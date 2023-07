BMW i5 mit Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System

In aller Kürze Im neuen BMW i5 soll Rundum-Sound in Studio-Qualität geboten werden, und zwar durch das Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System.

Im neuen BMW i5 soll ein vollelektrisches Fahrsystem auf den detailgetreuen Klang eines Audio-Systems der Premium-Klasse der Marke Bowers & Wilkins treffen, so beschreibt es die Automotive Sparte des Unternehmens, Bowers & Wilkins Automotive. Man bezeichnet das Audio-System als eine Lösung, die erstklassigen Sound ohne Kompromisse für das erste Elektro-Fahrzeug der BMW 5er Serie liefere. Neueste, ausgefeilte Technologien sollen hierbei genutzt werden, zudem sei das Audio-System einmal mehr perfekt in das Interieur des Fahrzeugs integriert, so das Versprechen des Herstellers.

Bowers & Wilkins Automotive setzt damit eine schon seit Jahren bewährte Partnerschaft mit dem deutschen Automobil-Konzern fort, die die Basis dafür bildet, dass Audio-Systeme der Marke Bowers & Wilkins in nahezu jedem Modell aus Bayern zu finden sind.

Erstklassiger Klang ohne Kompromisse

Das Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System für den BWM i5 ist einmal mehr maßgeschneidert für dieses Fahrzeug, setze auf ausgefeilte Technologien, die allesamt von den Lautsprecher-Systemen im High-end HiFi-Segment abgeleitet wurden, so Bowers & Wilkins.

So sind es etwa nicht weniger als 17 Lautsprecher-Systeme im Fahrzeuginnenraum, die diesen in einen fahrenden Konzertsaal verwandeln sollen. Konkret handelt es sich etwa um vier 100 mm Continuum Mittelton-Treiber, plus weitere drei klassische Mittelton-Treiber mit einem Durchmesser von ebenfalls 100 mm. Für den Hochton-Bereich vertraut man auf nicht weniger als sieben Aluminium Tweeter mit einem Durchmesser von jeweils 25 mm und fürs untere Frequenzspektrum stehen zwei 50 x 80 mm Dual-symmetrische Tieftöner zur Verfügung. Hinzu kommt ein Doppelschwingspulen Subwoofer, dessen Membran stolze 200 mm misst.

Angetrieben werden die Speaker von einem 11-Kanal-Verstärker-System von in Summe 655 Watt, wobei die Signalverarbeitung selbstverständlich DSP-basiert erfolgt und über das Bowers & Wilkins Logic7 Klanverarbeitung nicht nur eine Dynamische Entzerrung (DEC) zur Verfügung steht, sondern zudem vier Sound Modi. Für diese verspricht der Hersteller ein ultimatives Rundum-Sound-Erlebnis auf Studio-Niveau.

Edle Materialien für die tadellose Einbindung ins Fahrzeuginterieur

Nicht nur, dass die erwähnten Lautsprecher-Systeme allesamt an jeweils optimaler Stelle platziert wurden, um in Summe den versprochenen perfekten Klang zu liefern, setzt man natürlich auf ein Design-Konzept, das die nahtlose Einbindung ins Fahrzeuginterieur erlaubt. Bowers & Wilkins spricht daher beim Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System für den neuen BMW i5 von einer perfekten Lösung für Augen und Ohren und verweist auf beleuchtete Hoch- und Mittelton-Treiber sowie geätzte Lautsprechergitter aus Edelstahl, die den Innenraum des Fahrzeugs aufwerten, gar ein integraler Bestandteil des Design-Konzepts sind.

Wir meinen…

Das Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System setze auf modernste Technologien und edle Materialien, auch im neuen BMW i5 und damit im ersten Elektro-Fahrzeug der BMW 5er Serie. Einmal mehr will man alles daran gesetzt haben, um eine maßgeschneiderte Lösung zu realisieren, die den BMW i5 in einen fahrenden Konzert-Saal verwandelt, der auf gleich hohem Niveau angesiedelt ist, wie HiFi-Systeme der Marke Bowers & Wilkins, so das Versprechen von Bowers & Wilkins Automotive.

