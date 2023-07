Das Ende einer Ära – Nubert schließt Nubert nuForum

In aller Kürze Ja, man kann durchaus vom Ende einer Ära sprechen, wenn Nubert electronic GmbH nunmehr das weithin beliebte Nubert nuForm schließt.

Es ist ein Schritt von Nubert electronic GmbH, diesen zu verkünden obliegt Günther Nubert höchst persönlich, denn es ist ein für so manchen HiFi-Enthusiasten durchaus überraschender: mit 18. Juli 2023 wird das Nubert nuForum seinen Betrieb einstellen. Eine der führenden Community Plattformen rund um das Thema HiFi und Home Cinema im gesamten deutschsprachigen Markt wird damit geschlossen.

Man habe sich zu diesem schweren Schritt auf Grund der veränderten Art der Kommunikation entschlossen, es gelte, die Ressourcen des Unternehmens in diesem Bereich auf die Kanäle zu fokussieren, die letztlich viel wesentlicher sind als ein klassisches Forum.

Das Nubert nuForum – Begründet am 23. Januar 2002

Es ist bemerkenswert, denn das Nubert nuForum besteht tatsächlich bereits seit über 20 Jahren, wurde es doch im Januar 2002 begründet. Seit dem erfreute es sich höchster Beliebtheit, wobei man das Forum von Seiten des Betreibers Nubert electronic GmbH so anlegte, dass hier natürlich Produkte aus eigenem Hause vorgestellt und eifrig darüber diskutiert wurde, diese aber bei weitem nicht die einzigen Themen waren, die hier zur Debatte standen, ganz im Gegenteil. Tatsächlich handelt es sich um eine sehr offen geführte Plattform, man kann sogar festhalten, dass es sich beim Nubert nuForum um eines der führenden Foren rund um HiFi sowie Home Cinema im deutschen Sprachraum handelt.

Umso bemerkenswerter ist es, dass Nubert electronic GmbH nunmehr beschloss, diese Plattform zu schließen. Allerdings zeigt eine genauere Betrachtung, dass dieser Schritt letztlich eine Konsequenz der Entwicklung der letzten Jahre ist.

Klassische Foren haben keine Zukunft

Man muss es offen sagen, klassische Foren, wie sie zu zahllosen Themenbereichen über viele Jahre hinweg einen wesentlichen Bereich des Angebots im World Wide Web darstellten, haben leider schon lange ihre Existenzberechtigung verloren.

Es ist stets die gleich ablaufende Entwicklung zu beobachten. Was zunächst einen überaus breiten Mix an Themen darstellte, unter eifriger Beteiligung engagierter User aufgebaut wurde und damit für eine breite Zielgruppe interessant war, hat sich irgendwann überlebt, wird nur noch von einem harten Kern tatsächlich genutzt, denn irgendwann, irgendwie sind alle relevanten Themen besprochen. Das trifft im übrigen auch auf einschlägige Gruppen auf Social Media Plattformen zu, die ja in den letzten Jahren geradezu inflationär begründet, und ebenso schnell in die Bedeutungslosigkeit abrutschten. Die Entwicklung, die bei Foren teils über Jahrzehnte hinweg dauerte, wurde auf Social Media Plattformen quasi im Schnelldurchlauf vollzogen.

Dennoch, für Unternehmen wie Nubert electronic GmbH sind Social Media Plattformen natürlich heutzutage die effektivste Art und Weise, direkt mit möglichst vielen Kunden kommunizieren zu können, und genau darum will man nunmehr die Ressourcen des Unternehmens im Bereich Kommunikation weg vom Forum hin zu anderen Kanälen zu lenken.

„Nach monatelanger Beobachtung der Diskussionsthemen und Abwägung, wie sinnvoll die Forums-Beiträge zum Erfahrungsaustausch und zur Verbesserung des Grundwissens bezüglich HiFi-Technik und Akustik noch sind, kamen wir zum Entschluss, dass der Aufwand, das Forum weiter zu betreiben, zu moderieren und kontinuierlich darin aktiv zu sein nicht mehr gerechtfertigt ist. Es wäre auch keine Alternative, diese Plattform einfach nebenbei laufen zu lassen, ohne sich vernünftig darum zu kümmern und beizutragen, sie mit Leben zu füllen. Die dafür nötigen Ressourcen möchten wir zukünftig lieber in andere Bahnen lenken und uns auf ausgewählte Formen der Kommunikation konzentrieren. Wir glauben, dass wir so den Ansprüchen der bisherigen Forumsmitglieder und unserer Kunden am besten gerecht werden. Wir hoffen natürlich, weiterhin in regem Kontakt mit Ihnen zu bleiben, beispielsweise über unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle oder auch in den Kommentaren unserer YouTube-Videos und Livestreams. Am allerliebsten aber persönlich bei unseren nuDays oder auf einer der Messen.“ Günther Nubert, Geschäftsführer Nubert electronic GmbH

Wir meinen…

Ja, es ist für viele HiFi-Enthusiasten wohl überraschend, dass Nubert electronic GmbH nunmehr das Nubert nuForum und damit eine der führenden Community Plattformen rund um HiFi, Home Cinema im deutschen Sprachraum schließt, für all jene, die sich allerdings ein wenig mit der Entwicklung der Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden sowie Konsumenten gleicher Interessen im World Wide Web beschäftigen, ist es hingegen ein ein logischer Schritt. Foren in ihrer klassischen Form haben keine Zukunft, dies musste sich nunmehr auch Nubert electronic GmbH eingestehen und verspricht, die Kommunikation mit Kunden künftig auf anderen Kanälen noch mehr zu intensivieren.

