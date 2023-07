Qobuz Club – Community Plattform für Audiophile und Musikliebhaber

In aller Kürze Man wolle eine Plattform schaffen, die Audiophile und Musikliebhaber auf der ganzen Welt zusammen bringe, so Qobuz über den neuen Qobuz Club.

Das französische Unternehmen Qobuz gilt als einer jener Music Download und Music Streaming Anbieter, der sich eher an anspruchsvolle Anwender denn an die breite Masse richtet, schließlich ist man bestrebt, Musik in guter Qualität anzubieten, zudem diese mit einem umfangreichen Angebot redaktioneller Inhalte zu flankieren. Dies soll einmal mehr durch ein neues Community Portal unterstrichen werden, das Qobuz nunmehr mit dem neuen Qobuz Club initiiert. Mit dem neuen Qobuz Club soll eine Plattform entstehen, die Audiophile und Musikliebhaber auf der ganzen Welt zusammen bringe, so die Intension des Anbieters.

Bereits seit Ende 2022 stehe eine englische Beta-Version des Qobuz Club bereit, sodass man schon erste Erfahrungen sammeln konnte. Immerhin fast 2.000 Mitglieder seien auf der Plattform bereits aktiv, so Qobuz über den neuen Qobuz Club.

Qobuz Club – Für die musikalische Inspiration

Man hat sich tatsächlich Großes vorgenommen, denn der neue Qobuz Club soll in erster Linie dazu dienen, Musikliebhabern neue Künstler vorzustellen, diese für sich zu entdecken, der Anbieter spricht diesbezüglich gar von musikalischer Inspiration.

Dies soll in erster Linie durch eine von Qobuz eingesetzte Algorithmen erfolgen, die Anwendern je nach ihrer bisherigen Nutzung neue Inhalte empfiehlt, wobei Grundlage dafür KI, also künstliche Intelligenz sein soll.

Der weitaus wichtigere Bereich sei aber die Möglichkeit, direkt mit anderen Nutzern interagieren zu können, über persönliche Empfehlungen neue Musik für sich zu entdecken, wie Qobuz explizit hervor hebt. Über den Qobuz Club könne man sich über gemeinsame Vorlieben und Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig neue Genres, Künstler und Alben empfehlen, ausgiebig über Musik diskutieren und damit von der Community bestmöglich profitieren.

Qobuz Club – Für technische Tipps

Interessanterweise soll der neue Qobuz Club aber nicht allein auf die Musik selbst fokussiert sein, sondern sich ebenso mit jenen Lösungen befassen, die zur bestmöglichen Musik-Wiedergabe dienen.

Neben Qobuz News, Music Clubs steht somit auch ein separates HiFi Diskussionforum bereit, für Vinyl-Liebhaber biete man zudem einen eigenen Collectors Corner an. Abgerundet werde das Angebot durch einen speziellen Bereich für Beta-Tester sowie ein Bereich für Hilfe und Vorschläge rund um die Angebote von Qobuz.

Preise und Verfügbarkeit

Die Mitgliedschaft im Qobuz Club steht allen Qobuz Konto-Inhabern offen, so das französische Unternehmen, das damit diese Mitgliedschaft nicht einmal an ein kostenpflichtiges Abonnement knüpft, sondern möglichst vielen Musik-Liebhabern anbieten möchte.

Der Qobuz Club ist vorerst über die Webseite des Anbieters verfügbar, soll aber alsbald auch direkt über die Qobuz App zur Verfügung stehen. Die Plattform selbst ist weltweit in Englisch gehalten, Inhalte von Anwendern können aber auch etwa auf Deutsch gepostet werden.

Wir meinen…

Musik-Liebhabern sowie Audiophilen eine neue Plattform zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch, zur bestmöglichen Kommunikation und Interaktion mit Gleichgesinnten zu bieten, das ist die Idee hinter dem neuen Qobuz Club, einer Community Plattform, die der französische Download und Music Streaming Anbieter Qobuz nunmehr präsentiert.

