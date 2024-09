Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier – Audio-Qualität der Extraklasse

In aller Kürze Basierend auf dem herausragenden Denon PMA-A110 Integrated Amplifier soll sich der neue Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier als besonders feiner Stereo Vollverstärker erweisen.

Die japanische HiFi-Schmiede Denon, die ja bekanntlich Teil des Konzerns Masimo Consumer ist, besinnt sich erfreulicherweise nach und nach wieder verstärkt ihrer Wurzeln, und die liegen ganz klar in der klassischen HiFi. Seit Jahrzehnten schätzen HiFi-Enthusiasten allen voran die Stereo Vollverstärker der Marke Denon, und diese werden wohl ihre wahre Freude mit dem neuesten Spross haben, die Denon nunmehr dieser Tage mit dem Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier vorstellt.

Der Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier soll sich an die Spitze des Produktportfolio von Denon im Bereich Verstärker setzen, so das Versprechen des Herstellers. Man habe hier nämlich auf ein ganz außergewöhnliches Produkt als Basis gesetzt, und zwar den Denon PMA-A110 Integrated Amplifier, den man anlässlich des 110. Geburtstags der Marke Denon auf den Markt brachte.

Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier mit Audio-Qualität der Extra-Klasse

Der neue Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier sei für HiFi-Enthusiasten konzipiert, die nicht nur eine leistungsstarke Lösung wünschen, sondern dabei auch keinerlei Kompromisse bei der Klangqualität eingehen wollen, so das Versprechen des Herstellers.

Der Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier setze auf einen fortschrittliche zweistufigen Push-Pull-Verstärkeraufbau sowie hoch entwickelte digitale Signalverarbeitung, so Denon in der entsprechenden Produktbeschreibung.

Um etwas ins Detail zu gehen, es handelt sich um eine so genannte UHC-MOS Single-Push-Pull-Schaltung sowie zweistufige Differential-Verstärkerschaltung, die sich nach Einschätzung des Herstellers mit einer außergewöhnlichen Klarheit und Linearität auszeichnet und gleichzeitig ausreichend Leistung bereit stellen kann.

So liefert der neue Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier nicht weniger als zweimal 160 Watt an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 4 Ohm. Bei Speakern mit einer Impedanz von 8 Ohm stehen immer noch solide zweimal 80 Watt bereit, wie das Datenblatt des neuen Stereo Vollverstärkers verrät. Damit, so der Hersteller, kontrolliere der Denon PMA-3000NE selbst anspruchsvolle Lautsprecher mit spielerischer Leichtigkeit.

Das erklärte Ziel der Entwickler war es, eine unverfälschte Darbietung aus jedweder Quelle zu garantieren, wobei man dem Anwender die Flexibilität bieten wolle, auf analoge und digitale Quellgeräte gleichermaßen zu setzen.

Analog oder digital – Phono-Vorstufe und D/A-Wandler

Zunächst stehen beim neuen Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier analoge Eingänge in Form von Cinchbuchsen-Paaren bereit, konkret sind es drei Stück an der Zahl, plus eine Phono-Vorstufe, wobei diese gleichermaßen für Laufwerke bestückt mit MM als auch MC Tonabnehmer-Systemen ausgelegt ist und sich durch eine akkurate Signalverarbeitung auszeichnen soll.

Abgerundet wird die Analog-Sektion des Stereo Vollverstärkers durch einen Record In sowie einen Pre Out, beide ausgeführt als Cinchbuchsen-Paare.

Für digitale Signale ist der neue Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier mit einer koaxialen als auch gleich drei optischen S/PDIF-Schnittstellen gerüstet, ebenso steht ein USB-B Port zur direkten Verbindung mit einem PC oder Mac bereit.

Die Signalverarbeitung mit bis zu 32 Bit und 384 kHz, wobei jedwede Auflösung darunter mittels Denon Ultra AL23 Processing einem Upsampling unterzogen und damit ebenfalls auf 32 Bit und 384 kHz hoch gerechnet werden kann.

Spezieller Analog-Modus

Auf Wunsch lässt sich die komplette Digital-Sektion des Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier aber auch vollständig deaktivieren, man spricht hier von einer Source Direct Function, die hächste Klangqualität garantieren soll. Dabei wird natürlich auch die Klangregelung als auch Balance-Regelung umgangen, die dieser Stereo Vollverstärker in bewährter Tradition der Marke im normalen Betriebsmodus bereit hält.

Abschließend sei noch erwähnt, dass der neue Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier über einen Kopfhörer-Verstärker verfügt, der mittels 6,3 mm Stereo Klinke direkt an der Front bereit steht.

Da der Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier gleich vier Paar solide Schraubklemmen für den Anschluss von Lautsprecher-Systemen verfügt, ist eine so genannte A plus B bzw. A oder B Schaltung sowie Bi-wiring möglich.

Nicht unerwähnt bleiben soll zudem, dass dieser neue Stereo Vollverstärker, der wahlweise in Schwarz oder Silber angeboten wird, direkt in den Denon-Werken im japanischen Shirakawa produziert wird.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier soll in Kürze bereits im Fachhandel zu finden sein, und zwar, wie eben beschrieben, wahlweise in Schwarz oder Silber. Der empfohlene Verkaufspreis wird vom Hersteller mit € 3.499,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Es war im Jahr 2020, als die traditionsreiche japanische HiFi-Schmiede Denon ihren 110. Geburtstag feiern konnte und aus diesem Anlass unter anderem mit dem Denon PMA-A110 Integrated Amplifier einen ganz besonders feinen Stereo Vollverstärker präsentierte. Dieser Stereo Vollverstärker soll nunmehr auch als Basis für das neue Flaggschiff der Marke Denon im Bereich Verstärker gedient haben, dem Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier. Damit stehe, so das zu Masimo Consumer zählende Unternehmen, eine Lösung mit einer besonders herausragenden Klangqualität, solider Leistung, zudem flexibler Nutzung bereit. So dient der neue Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier als zentrale Schnittstelle einer HiFi-Kette, die vom Schallplatten-Spieler über TV bis hin zum Streaming Client gleichermaßen analoge als auch digitale Quellgeräte umfassen kann.

PRODUKT Denon PMA-3000NE Integrated Amplifier Preis € 3.499,-

