In aller Kürze Als neueste Lösung der Lyngdorf Discreet Series präsentiert SL Audio A/S den Lyngdorf D-60 C In-wall Speaker.

Das Unternehmen SL Audio A/S zählt zu jenen Spezialisten der Premium Consumer Electronic, die etwa mit der Marke Lyngdorf Audio gleichermaßen das Segment HiFi als auch Heimkino bedienen und dabei nicht nur Elektronik-Lösungen im Produktportfolio vorweisen, sondern ebenso Lautsprecher-Systeme. Hierbei wiederum bietet man klassische Lautsprecher-Systeme ebenso an wie Lösungen im Bereich Custom Installation, die so genannte Lyngdorf Discreet Series zählt gar zu einer sehr wichtigen Produktlinie des Unternehmens aus Skive in Dänemark.

Diese Produktlinie erweitert man nunmehr um einen weiteren Einbau-Lautsprecher, und zwar den Lyngdorf D-60 C In-wall Speaker. Diese sei allen voran als Ergänzung des bereits im letzten Jahr vorgestellten Lyngdorf D-60 In-wall Speaker zu verstehen, wie man von Seiten des Herstellers ausführt.

Nicht nur ein Center Speaker…

Der neue Lyngdorf D-60 C In-wall Speaker ist, wie das C im Namen durchaus erahnen lässt, allen voran als Center Speaker ausgelegt. Es soll sich hierbei um jenen Einbau-Lautsprecher der Lyngdorf Discreet Series handeln, der die höchste Performance bietet. Daher ist natürlich auch ein Einsatz als Front-Speaker in einem auf besondere Leistung hin ausgelegtem Home Cinema ebenso denkbar, wie eine klassische Stereo-Konfiguration, bei der der neue Lyngdorf D-60 C In-wall Speaker für den linken und rechten Kanal genutzt wird.

Ein besonders leistungsstarker Einbau-Lautsprecher

Nach Angaben des Herstellers setzt man hierbei auf einen Aufbau, dem der Mitteltöner direkt unter dem Hochtöner sitzt, der wiederum von zwei Tieftönern flankiert wird. Der Hochtöner und Mitteltöner sowie die Tieftöner können über jeweils einen eigenen Verstärkerkanal mit einer aktiven digitalen Frequenzweiche im AV-Prozessor angesteuert werden, SL Audio A/S führt hier als Beispiele einen Lyngdorf MP-40 2.1 und Lyngdorf MP-60 2.1 an, die bereits entsprechende Presets aufweisen.

Dadurch wird sichergestellt, dass die Wirkweise zwischen Mittel- und Tieftonbereich optimal gestaltet wird und die typischen Probleme in der Phase, im Abstrahlverhalten und im Frequenzgang, die bei vielen herkömmlichen Center-Lautsprechern auftreten können, vermieden werden.

Die Entwickler setzen hier einerseits auf einen leistungsstarken Soft-dome Tweeter und einen Mittenton-Treiber mit besonders effektivem Antrieb basierend auf Neodym-Magneten. Auch die Tieftöner weisen einen besonders leistungsstarken Antrieb sowie belüftete Druckguss-Körbe für eine besonders druckvolle Darbietung auf.

Die invertierte Sicke ermöglicht eine flache Lautsprecherfront und eine platzsparende Einbautiefe. Der Hoch- sowie Mitteltöner und die Tieftöner werden von einer aktiven Bi-amping-Weiche angesteuert, um die beste Klangleistung, Balance und Schallabstrahlung zu erzielen.

Der Lyngdorf D-60 C verfügt über ein hochwertiges, resonanzarmes MDF-Gehäuse, das in mattem Schwarz gehalten ist und wird mit einem weißen, lackierbaren und magnetisch gehaltenen Frontgitter ausgeliefert.

Sofort einsatzbereit, ohne weitere Hilfsmittel

Alle Lautsprecher der Lyngdorf Discreet Series werden übrigens mit einem vormontierten Lautsprechergehäuse geliefert, sodass keine Nachrüst-Backbox oder geschlossene Wandaussparung erforderlich ist und eine definierte und gleichbleibende Klangleistung in verschiedenen Räumen und Wandkonstruktionen gewährleistet werden kann.

Technische Eckdaten des Lyngdorf D-60 C In-wall Speaker

In reinen Zahlen ausgedrückt kann der Lyngdorf D-60 C In-wall Speaker einen Frequenzbereich zwischen 80 Hz und 22 kHz abbilden und ist für den Einsatz mit zusätzlichen Tieftönern für LFE und Bass vorgesehen, wie zum Beispiel dem Lyngdorf BW-20 oder dem Lyngdorf DW-1.

Aktuell besteht die Lyngdorf Discreet Series aus den Modellen Lyngdorf D-500, Lyngdorf D-500 Center, Lyngdorf D-5, Lyngdorf D-5 IC, Lyngdorf D-60 und nunmehr dem Lyngdorf D-60 C. Nicht vergessen werden darf zudem der bereits zuvor erwähnte, erst dieser Tage präsentierte Lyngdorf DW-1 Shallow In-wall Woofer.

Preise und Verfügbarkeit

Da es sich um eine Lösung handelt, die sich nicht direkt an Endkunden sondern in erster Linie an Spezialisten im Custom Installation Segment richtet, gibt der Hersteller für den neuen Lyngdorf D-60 C In-wall Speaker keinen Preis an. Diese Lösung soll ab Oktober bereit stehen.

Wir meinen…

Es sei der bislang leistungsstärkste In-wall Speaker der Lyngdorf Discreet Series, der nunmehr mit dem neuen Lyngdorf D-60 C In-wall Speaker bereit steht, so das Unternehmen SL Audio A/S. Damit biete man die ideale Lösung für Center Speaker an, allerdings kann dieser Einbau-Lautsprecher damit natürlich auch famos für dezente HiFi-Systeme eingesetzt werden. In jedem Fall steht mit den übrigen Produkten der Lyngdorf Discreet Series sowie den Elektronik-Lösungen der Marke Lyngdorf Audio ein breites Spektrum bereit, um maßgeschneiderte Custom Installation Projekte zu realisieren.

PRODUKT Lyngdorf D-60 C In-wall Speaker Preis k. A.

