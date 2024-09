Follow on X

In aller Kürze T+A elektroakustik GmbH & Co. KG stellt mit den Lösungen T+A MP 2000 R G3 und T+A MP 2500 R G3 zwei neue Multi Source Player der T+A R Series vor.

Das in Herford ansässige Unternehmen T+A elektroakustik GmbH & Co. KG ist seit Jahr und Tag unter anderem für Lösungen bekannt, die man als besonders vielseitig, besonders flexibel einsetzbare Produkte beschreiben kann, man spricht hierbei von Seiten der renommierten High-end HiFi-Schmiede von so genannten Multi Source Player. Die T+A R Series des Unternehmens wird nunmehr um gleich zwei derartige Lösungen erweitert, und zwar die Produkte T+A MP 2000 R G3 und T+A MP 2500 R G3.

Zusätzlich, und das wird alle Anwender der entsprechenden Systeme erfreuen, kündigt man auch verfügbare Upgrades für die Systeme T+A MP 2000 R MKII sowie T+A MP 2500 R an. Für diese kann die neueste Streaming Architektur T+A ASA G3, die die Grundlage für die neuen T+A MP 2000 R G3 und T+A MP 2500 R G3 bildet, nachgerüstet werden.

T+A ASA G3 – Gerüstet für die Zukunft

Es handle sich bei der neuen T+A ASA G3 um eine Plattform, die modernste Streaming Services umfasse und damit darauf basierende Lösungen für die Zukunft rüste, so das Versprechen von T+A elektroakustik GmbH & Co. KG. ASA, das stehe für Audiophile Streaming Architecture und stelle das High-light der neuen T+A Multi Source Player der T+A R-Series dar.

Sie erlaube den Zugriff auf eine Vielzahl hochwertiger und komfortabler Connect-Dienste, die das direkte Musik-Streaming vom mobilen Endgerät etwa mittels TIDAL Connect oder auch Spotify Connect sowie Apple AirPlay 2 ermöglichen, so das Unternehmen aus Herford.

Desweiteren bilde die neue T+A ASA G3 die Schnittstelle zu einer Reihe an Diensten mit Hi-res Audio Inhalten in Linear PCM und selbst das native Streaming von DSD sei über den entsprechenden Streaming Client ohne jegliche Wandlung möglich.

„Wenn das Herzstück eines Produktes neu entwickelt wurde, ist das dann ein Upgrade oder ein neues Produkt? Wir glauben, die ASA G3 zusammen mit den vielen anderen kleinen Verbesserungen machen den MP 2000 R G3 und MP 2500 R G3 so viel besser, dass sie eine neue Generation der R-Serie begründen.“ Conradin Amft, COO von T+A elektroakustik GmbH & Co. KG

Foto © T+A elektroakustik GmbH & Co. KG | T+A MP 2000 R G3 und T+A MP 2500 R G3

Optimierte Signalverarbeitung

Die besagte T+A ASA G3 ist aber nur ein Teil der Verbesserungen, die die Ingenieure von T+A elektroakustik GmbH & Co. KG bei den neuen Lösungen T+A MP 2000 R G3 und T+A MP 2500 R G3 vornahmen. So spricht man zudem davon, dass die Signalverarbeitung durch den Einsatz eines neuen Motherboards sogar entschieden verbessert wurde.

Die Signale des CD-Laufwerks beim T+A MP 2000 R G3 bzw. des SACD-Laufwerks beim T+A MP 2500 R G3 können nunmehr auch dazu genutzt werden, um erweiterte Informationen wie z.B. Cover-Artwork in der T+A MusicNavigator G3 App mit Hilfe des Dienstes Gracenote abzurufen.

Zudem verweist die deutsche High-end HiFi-Schmiede darauf, dass die ihrer Ansicht nach einzigartigen True 1 Bit DSD sowie Quadrupel PCM D/A-Wandler für eine noch bessere Klangqualität Sorge tragen und die Lösungen über leistungsfähige UKW- als auch DAB-Tuner verfügen.

Upgrades für die Vorgänger T+A MP 2000 R MKII und T+A MP 2500 R

Es ist T+A elektroakustik GmbH & Co. KG hoch anzurechnen, dass man bestehende Kunden nicht außen vor lässt, diesen vielmehr die Möglichkeit bietet, ihre Produkte ebenfalls auf den neusten Stand zu bringen.

So soll für die Modelle T+A MP 2000 MKII sowie T+A MP 2500 R ein Upgrade auf die neue T+A ASA G3 bereit stehen, selbst wenn man dafür die Geräte natürlich an den Hersteller in Herford senden muss, wobei das über den autorisierten Fachhandel erfolgt. Dieses Upgrade umfasst neben neuen Hardwarekomponenten für die Streaming Architektur eine gerätespezifisch angepasste Steuersoftware.

Mit dieser Upgrade-Option stelle T+A elektroakustik GmbH & Co. KG sicher, dass die Multi Source Player der T+A R-Series auch in den kommenden Jahren an der Spitze der technologischen Entwicklung stehen und die Bedürfnisse moderner Nutzer weltweit erfüllen.

„Mit der Art, wie wir die Geräte der R-Serie erneuern und den Upgrade-Möglichkeiten für die Streaming Clients, untermauern wir unseren Anspruch, Geräte für Generationen zu bauen. Der Nutzer erhält mit dem Upgrade ein Produkt auf dem neusten Technologiestand, ohne sich ein neues Gerät kaufen zu müssen.“ Jörg Küpper, Entwicklungsleiter bei T+A elektroakustik GmbH & Co. KG

Preise und Verfügbarkeit

Die Multi Source Player der T+A R-Series sind ab sofort in den Ausführungen Silber eloxiert und Schwarz eloxiert zu einer einem unverbindlich empfohlenen Preis von € 7.500,- für den T+A MP 2000 R G3, sowie € 11.500,- für den T+A MP 2500 R G3 über den autorisierten Fachhandel erhältlich. Das Upgrade für den T+A MP 2000 R MKII und T+A MP 2500 R wird jeweils zum Preis von € 600,- zuzüglich Versandkosten angeboten.

Wir meinen…

Das deutsche Unternehmen T+A elektroakustik GmbH & Co. KG stellt mit den Systemen T+A MP 2000 R G3 und T+A MP 2500 R G3 die neuste Generation so genannter Multi Source Player der T+A R-A Series vor. Dreh- und Angelpunkt hierbei ist die neue T+A ASA G3, somit die neueste Generation der so genannten Audiophile Streaming Architecture. Systeme, die darauf basieren, werden künftig die Bezeichnung G3 im Namen tragen, wie das Unternehmen mitteilt, das zudem stolzen Besitzern der Modelle T+A MP 2000 R MKII und T+A MP 2500 R lobenswerter Weise eine Upgrade-Möglichkeit auf die neuste Streaming-Plattform zum fairen Preis anbietet.

PRODUKT T+A MP 2000 R G3 und T+A MP 2500 R G3 Preis T+A MP 2000 R G3 € 7.500,-

T+A MP 2500 R G3 € 11.500,-

Upgrade T+A MP 2000 R MKII und T+A MP 2500 R € 600,-

