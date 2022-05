Esthetica Audio & Video Furniture nun bei CMI Distribution Europe

In aller Kürze Die spannenden Lösungen des Unternehmens Esthetica Audio & Video Furniture sind nunmehr bei CMI Distribution Europe zu finden.

Das Unternehmen Esthetica Audio & Video Furniture widmet sich seit kurzem der Fertigung exquisiter HiFi- und AV-Möbel, wobei man hierbei allen voran auf modulare Lösungen setzt, die in Handarbeit aus dem Werkstoff Holz, in Teilen auch als der Kombination aus Holz, Glas und Edelstahl, gefertigt werden. Beheimatet ist das Unternehmen in Gurugram im indischen Bundesstaat Haryana und es gibt an, Lösungen für besonders anspruchsvolle Anwender zu realisieren, die nicht nur Systeme suchen, die aus rein technischer Sicht optimal erscheinen, sondern sich ebenso durch eine tadellose Verarbeitung und ein ansprechendes Design auszeichnen.

Esthetica Spa & Salon Resources Pvt Ltd. als Mutterkonzern

Hinter dem Unternehmen Esthetica Audio & Video Furniture steht der Mutterkonzern Esthetica Spa & Salon Resources Pvt Ltd., wobei schon anhand des Namens ersichtlich ist, welche Produkte hier seit Jahr und Tag im Fokus stehen, und zwar Einrichtungen für Hotels und hierbei speziell den Spa-Bereich. In diesem Marktsegment, so das Unternehmen, arbeite man nicht nur im Heimatmarkt Indien mit führenden Hotelketten zusammen, sondern sei auch international überaus erfolgreich tätig.

Man kann somit, und das ist das Wesentliche, auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Fertigung exquisiter Einrichtungslösungen verweisen und hat dafür eine moderne Fertigung auf höchstem Standard aufgebaut. Diese Expertise will man nunmehr auch für den Bereich HiFi- und AV-Möbel nutzen, wobei man diesen neuen Geschäftszweig eben als Esthetica Audio & Video Furniture begründete.

Zwei Produktgruppen, verschiedene Produkt-Linien

Esthetica Audio & Video Furniture offeriert aktuell zwei Produktgruppen, und zwar einerseits eine Serie an HiFi Video Racks, die sich aus den Lösungen Diana Video Rack, Elenor Video Rack, Florence Video Rack und Victoria Video Rack zusammen setzt, sowie der Produktlinie HiFi Audio Racks. Hier stehen verschiedene Serien zur Verfügung, wie etwa die aus Holz und Edelstahl gefertigten Linien Octave Audio Rack und Octave Junior Audio Rack, das aus Holz und Glas aufgebaute Melody Audio Rack, und die allein aus Holz gefertigten Lösungen Harper Audio Rack sowie Aria Audio Rack, und zu guter Letzt die Produktserie Chorus Audio Rack.

CMI Distribution Europe neuer Vertrieb

Die Systeme von Esthetica Audio & Video Furniture werden ab sofort von CMI Distribution betreut. Das Unternehmen aus Swistal wird sich eigenem Bekunden nach allen voran auf die HiFi Racks von Esthetica Audio & Video Furniture konzentrieren, und diese erstmals rund um die High End 2022 in München präsentieren. Allerdings nicht direkt auf der High End im M.O.C. München, sondern vielmehr im kleinen Rahmen im Hotel zur Mühle in Ismaning.

Wir meinen…

Hochwertige HiFi-Systeme müssen, so sie ihr volles Potential auch tatsächlich ausspielen sollen, auf einem entsprechenden Möbel platziert werden. Dass dabei spezielle Anforderungen betreffend Standfestigkeit und speziellem Aufbau zur Vermeidung klangschädigender Resonanzen gelten, ist klar, ebenso, dass auch ästhetische Ansprüche nicht zu kurz kommen sollen. Das Angebot am Markt wird nunmehr von einem Anbieter aus Indien erweitert, und zwar Esthetica Audio & Video Furniture, dessen Lösungen hierzulande von CMI Distribution Europe von Christoph Mertens betreut werden.

