Steinway & Sons Marine Speaker – Der exklusive Outdoor Speaker

In aller Kürze Erstmals präsentiert Steinway Lyngdorf einen für den Außenbereich konzipierten exklusiven Lautsprecher, den neuen Steinway & Sons Marine Speaker.

Nomen est omen, mit den neuen Steinway & Sons Marine Speaker adressiert das dänische Unternehmen SL Audio A/S bzw. Steinway Lyngdorf völlig neue Zielgruppen, denn erstmals präsentiert man damit so genannte Outdoor Speaker, Lösungen also, die für den Einsatz im Freien und damit unter jedweden Witterungsbedingungen konzipiert wurden. Ganz besonders im Fokus hat man dabei Luxury Outdoor Applications, wie das Unternehmen konkret festhält, also etwa Terrassen, Wellness-Bereiche, die Pool Area, oder aber auch den Einsatz auf Yachten. In Kombination mit den technologisch herausragenden Verstärkern und Sound-Prozessoren der Marke Steinway & Sons sollen die IP65-zertifizierten Steinway & Sons Marine Speaker die höchste Klangqualität eines Außenlautsprechers bieten.

Luxury Outdoor Applications – Lautsprecher-Systeme auf höchstem Niveau

Die Dänen legen damit ganz klar fest, dass man auch beim neuen Steinway & Sons Marine Speaker das gleich hohe Maß an Qualität anlegt, wie man es schon bei den bislang verfügbaren Lautsprecher-Systemen tut. Zudem versteht man auch den neuen Außenlautsprecher als Lösung, die man in das bestehende Ökosystem einbindet, nicht zuletzt also Custom Installation Experten ein Produkt in die Hand gibt, die dieses für Projekte ihrer Kunden als Erweiterung für gänzlich neue Aufgaben bei neuen bzw. bestehenden Projekten einsetzen können.

Full-range Speaker der High-end Klasse

Nicht umsonst betont SL Audio A/S explizit, dass sich der neue Steinway & Sons Marine Speaker von Produkten anderer Hersteller in dieser Klasse abheben soll. Man spricht davon, dass der Steinway & Sons Marine Speaker im Gegensatz zu vielen kompakten Outdoor-Lautsprechern als Full-range High-end Lautsprecher-System konzipiert wurde, um eine Yacht oder einen Pool-Außenbereich mühelos mit erstklassigem Sound zu beschallen

Ausdrücklich verweist man darauf, dass diese Lösung problemlos in der Lage ist, auf einem derart hohen Niveau aufzuspielen, wie man es auch von klassischen HiFi-Lautsprecher-Systemen erwartet, von akustischen Singer-Songwriter-Aufnahmen über dynamische Tanzmusik bis hin zu großen Orchesterstücken.

Eine besondere Rolle wird dabei, wie schon einleitend erwähnt, der Einbindung des neuen Lautsprecher-Systems in das bestehende Ökosystem von SL Audio A/S zuteil. So soll die Verbindung mit Verstärker-Systemen und Prozessoren der Marke Steinway & Sons und der dabei gebotenen Lautsprecher-Kalibrierung die optimale Grundlage für eine Wiedergabe in verschiedensten Umgebungen und bei unterschiedlichen Anordnungen, selbst bei der Kombination mehrer Steinway & Sons Marine Speaker zur Beschallung größerer Flächen die Grundlage für beste Klangleistung darstellen.

Modernste Treiber-Technologie

SL Audio A/S spricht beim neuen Steinway & Sons Marine Speaker davon, dass dieser mit fortschrittlicher Treibertechnologie ausgestattet sei, um die beste Klangqualität zu liefern und nicht zuletzt den Lärm im Freien zu unterdrücken.

Zwei 8 Zoll Tiefton-Treiber pro Lautsprecher und zwei zusätzliche passive 10 Zoll Chassis auf der Rückseite sorgen für tiefe und dynamische Bässe, auch bei freier Aufstellung im Außenbereich. Ein spezieller 6,5 Zoll Mitteltöner übernimmt die Aufgabe, für einen klaren und detaillierten Mitteltonbereich zu sorgen, der für Gesangsstimmen und natürliche Instrumente ganz besonders wichtig ist. Beim Hochtöner verlässt man sich auch beim neuen Steinway & Sons Marine Speaker auf einen Air-Motion-Transformer, der ja geradezu als ein typisches Detail aller Lautsprecher-Systeme der Marke Steinway & Sons gilt und in der Lage sein soll, außergewöhnlich klare und detaillierte hohe Frequenzen, auch bei höheren Lautstärken zu liefern.

Ausgelegt ist der Steinway & Sons Marine Speaker für Verstärker mit einer Leistung von zweimal 400 Watt pro Speaker, wobei er bis zu 120 dB entfalten kann. Der Frequenzbereich wird vom Hersteller mit 43 Hz bis hin zu 20 kHz angegeben, wobei die Frequenzweiche bei 500 Hz bzw. 2,5 kHz ansetzt. Der Anschluss wird hier über Neutrik speakON hergestellt.

Foto © SL Audio A/S | Steinway & Sons Marine Speaker

Foto © SL Audio A/S | Steinway & Sons Marine Speaker

Foto © SL Audio A/S | Steinway & Sons Marine Speaker

Für widrige Witterung gerüstet und dennoch edel im Design

Da das Lautsprecher-System unter jedweden Witterungsbedingungen eingesetzt werden soll setzt man auf ein geschlossenes Aluminiumgehäuse und ein spezielles Netz an der Front, das alle Treiber bestmöglich schützt. Wie bereits kurz erwähnt, führt der Hersteller für diese Lösung an, dass sie nach IP65 zertifiziert und damit gegen Salzwasser, Spritzwasser und andere Witterungseinflüsse geschützt ist.

Dennoch, und das ist das wirklich bemerkenswerte, gleicht der neue Steinway & Sons Marine Speaker auch das Design betreffend in keinster Weise jenen Lösungen, die man ansonst in diesem Segment gewohnt ist, vielmehr präsentiert sich dieser als überaus elegante Lösung, die den hohen Qualitätsanspruch des Herstellers auch visuell und die Verarbeitung betreffend zum Ausdruck bringen soll.

Diesbezüglich spricht der Hersteller davon, dass das Design mit seinen abgerundeten Kanten, der weißen Pulverbeschichtung und den goldfarbenen Verzierungen, die gar in Form von 18 Carat PVD Coated Stainless Steel gefertigt sind, perfekt in Yacht- und Pool-Umgebungen, aber natürlich auch in einen exklusiven Wellnessbereich sowie die repräsentative Terrasse passe.

Zum Lieferumfang gehört ein passender Standfuss, der fest mit dem Lautsprecher-System verschraubt wird und damit stets sicheren Halt garantiert. Auch eine Montage an der Decke oder Wand ist aber möglich.

Der neue Speaker misst 300 x 760 x 333 mm und bringt es immerhin auf 39 kg.

„Das Yacht-Segment ist für uns seit Jahren wichtig, und wir haben zahlreiche Beispiele für faszinierende Installationen für den Innenbereich einer Luxusyacht. Mit dem IP65-zertifizierten Steinway & Sons Marine Speaker sind wir nun in der Lage, den ultimativen Sound auch für die Außenbereiche einer Yacht anzubieten. Als Outdoor-Lautsprecher ist der Marine Speaker darüber hinaus die perfekte Ergänzung für Garten- und Poolbereiche von privaten Steinway Lyngdorf Systemanwendungen.“ Anker Haldan, CCO bei Steinway Lyngdorf

Preise und Verfügbarkeit

SL Audio A/S präsentierte den neuen Steinway & Sons Marine Speaker erstmals im Rahmen der ISE 2022 in Barcelona und gab an, dass dieser im zweiten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen wird. Einen Preis hingegen nannte das dänische Unternehmen hingegen bislang nicht. Regulär wird diese Lösung in Hochglanz Weiss mit Gold-Akzenten angeboten, der Hersteller gibt allerdings an, dass auf Kundenwunsch auch individuelle Lackierungen gegen Aufpreis möglich sind.

Wir meinen…

Mit dem neuen Steinway & Sons Marine Speaker erweitert das dänische Unternehmen SL Audio A/S sein Produktsortiment im Bereich Lautsprecher-Systeme der Marke Steinway Lyngdorf um eine besonders exquisite Lösung für den Außenbereich und damit für Custom Installation Experten, bietet damit einen so genannten Outdoor Speaker an, der sich speziell an Kunden richtet, die auch hier auf eine exquisite Lösung vertrauen wollen, die den Klang und das Design betreffend den erstklassigen Lautsprecher-Systemen der Marke Steinway & Sons in nichts nachstehen.

PRODUKT Steinway & Sons Marine Speaker Preis k. A.