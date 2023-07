Harman Kardon Aura Studio 4 Bluetooth Speaker

In aller Kürze Es ist die neueste Generation eines Bluetooth Speakers, der von Anbeginn an herausragendes Design in seiner Produktkategorie definiert hat, der Harman Kardon Aura Studio 4.

Nun ja, man sollte ja mit Superlativen immer vorsichtig umgehen, beim Harman Kardon Aura Studio 4 darf man aber durchaus von der neuesten Generation einer Ikone im Marktsegment der Bluetooth Speaker sprechen, begründete Harman Kardon doch mit der Harman Kardon Aura Studio Series eine Produktlinie, bei der herausragendes Design und ansprechende Klangqualität von Anbeginn an im Fokus stand.

Harman International Industries gelang damit etwas durchaus bemerkenswertes, und zwar ein Produkt zu erschaffen, das einen enorm hohen Wiedererkennungseffekt aufweist, auf einen Blick als Lösung der Marke Harman Kardon identifiziert und mit einem Bluetooth Speaker im Premium Segment assoziiert wird. Nicht ganz ungelegen kam für Harman International Industries, dass die Harman Kardon Aura Series just da begründet wurde, als Design am Desktop mit dem Erfolg rund um den Apple iMac an Bedeutung gewann.

Ikonisches Design – Transparente Kuppel

Wer auch immer bei Harman Kardon für den Entwurf der transparenten Kuppel verantwortlich war, er hat Großes geschaffen, und natürlich setzt auch der neue Harman Kardon Aura Studio 4 auf exakt diese Form, wobei dieser Bluetooth Speaker Abmessungen von 232 mm im Durchmesser und 283,6 mm in der Höhe aufweist und damit 3,6 kg auf die Waage bringt.

Der Sockel des Harman Kardon Aura Studio 4 mit Aluminium-Rahmen ist mit einem Anthrazit-farbigen Textilgewebe versehen, den Großteil nimmt aber tatsächlich die transparente Kuppel ein.

Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4 Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4 Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4

Diamant-Muster erstrahlt in allen Farben

Im Inneren der Kuppel findet man eine besondere Konstruktion, der Hersteller spricht hierbei von einem Diamant-Muster, das mit einem fesselndem Lichtspiel zum Blickfang in jedem Zuhause werden soll, wie es Harman International Industries es selbst beschreibt.

Es handelt sich somit um eine so genannte Effekt-Beleuchtung, die ja bei so manchem Desktop Audio System oder portablem Bluetooth Speaker zu finden ist, und die viele Kunden durchaus gerne nutzen.

Beim neuen Harman Kardon Aura Studio 4 stehe eine große Auswahl an Lichtthemen zur Verfügung, sodass man je nach Stimmung, aber auch passend zur Musik. unterschiedlichste Effekte abrufen kann.

Polar Light soll einen ganz speziellen Zauber vermitteln, Galaxy lade zum Entdecken unendlicher Räume und Weiten ein, Rainy Night beruhige die Stimmung und das Thema Cloud wirke ebenfalls entspannend, wohingegen Fireplace eine romantische Stimmungen vermitteln soll. Mit allen Lichteinstellungen inspiriert der Lautsprecher seine Zuhörerinnen und Zuhörer und verschiebt die Grenzen des Genusses, so das durchaus vollmundige Versprechen des Herstellers.

Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4 Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4 Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4

Bluetooth Speaker mit sattem Klang

Ein wenig enttäuschend ist, dass Harman International Industries beim neuen Harman Kardon Aura Studio 4 auf Bluetooth 4.2 und damit eine längst völlig veraltete Version dieses Standards setzt, dementsprechend können Audio-Signale allein in SBC und AAC übertragen werden und neben A2DP 1.3 wird AVRCP 1.6 unterstützt.

Im Inneren des Harman Kardon Aura Studio 4 verrichtet ein Verstärker in Class D seinen Dienst, der mit einer Leistung von zweimal 15 Watt plus weiteren 100 Watt einen Verbund aus sechs 40 mm Treibern für den Hoch- und Mittenton-Bereich sowie einen 130 mm Subwoofer befeuert. Damit lasse sich laut Datenblatt ein Frequenzbereich zwischen 45 Hz und 20 kHz abdecken.

Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4 Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4 Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4 Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4 Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4

Man setzt auf Nachhaltigkeit

Immer mehr Hersteller setzen bewusst ein Zeichen dafür, dass man auch in der Unterhaltungselektronik zumindest in manchen Bereichen auf Nachhaltigkeit setzen kann, so auch Harman International Industries.

So kommt etwa beim neuen Harman Kardon Aura Studio 4 recyceltes Aluminium, Stoff und Kunststoff zum Einsatz, verpackt wird dieser mit umweltfreundlichem FSC-zertifiziertem Papier, das mit Soja-basierter Tinte bedruckt wurde.

„Alle Produkte von Harman Kardon haben ihre eigene Identität innerhalb der Marke entwickelt. Das gilt auch für die Aura Studio-Serie, die in der vierten Auflage durch unsere Wertschätzung für die Kraft der Natur inspiriert wurde und eine frische, ikonische Symbiose aus Klang und Licht kreiert. In einem rund zwölfmonatigen Entwicklungsprozess hat unser Designteam verschiedene fortschrittliche Technologien in einem faszinierenden Produkt zusammengebracht, das multisensorische Wärme, Eleganz und Faszination in die Wohnzimmer unserer Nutzerinnen und Nutzer bringt. Unter der transparenten Kuppel des Harman Kardon Aura Studio 4 strahlen 324 einzelne Kristalle, angebracht in einem parametrischen Design an der Basis des Lautsprechers, ein Umgebungslicht aus. Dieses kann individuell angepasst werden und dem Rhythmus der Songs ein zusätzliches visuelles, multisensorisches Erlebnis geben. Damit führen wir die Tradition der Aura Studio-Reihe auf einem neuen Level fort.“ Christian Schluender, Senior Vice President Global Design bei Harman International Industries

Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4 Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4 Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4 Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Aura Studio 4

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Harman Kardon Aura Studio 4 soll im September 2023 im Fachhandel zu finden sein. Der Hersteller gibt für diesen einen empfohlenen Verkaufspreis von € 329,99 an.

Wir meinen…

Es ist die neueste Generation einer Produktfamilie, die seit Anbeginn an durch feinen Klang und allen voran durch ein sehr markantes, einzigartiges Design für Aufsehen sorgte, der Harman Kardon Aura Studio 4. Wie bislang soll auch diese neue Lösung der Marke Harman Kardon mit sattem Klang aufwarten können, zudem als echter Blickfang in jedem Wohnraum dienen, wobei dazu auch eine einzigartige Beleuchtung in Diamant-Optik sorgt.

PRODUKT Harman Kardon Aura Studio 4 Preis € 329,99

Ähnliche Beiträge

Über Harman Kardon