Cambridge Audio AXN10 zum Preis des Cambridge Audio MXN10

In aller Kürze Cambridge Audio offeriert den Cambridge Audio AXN10 für kurze Zeit zum besonders attraktiven Preis, und zwar zu jenem, der für den Cambridge Audio MXN10 aufgerufen wird.

Die englische HiFi-Schmiede Cambridge Audio präsentierte zu Beginn des Jahres gleich zwei Lösungen zur Erweiterung jedweden Audio-Systems um flexibles Streaming basierend auf der Cambridge Audio StreamMagic Technology, und zwar den Cambridge Audio MXN10 Network Player und Cambridge Audio AXN10 Network Player. Auf einfachste Art und Weise sollten Anwender damit in den Genuss von Hi-res Audio Streaming aus dem unterschiedlichsten Quellen kommen.

Während der Cambridge Audio MXN10 Network Player so ausgelegt ist, dass er als Upgrade für wirklich jedwedes Audio-System dienen kann, dafür sehr kompakt konzipiert wurde, stellt der Cambridge Audio AXN10 Network Player eine klassische HiFi-Komponente mit den hier üblichen Gardemaßen dar.

Immens großer Erfolg

Man hätte es ja fast erahnen können, speziell der Cambridge Audio MXN10 stieß auf besonders großes Interesse, er war ein derart großer Erfolg für die englische HiFi-Schmiede Cambridge Audio, dass dieser nun schlichtweg nicht mehr angeboten werden kann, das komplette Kontingent ist restlos ausverkauft.

„Der vielfältige Netzwerkplayer MXN10 von Cambridge Audio hat eine Welle der Begeisterung für Musikstreaming zum kleinen Preis losgetreten. Leider war die Begeisterung so groß, dass das kompakte Multitalent zurzeit restlos ausverkauft ist.“ Cambridge Audio

Cambridge Audio AXN10 vorübergehend zum Sonderpreis

Um Kunden nicht enttäuschen zu müssen, hat sich Cambridge Audio nun dazu entschlossen, den Cambridge Audio AXN10 zumindest vorübergehend zum Sonderpreis von lediglich € 499,- anzubieten, also exakt jenem Betrag, der für den kleinen Bruder Cambridge Audio MXN10 aufgerufen wird.

Dieser Aktionspreis für den Cambridge Audio AXN10 gelte, so Cambridge Audio, bis Ende August 2023, dann sollte der Lieferengpass beim kleineren System, dem Cambridge Audio MXN10 nicht mehr bestehen.

Foto © Cambridge Audio | Cambridge Audio AXN10 zum Preis des Cambridge Audio MXN10 Foto © Cambridge Audio | Cambridge Audio AXN10 zum Preis des Cambridge Audio MXN10 Foto © Cambridge Audio | Cambridge Audio AXN10 zum Preis des Cambridge Audio MXN10

Cambridge Audio AXN10 Network Player – Streaming im Design der Cambridge Audio AX Series

Der Cambridge Audio AXN10 Network Player ist, wie schon erwähnt, als klassische HiFi-Komponente mit den Gardemaßen 43 cm ausgelegt, wobei man sich das Design betreffend an der Cambridge Audio AX Series orientierte, wie schon die Produktbezeichnung nahe legt.

So präsentiert sich der Cambridge Audio AXN10 Network Player in elegantem Lunar Grey und bietet rund ums Thema Streaming alles, was man von einer modernen Lösung erwarten darf, wobei die Grundlage dafür die seit Jahr und Tag bewährte und stetig weiter entwickelte Plattform Cambridge Audio StreamMagic darstellt.

So fungiert diese Lösung als dlna-zertifizierter UPnP Streaming-Client, der aber ebenso Apple AirPlay 2 und Google Chromecast unterstützt, den direkten Zugriff auf alle relevanten Streaming-Dienste wie Spotify, TIDAL Qobuz oder Deezer bietet, Internet Radio und Podcasts unterstützt, und als Roon Ready ausgewiesen wird.

Inhalte können zudem über Bluetooth 5.0 etwa direkt vom Smartphone wiedergegeben werden und über USB stehen auch entsprechende Speichermedien direkt als Quelle bereit.

Preise und Verfügbarkeit

Der Cambridge Audio AXN10 Network Player steht ab sofort zum Sonderpreis von € 499,- bereit, und zwar bis zum 31. August 2023 oder solange der Vorrat reicht, wie Cambridge Audio betont. Danach gilt erneut der reguläre Preis von € 599,-

Wir meinen…

Schon zur Präsentation des neuen Cambridge Audio MXN10 Network Player sowie Cambridge Audio AXN10 Network Player war klar, dass zwar beide Lösungen durch ihr Konzept und ihre Möglichkeiten überaus spannend sind, der kleinere der beiden aber wohl letztlich eine gößere Zielgruppe ansprechen wird. Genauso ist es nun gekommen, der Cambridge Audio MXN10 Network Player ist ausverkauft. Um diese Lücke zumindest vorläufig zu schließen bietet Cambridge Audio nunmehr den großen Bruder Cambridge Audio AXN10 Network Player zum Sonderpreis an. Eine kluge Entscheidung um Kunden nicht zu enttäuschen, wie wir meinen.

PRODUKT CAMBRIDGE AUDIO MXN10 Preis Cambridge Audio AXN10 € 499,- anstatt € 599,-

