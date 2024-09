Follow on X

In aller Kürze Als effektives Werkzeug zur Entfernung statischer Aufladungen bei Schallplatten soll der neue HumminGuru Orbit HG03 Vinyl Record Static Remover dienen.

Das Unternehmen HumminGuru by Happy Well International Enterprise Ltd. aus Hongkong hat sich binnen kürzester Zeit mit der Marke HumminGuru als Experte für das Reinigen von Schallplatten etabliert. Neben den Schallplatten-Waschmaschinen HumminGuru Ultrasonic Vinyl Record Cleaner sowie HumminGuru NOVA Advanced Ultrasonic Vinyl Record Cleaner bietet das Unternehmen diverse Lösungen zur Reinigung, Pflege und optimaler Aufbewahrung von Schallplatten an.

Nun folgt mit dem HumminGuru Orbit HG03 Vinyl Record Static Remover ein weiteres spannendes Werkzeug zur Schallplatten-Pflege, wobei hierbei die Vermeidung bzw. Reduktion statischer Aufladung der Tonträger im Fokus steht.

Der einfachste Weg, statische Aufladungen zu eliminieren

HumminGuru by Happy Well International Enterprise Ltd. zeigt sich anlässlich der Präsentation des neuen HumminGuru Orbit HG03 Vinyl Record Static Remover durchaus selbstbewusst und spricht von dem einfachsten Weg, statische Aufladungen bei Schallplatten zu eliminieren.

Es klingt fast wie eine wahre High-tech-Lösung, folgt man der Beschreibung des Herstellers, der von zwei Plasma-Generatoren spricht, die in Verbindung mit einem Hochgeschwindigkeitsgebläse nicht weniger als 50 Millionen Ionen pro Kubikzentimeter abgeben. Mittels eins innovativen, rotierenden Design, wie es der Hersteller bezeichnet, sollen die Ionen direkt auf der Oberfläche der Schallplatte gleichmässig verteilt und damit statische Aufladungen besonders effektiv eliminiert werden.

Foto © HumminGuru by Happy Well International Enterprise Ltd. | HumminGuru Orbit HG03 Vinyl Record Static Remover

Einfach in der Handhabung

Nach Angaben von HumminGuru by Happy Well International Enterprise Ltd. reichen zehn Umdrehungen, wobei der HumminGuru Orbit HG03 Vinyl Record Static Remover über einen integrierten Akku verfügt, sodass man frei von Kabeln freihändig arbeiten kann. Geladen wird der Akku über ein 5 V 1,8 A Netzteil.

Diese Lösung ist aus Kunststoff (ABS) gefertigt und bringt es mit Abmessungen von 27 x 9,2 x 10,5 cm auf 625 g.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue HumminGuru Orbit HG03 Vinyl Record Static Remover soll nach Angaben des Herstellers ab sofort vorbestellt werden können, die Auslieferung erfolge ab Mitte Oktober in kleiner Stückzahl bzw. regulär ab Ende Oktober. Der Preis wird vom Hersteller auf seiner Webseite mit € 225,- ausgewiesen, wobei man natürlich noch Versandt und Zollgebühren einkalkulieren muss.

Wir meinen…

Statische Aufladungen bei Schallplatten sind schlichtweg lästig. Nicht nur, dass dadurch Staub im wahrsten Sinne des Wort angezogen wird, auch ein Knistern und Knacksen bei der Wiedergabe wird dadurch verursacht. Mit dem neuen HumminGuru Orbit HG03 Vinyl Record Static Remover soll eine effektive Lösung zur Eliminierung von statischen Aufladungen bei Schallplatten aus dem Hause HumminGuru by Happy Well International Enterprise Ltd. bereit stehen.

PRODUKT HumminGuru Orbit HG03 Vinyl Record Static Remover Preis € 225,-

Marke HumminGuru Hersteller Happy Well International Enterprise Ltd. Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

