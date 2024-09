Nubert nuGo! ONE+ – Nun mit Tragegriff

In aller Kürze Nubert electronic GmbH stattet den nuGo! ONE nunmehr mit einem Tragegriff aus und bietet diesen nunmehr als Nubert nuGo! ONE+ an.

Es hat überraschend lange gedauert, bis sich das Unternehmen Nubert electronic GmbH dazu entschloss, einen Bluetooth Speaker auf den Markt zu bringen. Während viele Lautsprecher-Spezialisten längst entsprechende Lösungen im Angebot hatten, zierte man sich bei Nubert electronic GmbH sehr lange. Tatsächlich bedurfte es der langen kontinuierlichen und zudem hartnäckigen Nachfrage der treuen Fangemeinde des Unternehmens bis mach sich in Schwäbisch Gmünd Mitte des Jahres 2022 dazu entschloss, tatsächlich einen Bluetooth Speaker auf den Markt zu bringen, und zwar den Nubert nuGo! ONE.

Explizit betonen muss man, dass es sich beim Nubert nuGo! ONE nicht einfach um einen weiteren Bluetooth Speaker handelte, vielmehr hat man bei Nubert electronic GmbH darauf geachtet, dass es sich um eine Lösung handelt, die sich vom bestehenden Angebot am Markt abhebt.

Nubert nuGo! ONE – Ein Bluetooth Speaker mit sattem Sound

Nubert electronic GmbH selbst sprach nur ungern davon, dass es sich beim Nubert nuGo! ONE um einen Bluetooth Speaker handle, vielmehr zog man die Bezeichnung mobiles Audio-System vor, man sprach gar von einer ultra-kompakten Stereo-Anlage, denn damit konnte man direkt auf die besondere Klangqualität verweisen, die diese Lösung auszeichnen sollte.

So liefert dieser kompakte Begleiter nicht weniger als 2 x 36 W Impulsleistung und spielt hinab bis zu 55 Hz untere Grenzfrequenz, wie der Hersteller im Datenblatt verrät.

Selbstverständlich fungiert der Nubert nuGo! One natürlich als Lösung, die Musik direkt vom Smartphone und Tablet über Bluetooth wiedergeben kann. Darüber hinaus verfügt der Nubert nuGo! One aber auch über einen AUX-Eingang sowie ein integriertes Radio, wobei man nicht nur UKW, sondern ebenso FM HD und DAB+ unterstützt. In diesem Zusammenhang hat man natürlich auch einen Radio-Wecker zur Hand und zudem lässt sich der Nubert nuGo! One auch als Radio Tuner an einem bestehenden Audio-System einsetzen.

Neben einer einfachen Handhabung durch ein IPS-Display und einen Drehgeber, darüber hknaus einem eleganten Erscheinungsbild zeichnet sich der Nubert nuGo! ONE zudem durch eine sehr lange Akku-Laufzeit aus. So kommt beim Nubert nuGo! One ein Hochleistungs-Akku zum Einsatz, der eine Spieldauer von stolzen 24 Stunden bieten soll. Geladen wird ganz einfach über USB-C.

Die Lösung ist nach IPX5 zertifiziert und hält damit auch einen Betrieb im Regen und Spritzwasser aus.

Der neue Nubert nuGo! ONE+

Im Rahmen der IFA 2024 präsentierte nunmehr Nubert electronic GmbH den neuen Nubert nuGo! ONE+, wobei es sich um ein dezent überarbeitetes Modell des Nubert nuGo! ONE handelt.

Der Nubert nuGo! ONE+ verfügt nunmehr etwa über einen Tragegriff, der gleich zwei Aufgaben erfüllen kann. So dient er natürlich in erster Linie seiner ureigensten Aufgabe und damit als Hilfsmittel, um das kompakte Audio-System von A nach B zu tragen. Darüber hinaus kann der Tragegriff aber auch als eine Art Standfuss einsetze, um den bei waagrechter Platzierung angewinkelt aufzustellen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Nubert nuGo! ONE+ steht ab sofort direkt bei Nubert electronic GmbH bereit, und zwar zum empfohlenen Verkaufspreis von € 295,-

Wir meinen…

Es ist zwar nur ein Detail, aber ein durchaus praktisches, das den Nubert nuGo! ONE vom neuen Nubert nuGo! ONE+ unterscheidet. So stattet Nubert electronic GmbH die portable Stereo-Anlage, wie das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd diesen Bluetooth Speaker mit integriertem Radio selbst bezeichnet, nunmehr mit einem Tragegriff aus.

