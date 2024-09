In aller Kürze Ab sofort stehen die Lösungen JBL PartyBox Stage 320 und JBL PartyBox Club 120 auch in einer weißen Ausführung als JBL PartyBox Stage 320 White Edition und JBL PartyBox Club 120 White Edition bereit.

Das Unternehmen Harman International Industries zählt mit der Marke JBL ganz klar zu den führenden Anbietern so genannter High-energy Speaker, Lösungen also, die etwa für die kraftvolle Beschallung von Partys ausgelegt sind. Zumeist handelt es sich hierbei um Bluetooth Speaker mit besonders hoher Leistung, die zudem robust ausgelegt sind und auch sonst mit einigen Merkmalen aufwarten, die speziell im Umfeld einer Party im Freundeskreis von Nutzen sind, wie etwa einer Karaoke-Funktion oder spezieller Lichteffekte durch eine integrierte LED-Beleuchtung.

Die so genannte JBL PartyBox Series, die Harman International Industries etwa in diesem Bereich anbietet, weist unter anderem die Lösungen JBL PartyBox Stage 320 und JBL PartyBox Club 120 auf, die das Unternehmen zu Beginn diesen Jahres im Rahmen der CES 2024 in Las Vegas erstmals vorstellte.

Die neueste Generation der ultimativen JBL PartyBox Series

Mit den neuen Lösungen der JBL PartyBox Series wolle man Anwendern noch mehr Möglichkeiten bieten, so genannte High-energy Speaker auf vielfältige Art und Weise einzusetzen. Die Systeme sollen sich für Events im Freundeskreis ebenso eignen wie für Veranstaltungen, dabei mitreissenden Sound sowie beeindruckende Lichteffekte liefern, so bewarb der Hersteller die beiden Lösungen.

Die JBL PartyBox Stage 320 lässt sich dank des Teleskopgriffs und der stabilen Räder problemlos transportieren, während die JBL PartyBox Club 120 mit ihrem praktischen Tragegriff ebenfalls ideal für drinnen und draußen geeignet sein soll. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden bei der JBL PartyBox Stage 320 und bis zu zwölf Stunden bei der JBL PartyBox Club 120 sind lange Partynächte garantiert. Besonders hervor heben muss man, dass die die Akkus bei Bedarf ausgetauscht werden können, sodass die Party auch dann nicht zu Ende sein muss, wenn sich die Leistung eines Akkus sich dem Ende neigt.

Nunmehr auch in Weiss – Preise und Verfügbarkeit

Bislang bot Harman International Industries die Lösungen JBL PartyBox Stage 320 und JBL PartyBox Club 120 allein in dezentem Schwarz an, ab sofort kann man sich bei diesen beiden High-energy Speaker auch für eine weiße Ausführung als JBL PartyBox Stage 320 White Edition und JBL PartyBox Club 120 White Edition entscheiden. Diese stehen ab sofort im Fachhandel bereit, und zwar zum Preis von € 599,- bei der JBL PartyBox Stage 320 und € 399,- für die JBL PartyBox Club 120.

Wir meinen…

Das Sortiment so genannter High-energy Speaker der Marke JBL wird von Harman International Industries einmal mehr erweitert, wenn auch nicht um tatsächlich neue Modelle, sondern vielmehr weiße Ausführungen der bislang allein in Schwarz angebotenen Modelle JBL PartyBox Stage 320 und JBL PartyBox Club 120.

PRODUKT JBL PartyBox Stage 320 White Edition und JBL PartyBox Club 120 White Edition Preis JBL PartyBox Club 120 € 399,99

JBL PartyBox Stage 320 € 599,99

