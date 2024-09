In aller Kürze Gleich zwei neue Lösungen soll die WiiM Professional CI Series aufweisen, und zwar den WiiM CI MOD A80 Streaming Amplifier und WiiM CI MOD S Streamer.

Die Marke WiiM des Unternehmens Linkplay Technology Inc. konnte sich binnen kürzester Zeit vom Geheimtip hin zum etablierten Angebot an Streaming-Lösungen wandeln und fest am Markt etablieren. Zunächst startete man mit ganz besonders günstig positionierten Produkten, die aber bereits mit enormer Flexibilität aufwarten konnten, legte dann mit Lösungen nach, bei denen selbst bei anspruchsvollen Anwendern kaum Wünsche offen bleiben dürften, und bot auch diese zu geradezu konkurrenzlos günstigen Preisen an.

Im letzten Jahr zur CEDIA 2023 überraschte Linkplay Technology Inc. dann mit der Ankündigung, dass man auch im Bereich Custom Installation mitmischen wolle und präsentierte zumindest erste vage Pläne darüber, wie das aussehen könnte. Nun, anlässlich der CEDIA 2024, sind die Pläne schon viel konkreter, zumindest legen das die ersten Informationen nahe, die man über die zu erwartenden Produkte preis gab.

Die WiiM Professional CI Series

Seit letztem Jahr ist klar, es wird eine so genannte WiiM Professional CI Series aus dem Hause Linkplay Technology Inc. geben, wobei man zur CEDIA 2023 von zwei Lösungen sprach, und zwar den Produkten WiiM CI MOD S1 Single-zone Streamer und WiiM CI MOD S4 Four-zone Streamer.

Nun, zur CEDIA 2024 lauten die Ankündigungen ein wenig anders, wobei es einmal mehr um zwei Produkte geht, und zwar den WiiM CI MOD A80 Streaming Amplifier und WiiM CI MOD S Streamer.

WiiM CI MOD A80 Streaming Amplifier und WiiM CI MOD S Streamer

Die beiden Lösungen orientieren sich selbstverständlich an jenen Lösungen, die die Marke WiiM bereits im Consumer Segment aufbieten kann, also etwa die Produkte WiiM Pro, WiiM Pro Plus, WiiM Amp und WiiM Ultra.

Dreh- und Angelpunkt ist damit bei beiden Streaming über verschiedenste Plattformen und aus verschiedensten Quellen, sodass dem Anwender eine enorme Vielfalt an Inhalten auf besonders komfortable, ja geradezu intuitive Art und Weise bereit stehen soll.

Besonderes Augenmerk legt man zudem auf die direkte Einbindung in verschiedenste Steuerungslösungen, wie etwa Control4, RTI oder URC und auch die direkte Verbindung zu Smart Home Lösungen basierend auf Apple HomeKit, Google Home sowie den Lösungen rund um Amazon Alexa soll geboten werden.

WiiM CI MOD A80 Streaming Amplifier

Beim WiiM CI MOD A80 Streaming Amplifier soll es sich um einen kompakten Verstärker handeln, der der Kategorie Just add Speakers zugeordnet werden kann und der neben den bereits skizzierten Streaming-Möglichkeiten mit analogen als auch digitalen Schnittstellen – optische S/PDIF und HDMI mit ARC – für die Einbindung weiterer Quellgeräte aufwartet. Bluetooth 5.3 darf natürlich nicht fehlen und ins Netzwerk lässt sich diese Lösung über RJ45 Ethernet Schnittstelle auch auch WiFi einbinden.

Der WiiM CI MOD A80 Streaming Amplifier verfügt über eine DSP-basierte Signalverarbeitung und setzt auf einen ESS ES9018K2M SABRE Reference DAC des Spezialisten ESS Technology Inc. für eine Signalverarbeitung mit bis zu 24 Bit und 192 kHz.

Herzstück des Verstärkers aber ist ein TI TPA3255 Class-D Amplifier Module des Spezialisten Texas Instruments, das eine Leistung von immerhin zweimal 60 Watt an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 8 Ohm bietet. Auf Wunsch kann auch ein Subwoofer eingebunden werden, ein entsprechender Pre Out in Form eines Cinch-Anschluss macht dies möglich.

WiiM CI MOD S Streamer

Auch beim neuen WiiM CI MOD S Streamer stehen neben Streaming über unterschiedlichste Plattformen analoge als auch digitale Schnittstellen für die Einbindung weiterer Quellen bereit. Bluetooth 5.1 darf natürlich auch nicht fehlen und das Produkt wird mittels RJ45 Ethernet-Schnittstelle oder WiFI ins Netzwerk eingebunden.

Interessant ist, dass man für die Signalverarbeitung hier auf einen AKM AK4493SEQ DAC aus dem Hause Asahi Kasei Microdevices Corporation setzt, der Signale mit bis zu 24 Bit und 192 kHz unterstützt.

Raumkorrektur inklusive

Besonders hervor heben muss man abschließend noch, dass beide Lösungen nach derzeit vorliegenden Informationen nicht nur über die Möglichkeit zur Raumkorrektur sowie Bass-Management verfügen, sondern zudem auch eine umfangreiche Signalbearbeitung mittels EQ erlauben.

Preise und Verfügbarkeit

Derzeit ist nicht bekannt, wann und zu welchen Preisen die neuen Lösungen der WiiM Professional CI Series tatsächlich verfügbar sein werden.

Wie es sich für Lösungen im Bereich Custom Installation gehört, können der WiiM CI MOD A80 Streaming Amplifier und WiiM CI MOD S Streamer auch in ein Rack eingebaut werden, die entsprechende Montage-Vorrichtung soll Teil des Lieferumfangs sein.

Wir meinen…

Bereits im letzten Jahr kündigte Linkplay Technology Inc. an, nicht mehr allein nur im Consumer Segment mitmischen zu wollen, sondern zudem auch das Custom Installation Segment im Fokus zu haben und dafür die neue WiiM Professional CI Series auf den Markt zu bringen. Nach ersten wagen Informationen auf der CEDIA 2023 wurden die Pläne nunmehr im Rahmen der CEDIA 2024 deutlich konkreter, denn nunmehr präsentierte man mit den Systemen WiiM CI MOD A80 Streaming Amplifier und WiiM CI MOD S Streamer wohl nahezu marktreife Produkte.

