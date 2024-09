KOSS Porta Pro Wireless 2.0 – Eine Ikone in neuester Generation

In aller Kürze Es sei eine wahre Ikone im Bereich Kopfhörer, die nunmehr als KOSS Porta Pro Wireless 2.0 in neuster Auflage bereit stehe, so die KOSS Corporation.

Das Unternehmen KOSS Corporation gilt ganz klar zu jenen Herstellern im Bereich Kopfhörer, die die „mobile Revolution“, wie die Zeit Mitte der 1980er Jahre im Hinblick auf eine völlig neue Art des Musikkonsums auch vielfach bezeichnet wird, entscheidend mit geprägt hat. Es war der Sony WALKMAN, der diese besagte „mobile Revolution“ auslöste und Musik-Konsum mit einem Schlag nahezu immer und überall erlaubte. Die Kopfhörer der Marke KOSS Corporation waren in diesen Jahren allgegenwärtig im Strassenbild, allen voran der KOSS Porta Pro, der im Jahr 1984 auf den Markt kam.

Jetzt sei dieser Kopfhörer mit dem einzigartigen Design in der Neuzeit angekommen, so das Versprechen des US-amerikanischen Herstellers, der diesen nunmehr 40 Jahre nach seiner ursprünglichen Markteinführung im bewährten Design, aber mit neuester Technologie als KOSS Porta Pro Wireless 2.0 präsentiert.

Stilprägendes Design in unveränderter Form

Selbstverständlich hat man es bei KOSS Corporation nicht gewagt, das aus Sicht des Unternehmens geradezu ikonische Design auch nur irgendwie anzutasten und zu verändern. Der neue KOSS Porta Pro Wireless 2.0 präsentiert sich also im Wesentlichen exakt so, wie man ihn aus den 1980er Jahren wohl in Erinnerung hat.

Allerdings habe man durchaus ein paar Neuerungen einfließen lassen, so KOSS Corporation, wie etwa einen als in zwei Stahlstreben ausgeführten Kopfbügel für einen perfekten, sicheren, dennoch komfortablen Einsatz.

Diese Bauweise trägt auch dazu bei, dass der KOSS Porta Pro Wireless 2.0 ein sehr geringes Gewicht aufweist, was ebenfalls mit zum hohen Tragekomfort beiträgt. Und um den Kopfhörer problemlos überall hin mitnehmen zu können, setzt man auf einen cleveren Faltmechanismus.

Foto © KOSS Corporation | KOSS Porta Pro Wireless 2.0 Foto © KOSS Corporation | KOSS Porta Pro Wireless 2.0 Foto © KOSS Corporation | KOSS Porta Pro Wireless 2.0 Foto © KOSS Corporation | KOSS Porta Pro Wireless 2.0 Foto © KOSS Corporation | KOSS Porta Pro Wireless 2.0 Foto © KOSS Corporation | KOSS Porta Pro Wireless 2.0 Foto © KOSS Corporation | KOSS Porta Pro Wireless 2.0 Foto © KOSS Corporation | KOSS Porta Pro Wireless 2.0

Bluetooth 5.2 zur Signalübertragung oder Audio Pass-through Modus

Der neue KOSS Porta Pro Wireless 2.0 setzt für eine störungsfreie Signalverbindung auf Bluetooth 5.2, dadurch soll auch eine besonders detailreiche Darbietung über einen weiten Frequenzbereich hinweg garantiert sein, und zwar von 15 Hz bis hin zu 25 kHz, wobei der Hersteller es verabsäumt, die hierbei unterstützten Bluetooth Codeces im Datenblatt anzuführen.

Über ein integriertes Mikrofon können natürlich mittels Smartphone Telefonate geführt werden, wobei die Steuerung mittels seitlich am Kopfhörer zu findenden Tasten eine komfortable Bedienung garantieren soll.

Spannend ist, dass der neue KOSS Porta Pro Wireless 2.0 über einen so genannten Audio Pass-through Modus verfügt, wobei sich dahinter nichts anderes verbirgt, als ein USB-C to 3,5 mm Analong Audio Passthrough Cord, also ein USB-C auf 3,5 mm Stereo Mini-Klinke-Adapter. Damit lässt sich der Kopfhörer also auch mittels Kabel betreiben.

Lange Akku-Laufzeit von bis zu 20 Stunden

Der integrierte Akku des neuen KOSS Porta Pro Wireless 2.0 soll eine Spieldauer von bis zu 20 Stunden erlauben, wobei mittels USB-C Port geladen wird.

Teil des Lieferumfangs ist ein Softcase, in dem der KOSS Porta Pro Wireless 2.0 kompakt verstaut werden kann.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue KOSS Porta Pro Wireless 2.0 soll ab sofort im Fachhandel zu finden sein. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 99,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Mit dem neuen KOSS Porta Pro Wireless 2.0 soll der ikonische Kopfhörer KOSS Porta Pro der 1980er Jahre in neuester Generation, ausgestattet mit dem klassischen Design, aber eben neuester Technologie bereit stehen, wie der US-amerikanische Spezialist KOSS Corporation verspricht.

PRODUKT KOSS Porta Pro Wireless 2.0 Preis € 99,-

Ähnliche Beiträge

Über KOSS Corporation

Quelle KOSS Corporation