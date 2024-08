In aller Kürze Gleich mit fünf neuen Gaming-Headsets erweitert Harman International die JBL Quantum Series und verspricht ein packendes Spielerlebnis mit modischen Akzenten.

Harman International Industries ist seit jeher sehr bemüht, den überaus spannenden Bereich Gaming und eSport mit hochwertigen Headsets der Marke JBL bedienen zu können, schließlich handelt es sich um einen seit Jahr und Tag florierenden Markt. Hierbei ist es allen voran die so genannte JBL Quantum Series, die man als Gaming-Headsets bewirbt und die man nunmehr mit gleich fünf neuen Modellen erweitert.

JBL Quantum 360 Wireless, JBL Quantum 100M2, JBL Quantum 100N, JBL Quantum 50N und JBL Quantum 50C, diese fünf Modelle sind es, mit denen Harman International nunmehr aufwartet und unschlagbaren Sound auf jeder Plattform verspricht.

JBL Quantum Series – Für jeden Gamer das passende Modell

Mit den neuen Modellen der JBL Quantum Series liefere man für alle Gamer das passende Modell, davon zeigt sich der Spezialist für Personal Audio Devices überzeugt und spricht in diesem Fall gar von Lösungen, die nicht nur mit unschlagbarem Sound, sondern zudem mit modischen Akzenten aufwarten können.

So sollen alle Anwender das für sie perfekt passende Modell vorfinden, abgestimmt auf ihre individuelle Spielweise und das Lieblingsgame, die eingesetzt Plattform oder aber auch die persönlichen Vorlieben das Design betreffend.

Foto © Harman International Industries | JBL Quantum 360 Wireless, JBL Quantum 100M2, JBL Quantum 100N, JBL Quantum 50N und JBL Quantum 50C

3,5 mm Klinke, USB oder Wireless

Während bei herkömmlichen Kopfhörern der Markt von kabellosen Lösungen dominiert wird, stehen bei Gamern Produkte mit Kabel nach wie vor hoch im Kurs. So erstaunt es nicht, dass von den fünf neuen Modellen der JBL Quantum Series lediglich das Modell JBL Quantum 360 Wireless auf Dual Source Wireless und damit 2,4 GHz Funk bzw. Bluetooth 5.2 setzt, die übrigen Modelle – JBL Quantum 100M2, JBL Quantum 100N und JBL Quantum 50N – hingegen allen voran mit 3,5 mm Stereo Mini-Klinke ausgestattet sind, und der JBL Quantum 50C neben 3,5 mm Stereo Mini-Klinke zudem mit einem USB-C Adapter aufwartet.

JBL Quantum 50N und Quantum 50C – Der Einstieg

Die preiswertesten Lösungen der JBL Quantum Series stellen die Modelle JBL Quantum 50N und Quantum 50C dar, bei denen es sich um In-ear Kopfhörer handelt und bei denen man auf JBL Quantum Sound Signature beim JBL Quantum 50N bzw. immersive JBL Quantum Surround und JBL Quantum Sound Signature über JBL Quantum Engine beim JBL Quantum 50C vertrauen könne, so der Hersteller. Tatsächlich sind beide Modelle mit 8,6 Zoll Treibern ausgestattet.

Beide Modelle zeigen sich mit einem Inline-Mikrofon für die Kommunikation mit Spielpartnern gerüstet. Dabei soll ein Lautstärke-Slider und ein Stummschalter fürs Mikrofon bereit stehen, das Modell JBL Qunatum 50C verfügt zudem über eine Funktionstaste zur Steuerung von Anrufen und der Musikwiedergabe.

Bei beiden Modellen sorgt die JBL Twistlock-Technologie für Komfort und sicheren Sitz, wobei man auf Ohrpasstücke aus Silikon in drei Größen vertraut.

JBL Quantum 100N und JBL Quantum 100M2

Als kabelgebundenes Over-ear Gaming-Headset ist das Modell JBL Quantum 100N ausgelegt, das basierend auf einem 40 mm Treiber mit JBL Quantum Sound Signature aufwarten soll. Das Headset verfügt über ein abnehmbares, sprachfokussiertes Boom Mikrofon, das stets für klare Kommunikation sorgen soll.

Prinzipiell ist es mit 3,5 mm Stereo Mini-Klinke mit einer Vielzahl an Lösungen kompatibel, sei es ein PC, eine Sony PLAYSTATION, eine Microsoft Xbox, ein Nintendo Switch oder ein anderes mobiles Gerät.

Für hohen Tragekomfort statteten die Entwickler diese Lösung mit Polstern aus Memory Foam aus.

Das JBL Quantum 100M2 ist ebenfalls ein kabelgebundenes Over-ear Gaming-Headset das auf einen 40 mm Treiber setzt und damit laut Herstellerangaben mit JBL Quantum Sound Sinature aufwartet. Das Headset verfügt über ein abnehmbares Boom Mikrofon.

Das JBL Quantum 100M2 sei auf volle Kompatibilität mit dem nativen Surround Sound System ausgelegt, das in Form von Microsoft Windows Sonic Spatial Sound bei Microsoft Windows 10 und Microsoft Xbox ONE zum Einsatz komme, könne aber über die 3,5 mm Stereo Mini-Klinke mit einer Vielzahl an Systemen eingesetzt werden, beginnend bei PCs über Sony PLAYSTATION, Microsoft Xbox und Nintendo Switch bis hin zu anderen portablen Lösungen.

Für besonders hohen Komfort sollen hier ein leichter Kopfbügel und mittels atmungsaktivem Gewebe überzogene Polster aus Memory Foam sorgen.

JBL Quantum 360 Wireless

Wie schon erwähnt, ist das JBL Quantum 360 Wireless das einzige neue Modell der JBL Quantum Series, bei dem man auf ein Kabel verzichtet und stattdessen auf 2,4 GHz Funk sowie Bluetooth 5.2 setzt.

Das JBL Quantum 360 Wireless ist als kabelloses Over-ear Gaming-Headset mit Surround Sound ausgelegt, wobei im Mittelpunkt ein 40 mm Treiber für JBL Quantum Sound Signature und JBL Quantum Surround Sound Signature steht.

Die so genannte JBL QuantumENGINE PC-Software soll dazu dienen, verschiedenste Funktionen des Kopfhörers zu aktivieren, wie etwa eine RGB LED Beleuchtung, aber allen voran um eine optimale Feinabstimmung des Sounds vorzunehmen.

An den PC kann das JBL Quantum 360 Wireless mittels 2,4 GHz Dongle angeschlossen werden, um alle Funktionen im vollen Umfang zu nutzen, es steht aber, wie beschrieben, auch Bluetooth 5.2 bereit, was speziell beim Einsatz mit Smartphones und Tablets relevant ist. Hierbei kann man übrigens auch auf die JBL Headphone App für Apple iOS und Google Android setzen.

Das JBL Quantum 360 Wireless ist aber auch kompatibel mit allen Sony PLAYSTATION Modellen, wobei dies auch Sony PLAYSTATION 5 3D Audio umfasst. Auch ein Einsatz mit Nintendo Switch ist möglich, wobei kabellos dann allein bei angedocktem Gerät unterstützt wird, wie das Kleingedruckte im Datenblatt verrät.

Einsatz im Home Office oder beim Home Schooling

Rund um den Einsatz am PC sei noch angeführt, dass das JBL Quantum 360 Wireless durchaus auch abseits von Games hilfreich sein kann, da es Zoom-zertifiziert ist und auch mit weiteren Video Conference Solutions und Instant Messaging Diensten eingesetzt werden kann.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Modelle der JBL Quantum Series sollen allesamt in Bälde im Fachhandel zu finden sein. Das JBL Quantum 50N wird in Blau und Rot angeboten, wobei diese Farbtöne an den Nintendo Switch erinnern. Für diese Lösung muss man € 29,99 veranschlagen.

Das JBL Quantum 50C wird um € 49,99 angeboten, und zwar in Schwarz oder Weiss.

Das Modell JBL Quantum 100N wiederum steht in den für Nintendo Switch bekannten Farbtönen Blau und Rot zur Verfügung, und zwar zum empfohlenen Verkaufspreis von € 39,99. Das gilt auch für das Modell JBL Quantum 100M2, wobei diese Lösung in Schwarz, Weiss, Cyan und Lila angeboten wird.

Diese Farbtöne stehen auch beim JBL Quantum 360 Wireless bereit, das zum Preis von € 99,99 verfügbar sein wird.

Wir meinen…

Für Harman International ist es seit jeher wichtig, sich im florierenden Marktsegment Games mit Lösungen der Marke JBL zu behaupten. Die entsprechende Produktlinie JBL Quantum Series wird nunmehr einmal mehr um gleich fünf Modelle erweitert, wobei man nicht nur ein packendes Spielerlebnis verspricht, sondern ebenso modische Akzenten setzen will. Ganz besonders sticht aus unserer Sicht das JBL Quantum 360 Wireless hervor, denn dies ist als Wireless Over-ear Gaming-Headset durchaus zu mehr im Stande, und zwar etwa im Home Office und Home Schooling.

Produkt JBL Quantum Series Preis JBL Quantum 50N €29,99

JBL Quantum 50C € 49,99

JBL Quantum 100N € 39,99

JBL Quantum 100M2 € 39,99

JBL Quantum 360 Wireless € 99,99

