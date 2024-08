In aller Kürze Als besonders günstige In-ear Kopfhörer sollen sich die neuen Shanling MG20 Earphones erweisen, die wahlweise mit 3,5 mm Stereo Klinke oder USB-C Connector angeboten werden.

Das Unternehmen Shanling ist seit Jahr und Tag dafür bekannt, im Bereich Personal Audio Devices preislich durchaus sehr attraktiv positionierte Lösungen auf den Markt zu bringen. Mit dem neuesten Kopfhörer aber will man nun für besondere Aufmerksamkeit sorgen, und zwar einmal mehr durch dessen, nach Ansicht des Herstellers, besonders attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

So positionierte man die neuen Shanling MG20 Earphones als Lösung unter US$ 50,- teils gar deutlich darunter, denn die Variante mit lediglich 3,5 mm Stereo Mini-Klinke wird gar bereits um US$ 39,- angeboten, wohingegen jene Ausführung des neuen In-ear Kopfhörers mit USB-C Connector auch nur US$ 46,- kostet.

Low Budget, aber angemessene Qualität

Man wolle im Preisbereich unter US$ 50,- neue Maßstäbe setzen, denn damit hebe man letztlich die Qualität des gesamten Marktes, zeigt sich Shanling überzeugt. Es sei gelungen, beim neuen Shanling MG20 auf Merkmale zu setzen, die man normalerweise erst bei Lösungen findet, für die man deutlich mehr veranschlagen muss.

So verfügt der neue Shanling MG20 über dynamische Treiber mit einem Durchmesser von 10 mm mit spezieller Beschichtung (Diamond-like Carbon Plated Diaphragm), einer so genannten Dual N52 Magnet System Construction und einer Schwingspule aus reinem Kupfer.

Verpackt wurden die Treiber in einem Gehäuse, das komplett aus Metall gefertigt ist, und zwar aus einer Aluminium-Zink-Legierung. Eine ergonomische Formgebung soll im Zusammenspiel mit Ear Tips in drei unterschiedlichen Größen für einen komfortablen Einsatz sorgen.

Kabel mit 3,5 mm Stereo Mini-Klinke oder USB-C

Besonders sticht hier hervor, dass der neue Shanling MG20, wie schon angedeutet, in zwei Varianten angeboten wird, und zwar analog und digital, wenn man es so bezeichnen will. Der Kunde kann sich zwischen einer Ausführung in sauerstofffreiem Kupfer mit 3,5 mm Stereo Mini-Klinkenstecker sowie USB-C Connector entscheiden. Im zweiten Fall ist ein A/D-Wandler in Miniatur-Format integriert, der Audio-Signale mit 24 Bit und 96 kHz wandelt. Auch eine Kabelfernbedienung mit drei Tastern und integriertem Mikrofon für Telefonate steht in dieser Ausführung zur Verfügung.

In jedem Fall mündet das Kabel in einem 0,78 mm 2-Pin Connector, lässt sich also jederzeit abnehmen und tauschen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Shanling MG20 soll dieser Tage im Fachhandel zu finden sein. Angeboten wird dieser in den Ausführungen Black, Silver und Titanium Grey. Der Preis für die Variante mit 3,5 mm Stereo Mini-Klinke wird mit US$ 39,- und jener mit USB-C Connector mit US$ 46,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Ganz bewusst habe man die neuen Shanling MG20 Earphones derart günstig positioniert, man wollen den Beweis antreten, dass man hochwertige Kopfhörer auch im Preisbereich unter US$ 50,- anbieten könne, so das chinesische Unternehmen Shanling.

PRODUKT Shanling MG20 Earphones Preis Shanling MG20 Earphones 3,5 mm Klinke US$ 39,-

Shanling MG20 Earphones USB-C US$ 46,-

