KEF Q Series mit KEF Metamaterial Absorption Technology

In aller Kürze KEF präsentiert die neueste Generation der KEF Q Series, die nunmehr unter anderem mit neuen Treibern ausgestattet mit KEF MAT aufwarten kann und mit acht Modellen besonders breit aufgestellt ist.

Die KEF Q Series präsentiert sich als überaus breit aufgestellte Lösung, die es vor allem preissensiblen HiFi- und Home Cinema Enthusiasten erlaubt, perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen zu realisieren. Die neueste Generation dieser Produktlinie soll einmal mehr schlankes, modernes Design mit hochmoderner Technologie verbinden, wie der englische Lautsprecher-Spezialist KEF festhält, und so noch mehr Menschen als je zuvor von echtem HiFi-Sound begeistern.

Allen voran sticht hierbei ein neues Ausstattungsmerkmal hervor, das nunmehr auch in die Lautsprecher-Systeme der KEF Q Series Einzug hält, und zwar die so genannten KEF Metamaterial Absorptionstechnologie, kurz auch einfach als KEF MAT bezeichnet.

KEF Q Series – Nunmehr acht Lautsprecher-Systeme

Wie schon erwähnt, ist KEF seit jeher bemüht, mit der KEF Q Series eine besonders breit aufgestellte Produktlinie für die einfache Realisierung unterschiedlichster Projekte anbieten zu können. Man richtet sich damit gleichermaßen an Musik- und Filmliebhaber, empfiehlt die Lösungen der KEF Q Series somit ebenso für Stereo als auch Surround.

So umfasst die aktuelle Generation der KEF Q Series nicht weniger als acht Modelle, wobei man Wert darauf legt zu betonen, dass diese optimal auf die Bedürfnisse von Zuhörern zugeschnitten sind, die ihr Audio-Erlebnis zu Hause durch Stereo- oder Mehrkanal-Heimkino verbessern möchten, wie es der Hersteller selbst ausdrückt.

Alle Lösungen sollen sich, so KEF, durch eine transparente, lebensechte Darbietung auszeichnen und damit stets ein eindrucksvollen Klangerlebnis garantieren, und zwar gleichgültig ob bei der Wiedergabe von Symphonien oder actiongeladenen Filmen.

KEF Uni-Q Treiber der 12. Generation mit KEF MAT

Die Lautsprecher-Systeme der neuesten KEF Q Series bauen allen voran auf die neueste Generation der so genannten KEF Uni-Q Treiber, wobei man es hierbei bereits mit der 12. Generation zu tun hat, die die versprochene außergewöhnliche akustische Präzision sicherstellen,

Beim KEF Uni-Q Treiber handelt es sich um einen Koaxial-Treiber, bei dem der Hochtöner im Zentrum des Mittenton-Treibers sitzt um so dem Ideal einer punktförmigen Schallquelle möglichst nahe zu kommen.

Wie schon angeführt, zeichnen sich die KEF Uni-Q Treiber der 12. Generation allen voran dadurch aus, dass hier die Metamaterial-Absorptionstechnologie zum Einsatz kommt, die durch die Eliminierung von 99 Prozent der Hochfrequenzverzerrungen für einen besonders reinen, natürlichen Kang sorgt.

Ebenfalls neu ist, dass man hier auf eine nochmals verbesserte Frequenzweiche vertraut und auf eine ebenfalls nochmals akkuratere Feinabstimmung des Signalwegs setzt, um einen stets unverfälschten, sauberen Klang zu garantieren.

Bei immerhin einer Vielzahl der Lautsprecher-Systeme der neuesten Generation der KEF Q Series handelt sich um Dreiwege-Systeme, wobei diese für die souveräne Abbildung im Tiefton-Bereich nunmehr mit Hybrid-Aluminium-Woofern ausgestattet sind, die eine ganz besonders dynamische, gleichzeitig präzise Darbietung und damit tiefe, kraftvolle Bässe garantieren sollen.

Acht Modelle für Stereo und Home Cinema ausgelegt

Wie beschrieben, stehen dem Anwender nicht weniger als acht neue Modelle bei der neuesten Generation der KEF Q Series bereit, und zwar die Lösungen KEF Q11 Meta, KEF Q7 Meta, Q KEF Concerto Meta, KEF Q3 Meta, KEF Q1 Meta, KEF Q6 Meta, KEF Q8 Meta sowie KEF Q4 Meta.

Als Besonderheit gilt es hier vor allem das Wand-Lautsprecher-Systeme hervor zu heben, das diese Generation der KEF Q Series erstmals bietet, und zwar in Form des KEF Q4 Meta, Dieser ist als so genannter LCR-Speaker ausgelegt und damit für den linken und rechten Front-Kanal ebenso eingesetzt werden kann, wie als Center Speaker und für die Surround-Kanäle eines Home Cinemas.

Eine weitere Besonderheit stellt der KEF Q Concerto Meta dar, das erste Dreiwege-Regal-Lautsprecher-System der KEF Q Series, das ein berühmtes Vorbild hat, und zwar die klassische KEF Concerto aus dem Jahr 1969, wie der Hersteller aus England durchaus mit Stolz anführt.

Elegant im Auftreten

Natürlich präsentieren sich die Lösungen der neuesten Generation der KEF Q Series einmal mehr überaus elegant, und zwar nunmehr in den Lackierungen in Satin Black sowie Satin White, sind zudem aber auch in Walnuss-Finish verfügbar.

Um die elegante Erscheinung auch dann nicht zu trüben, wenn man auf die im Lieferumfang enthaltenen Frontblenden verzichtet, werden diese mittels Magneten in Position gehalten.

Erwähnt sei, dass für die kompakten Regal-Lautsprecher-Systeme KEF Q3 Meta und KEF Q1 Meta eine optionale Wandhalterung (KEF B2) angeboten wird, ebenso steht ein Standfuss (KEFSQ1) für die Lösungen KEF Q Concerto Meta, KEF Q3 Meta und KEF Q1 Meta bereit.

Auf Wunsch bietet man zudem ein optionales Spike-Kit KEF PQ1 für die Lautsprecher-Systeme KEF Q11 Meta und KEF Q7 Meta an.

Preise und Verfügbarkeit

Die Modelle der neuen KEF Q Series sollen dieser Tage im Fachhandel zu finden sein. Wie zuvor schon beschrieben, kann sich der Kunde hierbei zwischen den beiden Lackierungen Black Satin und White Satin sowie einem Walnuss-Finish entscheiden. Die Preise entnehmen Sie bitte der Tabelle am Ende des Artikels.

Wir meinen…

Die KEF Q Series ist seit Jahr und Tag eine überaus wichtige Produktlinie für den englischen Lautsprecher-Spezialisten KEF, spricht man damit doch eine ganz besonders breite Zielgruppe sowohl im Bereich Stereo als auch Home Cinema an. Dies soll auch die neueste Generation der KEF Q Series leisten können, und zwar noch besser, als bislang, denn einerseits setzt man nunmehr auch bei dieser Produktlinie auf die einzigartigen KEF Uni-Q Treiber der 12. Generation mit KEF MAT, besonders leistungsstarke Hybrid-Aluminium-Tieftöner, zudem auf nochmals verbesserte Frequenzweichen und einen optimierten Signalweg, und auf ein nochmals erweitertes Produktsortiment, sodass nunmehr insgesamt acht Lautsprecher-Systeme der KEF Q Series bereit stehen.

PRODUKT KEF Q Series Preis KEF Q11 Meta € 2.198,- pro Paar

KEF Q7 Meta € 1.598 pro Paar

KEF Q Concerto Meta € 1.198 pro Paar

KEF Q3 Meta € 698,- pro Paar

KEF Q1 Meta € 548,- pro Paar

KEF Q4 Meta € 399,- pro Stück

KEF Q6 Meta € 749,- pro Stück

KEF Q8 Meta € 698,- pro Paar

KEF SQ1 Standfuß € 299,- pro Paar

Marke KEF Hersteller KEF

