LG Electronics Inc. - Verbesserte LG TV-Integration und kraftvoller Sound für Heimkino der Extraklasse

In aller Kürze Eine perfekte Symbiose für perfektes Bild und perfekten Ton sollen die LG 2023 Soundbars und LG TV-Modelle der Generation 2023 eingehen, die LG Electronics Inc. auf der CES 2023 präsentiert.

Heimkino der Extraklasse, das verspricht LG Electronics Inc. für die LG 2023 Soundbars sowie LG TV-Modelle der Generation 2023, die ihre Premiere dieser Tage im Rahmen der CES 2023 in Las Vegas feiern. Das Unternehmen spricht hierbei von einer perfekten Symbiose der Soundbar-Systeme und TV-Geräten, beginnend beim Design, das optisch einen nahtlosen Übergang vom TV-Gerät auf die Soundbar bieten soll, gelte für die intuitive Benutzerführung und natürlich auch für den kräftigen, authentischen Klang, der auch immersive 3D Surround Sound umfasst, und zwar in Dolby Atmos und IMAX in verbesserter Qualität mit DTS:X. Zudem, und das ist ja ebenso relevant, sollen die neuen Soundbar-Systeme eine breite Palette an Diensten unterstützen, um auf verschiedenste Inhalte zugreifen zu können.

Soundbars und TV-Gerät bilden eine Einheit

Wie bereits beschrieben, war es den Entwicklern von LG Electronics Inc. einmal mehr ein großes Anliegen, ein elegantes, einheitliches Design von Soundbars und TV-Geräten zu ermöglichen, sodass sich diese nahtlos in jedes Wohnumfeld einfügen.

Das Unternehmen spricht von einem minimalistischen Look, den die neuesten TV-Geräte der Generation 2023 von LG Electronics Inc. bieten sollen, gleiches gelte für die Soundbar-Systeme, die zudem besonders schlank ausgeführt sind.

Eine Besonderheit stellt eine neue Halterung dar, die es Nutzern erlaubt, eine Soundbar von LG Electronics Inc. direkt unter die neuesten Fernseher der Marke zu platzieren, wodurch ein optisch harmonischer und hochwertiger Stil entstehen soll.

Die Halterung, die an der Rückseite eines kompatiblen Fernsehers angebracht wird, kann zur Wand- oder Standmontage der neuen Soundbars in einer Höhe bzw. Position verwendet werden, die das beste Klangerlebnis für den Benutzer gewährleisten soll. Die praktische Halterung sorge zudem für eine kabelfreie Umgebung und erspare dem Nutzer das Bohren von Löchern in der Wand, so das Unternehmen in der entsprechenden Aussendung.

Erwähnt sei zudem, dass auch die Steuerung von Soundbar und TV-Gerät eine Einheit bilden soll, somit eine intuitive Kontrolle über das Home Dashboard des TV-Geräts gewährleistet sei.

Packender, immersiver 3D Sound

Wie beschrieben, ist natürlich ein besonders packendes Klangerlebnis die Vorgabe, die die Entwickler bei der neuesten Soundbar-Generation bieten sollten. Der Hersteller selbst spricht von einem immens detailreichen, dynamischen und damit stets authentischen Klangerlebnis.

LG WOW Orchestra und LG WOWCAST

Die neuen LG 2023 Soundbars und LG TVs sollen über das so genannte LG WOW Orchestra verfügen, bei dem jeder einzelne Audio-Kanal beider Produkte genutzt wird, um eine erweiterte Klangbühne mit verbesserter Höhe, Tiefe und Kraft zu erzielen, wie es LG Electronics Inc. selbst beschreibt. Die Soundbar-Modelle und TV-Systeme der Generation 2023 lassen sich übrigens nicht nur mittels Kabel, sondern zudem auch „drahtlos“ verbinden, und zwar über LG WOWCAST, wobei dadurch die Audio-Qualität in keinster Weise darunter leiden soll.

LG Triple Sound Technology, LG Triple Level Spatial Sound Technology und LG Triple Sound Optimizer

Ein weiteres besonders Ausstattungsmerkmal stehe mit LG Triple Sound Technology bereit, die für die besagte präzise Klangwiedergabe und verbesserte Klarheit etwa durch einen so genannte Tripe Up-Firing Speaker sorgen soll. Über die neu eingeführte LG Triple Level Spatial Sound Technology steht nunmehr eine Kanalanalyse basierend auf einer HRTF-basierten 3D Engine zur Verfügung, um eine virtuelle mittlere Ebene hinzu zu fügen und damit ein besonders realistisches Raumgefühl zu erzielen und den Hörer in den Mittelpunkt einer immersive 3D Surround Sound Wiedergabe zu versetzen. Mit LG Triple Sound Optimizer soll die Leistung der Soundbar-Systeme auf intelligente Art und Weise nochmals weiter gesteigert werden.

Eine auf KI basierende Raumkalibrierung analysiert zunächst die individuellen Gegebenheiten im Wohnraum und passt die Wiedergabe entsprechend an. Neu ist auch eine LG AI Sound Pro Funktion, die das Audio-Signal analysiert und automatisch die am besten geeigneten Einstellungen wählt, um stets den besten Klang bei unterschiedlichsten Inhalten wie TV-Sendungen, Filme, Sport, Spiele oder Musik zu garantieren.

Erwähnt sei zudem, dass die neuesten Soundbars von LG Electronics Inc. VRR unterstützen, um das Tearing des Bildschirms zu reduzieren, und ALLM (Auto Low Latency Mode), um Verzögerungen zu eliminieren und 4K/120Hz Pass-Through zu ermöglichen.

High-fidelity Sound für Streaming

Natürlich darf der direkte Zugriff auf verschiedenste Streaming-Dienste für die Wiedergabe von Musik nicht fehlen, schließlich sind alle neuen Soundbar-Systeme allen voran über WiFi ins Netzwerk einzubinden und fungieren hierdurch als Streaming Client.

Allen voran streicht LG Electronics Inc. in diesem Zusammenhang TIDAL hervor, das mit Inhalten in „CD-Qualität“ und Hi-res Audio ebenso aufwartet, wie in immersive 3D Surround. Auf TIDAL kann man bei den neuesten Soundbar-Systemen von LG Electronics Inc. gar über TIDAL Connect zugreifen, diese lassen sich somit direkt über die TIDAL App für Apple iOS und Google Android als Wiedergabegerät auswählen.

Preise und Verfügbarkeit

Noch hält sich LG Electronics Inc. bedeckt wenn es um die konkreten Modelle geht, die man in Las Vegas im Rahmen der CES 2023 präsentieren wird. Details hierzu werden somit erst dann preis gegeben, wenn die Fachmesse in Nevada ihre Pforten öffnet.

Wir meinen…

Gerade für Unternehmen wie LG Electronics Inc., die nicht nur TV-Geräte sondern ebenso Soundbar-Systeme entwickeln, ist eine reibungslose und zudem tunlichst elegante und komfortabel zu steuernde Kombination dieser beiden Komponenten ein essentieller Faktor, schließlich will man Konsumenten im TV-Segment auch die Soundbar-Systeme aus eigenem Hause schmackhaft machen und diese nicht an andere Hersteller verlieren. Mit der neuesten Generation des Jahres 2023, die im Rahmen der CES 2023 in Las Vegas Premiere feiern wird, soll genau das in Perfektion geboten werden.

THEMA Neue Soundbars mit immersive Audio und vielseitigen Funktion von LG Electronics Inc. auf der CES 2023 LG Electronics Inc.