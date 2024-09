In aller Kürze Als kompakten, High-performance USB-DAC, der die Musikwiedergabe auf ein gänzlich neues Niveau hebe, beschreibt Lotoo den neuen Lotoo PAW D2.

Das Unternehmen Beijing Infomedia Electronic Technology Co. Ltd. gilt hierzulande wohl noch als so genannter Geheimtipp, wenngleich man unter der Marke Lotoo überaus spannende Lösungen im Angebot hat. Diese richten sich aber vielfach an professionelle Anwender, so gilt das Unternehmen mit besagter Marke Lotoo zu den größten Anbietern im Bereich Audio Workstations und Broadcast-Lösungen im asiatischen Raum. Diese Expertise will man zunehmend aber auch im Consumer Segment einsetzen, wobei man aber auch hier ganz klar das High-end Segment bedient.

Dies gilt wohl auch für das neueste Produkt der Marke Lotoo, das Beijing Infomedia Electronic Technology Co. Ltd. nunmehr mit dem neuen Lotoo PAW D2 ankündigt. Hierbei soll es sich um einen D/A-Wandler handeln, der nicht größer als eine Handfläche ist und dennoch auf besonders hohem Qualitätsniveau aufspielen kann. Der Herstellers spricht daher vom Lotoo PAW D2 High-performance USB Digital-Analog Audio Interface.

Aus dem Vollen gefertigt…

Auffallend ist wohl sofort die etwas ungewöhnliche Form in der sich der neue Lotoo PAW D2 präsentiert. Die Entwickler setzen hierbei auf ein Gehäuse, das aus einem Block Aluminium mittels CNC gefräst wurde und somit überaus robust ist und zudem äußerst wertig und durchaus elegant aussieht. Mit Abmessungen von 98 x 40 x 41 mm bringt es diese Lösung auf 212 g.

Simples Bedienkonzept, beeindruckendes Anschluss-Paneel

An der Oberseite steht ein Drehgeber bereit, ebenso ein kleines OLED mit 128 x 32 Bildpunkten, das stets alle relevanten Informationen bereit hält und auf Wunsch auch ein PPM Meter bietet.

Die Anschlüsse finden sich an der Front, wobei hier zunächst eine optische als auch koaxiale S/PDIF-Schnittstelle als digitale Ausgänge, zudem aber auch eine AES/EBU als weiterer digitaler Ausgang bereit steht. Für analoge Signale weist der neue Lotoo PAW D2 ein Cinchpärchen als Ausgang auf. Über USB-C kann der Lotoo PAW D2 mit Smartphones, Tablets und Notebooks, Desktop PCs und DAPs verbunden werden, die als Quelle fungieren, wobei Google Android, Apple iOS, Apple iPadOS, Apple macOS, Microsoft Windows und LTOS unterstützt wird.

Die Stromversorgung erfolgt über besagte USB-C Schnittstelle, wobei der Lotoo PAW D2 ein besonderes Low Power Design aufweisen soll.

DSP-basierte Signalverarbeitung

Der neue Lotoo PAW D2 weist eine DSP-basierte Signalverarbeitung auf, wobei deren Herzstück ein ADI Blackfin 706 DSP des Spezialisten Analog Devices Inc. in Verbindung mit LTOS darstellt. Der D/A-Wandler stammt von Asahi Kasei Microdevices Corporation, wobei es sich um einen AKM 4490 in Verbindung mit einem AK8142 als High-precision Phase-Locked Loop Intependend Clock System handelt.

Der Lotoo PAW D2 ist in der Lage, Signale in Linear PCM mit bis zu 24 Bit und 192 kHz sowie DSD zu verarbeiten, wobei allerdings DoP, also DSD over PCM zum Einsatz kommt.

Auf Wunsch kann ein 5-Band parametrischer Equalizer aktiviert werden, der über einige Presets verfügt, und auch unterschiedliche Filter lassen sich nutzen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Lotoo PAW D2 soll in Bälde zur Verfügung stehen, wie der Vertrieb audioNEXT GmbH verkündet, der den empfohlenen Verkaufspreis mit € 399,- ausweist. Teil des Lieferumfangs ist ein USB-C auf USB-A Kabel.

Wir meinen…

Das Unternehmen Beijing Infomedia Electronic Technology Co. Ltd. erweitert einmal mehr sein Angebot im Consumer Segment der Marke Lotoo, und zwar um einen portablen D/A-Wandler, der nach Angaben des Herstellers auf besonders hohem Qualitätsniveau angesiedelt sein soll. Damit richte man sich mit dem neuen Lotoo PAW D2 an audiophile HiFi-Enthusiasten, die eine besonders flexible Lösung speziell für ihre mobilen Devices wie etwa Smartphones, Tablets oder auch einen DAP als Upgrade wünschen.

PRODUKT Lotoo PAW D2 High-performance USB Digital-Analog Audio Interface Preis € 399,-

