Plāys with Audirvāna voller Erfolg

In aller Kürze Das Partnerprogramm Plāys with Audirvāna von Audirvāna SAS erweise sich als voller Erfolg, so die französische Software-Schmiede, die nunmehr bereits 47 Partner anführt.

Plāys with Audirvāna, so präsentiert sich ein Partnerprogramm, das von der französischen Software-Schmiede Audirvāna SAS vor etwas mehr als einem Jahr initiiert wurde. Erklärtes Ziel dieses Partnerprogramms sei es, Anwendern der Software Audirvāna Studio bzw. Audirvāna Origin beste Performance im Zusammenspiel mit Audio-Interfaces unterschiedlichster Hersteller zu garantieren. Es handelt sich somit letztlich um ein Zertifizierungsprogramm.

Und zwar ein überaus erfolgreiches, wie sich nunmehr zeigt. So kann Audirvāna SAS bereits auf eine Vielzahl an Partner verweisen, die Teil von Plāys with Audirvāna sind und deren Produkte alle Kriterien für eine bestmögliche Audio-Wiedergabe mit der Software der Franzosen erfüllen.

Erste Versuche mit Works with Audirvana

Audirvāna SAS versuchte bereits vor etlichen Jahren ein spezielles Gütesiegel im Rahmen eines Partnerprogramms zu etablieren, und zwar unter dem Begriff Works with Audirvana, was sich allerdings als nicht wirklich allzu erfolgreich erwießen hat, wie man rückblickend festhalten muss. Das lag wohl nicht zuletzt daran, dass dieses Gütesiegel diese Bezeichnung nicht wirklich verdiente, praktisch gesehen somit ohnehin nicht von großer Relevanz war.

Plāys with Audirvāna hingegen sollte so konzipiert sein, dass man hierbei laut Audirvāna SAS weiter gehe als bei Works with Audirvana, denn dies soll ein Zeichen dafür sein, dass ein Gerät tatsächlich im Zusammenspiel mit Audirvāna Studio ausgiebig getestet und alles daran gesetzt wurde, eine optimale Wiedergabe zu garantieren.

Bereits 47 Partner konnten gewonnen werden

Auch wenn das Partnerprogramm nunmehr erst seit rund 15 Monaten existiert, so konnte man bereist 47 Partner gewinnen, wie Audirvāna SAS mit Stolz verkündet. Allein nunmehr aktuell im September 2024 kamen gleich neun Hersteller hinzu, und zwar Audial, AUDIUM, B.audio, dCS, Musical Fidelity, Orchard Audio, Primare, SOtM sowie Totaldac, wie das Unternehmen ausführt.

Perfektes Zusammenspiel über UPnP, USB oder Google Chromecast

Tragen Geräte das Label Plāys mit Audirvāna, so werden diese automatisch von der Software Audirvāna Studio erkannt, sobald sie über USB direkt mit dem PC oder Mac verbunden sind, oder über UPnP bzw. Google Chromecast als Streaming Device genutzt werden sollen.

Ein Plāys with Audirvān Pop-up soll dabei erscheinen, um zu bestätigen, dass die Geräte vollständig getestet wurden und nahtlos mit der Software zusammenarbeiten, wie Audirvāna SAS zu Protokoll gibt.

Besonders wichtig dabei ist, dass die vom Hersteller empfohlenen Einstellungen ebenfalls vorgeschlagen werden, sofern diese angegeben wurden. Man habe monatelang Partnerherstellern zusammengearbeitet, um dies zu ermöglichen und deren Geräte ohne zusätzliche Kosten für die Benutzer zu zertifizieren.

Preise und Verfügbarkeit

Für den Endkunden ist Plāys with Audirvāna natürlich mit keinerlei Kosten verbunden, abgesehen davon, dass er natürlich die Software Audirvāna Studio bzw. Audirvāna Origin selbst erwerben muss. Eine genaue Auflistung welche Hersteller mit an Bord sind und welche deren Lösungen das Siegel Plāys with Audirvāna tragen, findet sich auf der Webseite von Audirvāna SAS.

Wir meinen…

Vor etwas mehr als einem Jahr hat die französische Software-Schmiede Audirvāna SAS das Partnerprogramm Plāys with Audirvāna initiiert, und zwar mit dem Ziel, Hardware-Hersteller dafür zu gewinnen, mit denen man gemeinsam ein reibungsloses Zusammenspiel ihrer Lösungen mit der Software Audirvāna Studio bzw. Audirvāna Origin garantiert. Das Programm erweist sich als überaus erfolgreich, denn nach in etwa 15 Monaten kann man nunmehr bereits 47 namhafte Hersteller als Partner für Plāys with Audirvāna auflisten.

PRODUKT AUDIRVĀNA STUDIO UND AUDIRVĀNA ORIGIN Preis Audirvāna Studio bei monatlicher Zahlung € 6,9 pro Monat

Audirvāna Studio Abonnement bei jährlicher Zahlung € 69,99 pro Jahr

Audirvāna Origin € 119,99

Marke Audirvāna Hersteller Audirvāna SAS Vertrieb Audirvāna SAS Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Über Audirvāna SAS

