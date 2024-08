In aller Kürze Es sei der leistungsstärkste Verstärker, den Marantz je gebaut hat, der nunmehr mit dem neuen Marantz Model 10 präsentiert wird.

Die japanische HiFi-Schmiede Marantz hat ja in ihrer langen Historie so manch feinen Verstärker hervor gebracht, Lösungen etwa, die das Herz eingefleischter HiFi-Enthusiasten höher schlagen lassen und die seit Jahr und Tag als wahre HiFi-Legenden gelten. Umso erstaunlicher ist es nun, dass das Unternehmen beim neuesten Stereo Vollverstärker davon spricht, dass man eine neue Referenz präsentierte, eine Lösung, die bislang mit nichts vergleichbar sei, gar der leistungsstärkste Verstärker überhaupt sei, den man bei Marantz je gebaut hat.

Die Rede ist vom neuen Marantz Model 10, das nunmehr von Marantz präsentiert wird und sich mit herausragenden Merkmalen auszeichnen soll, allen voran etwa dadurch, dass dieser Stereo Vollverstärker in den renommierten japanischen Shirakawa Audio Works entwickelt und konstruiert wurde, wo jede innovative Technologie ganz im Zeichen des Kaizen steht, wie man von Seiten Marantz betont.

Von der Vergangenheit inspiriert…

Selbstverständlich blicke man bei der Entwicklung einer derart herausragenden Lösung auf die lange Geschichte des Unternehmens zurück, so Marantz, schließlich ist diese, wie einleitend schon erwähnt, reich an herausragenden Lösungen, die teils maßgeblich die Entwicklung der gesamten HiFi mitbestimmten.

Das bedeute aber keineswegs, dass man hier nicht auf neueste Technologie setze, ganz im Gegenteil. So basiere der neue Marantz Model 10 auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Audio-Technik und führe eine Reihe neuer, innovativer Technologien ein.

Marantz Dual-Mono Symmetrical Amplifier Topology

So ist es die so genannte Marantz Dual-Mono Symmetrical Amplifier Topology, die das Unternehmen als wesentlichstes Merkmal des neuen Marantz Model 10 hervor hebt und als Grundlage dafür benennt, dass diese Lösung mit enormer Leistung von immerhin zweimal 250 Watt an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 8 Ohm bzw. gar zweimal 500 Watt an Speakern mit einer Impedanz von lediglich 4 Ohm auftrumpfen könne, gleichzeitig aber die für Marantz typische Klangcharakteristik mit Wärme, Räumlichkeit und Auflösung aufweise.

Tatsächlich vertraut man hier auf einen Aufbau, bei dem nicht nur die beiden Kanäle, sondern zudem auch die Vor- und Endstufen vollständig getrennt ausgeführt wurden, wobei man bei der Vorstufe auf die neuesten Marantz HDAM Module bzw. Marantz HDAM S3 vertraut, die ja seit Jahr und Tag als Garant für eine optimale Kombination aus Reaktionsgeschwindigkeit und Signaltransparenz gelten. Bei der Endstufe überrascht Marantz mit dem Hinweis, dass man hier auf die Zusammenarbeit mit dem Spezialisten Purifi Audio setzt.

Für eine bestmögliche Trennung vertraut man zudem auf separate Linear-Netzteile für jede Endstufe plus ein zusätzliches für die Vorstufe.

Damit nicht genug, auch der Aufbau des gesamten Gehäuses ist so ausgelegt, dass eine vollständige Trennung jeder einzelnen Sektion garantiert ist.

Massives Gehäuse aus Aluminium und Kupfer

So statten die Entwickler von Marantz den neuen Stereo Vollverstärker mit einem geradezu massiv ausgelegtem Gehäuse aus, das wahlweise in Schwarz oder Champagner angeboten wird. So weist der Marantz Model 10 zunächst eine eloxierte Frontplatte aus gebürstetem Aluminium und eine ebenfalls eloxierte Aluminium-Rückseite auf, das übrige Chassis ist ebenfalls aus Aluminium gefertigt, allerdings in Dreischicht-Bauweise und mit Kupfer überzogen.

Allein die Seitenteile weisen eine Wandstärke von bis zu 15,8 mm auf, das Gitter an der Oberseite aus Aluminium ist 6 mm stark, nur um eine Idee davon zu vermitteln, wie massiv dieses Chassis ausgelegt ist, das auf Standfüssen aus gefertigt aus Aluminium und überzogen mit Kupfer thront.

Mit Abmessungen von 440 × 192 × 473 bringt diese Lösung stattliche 33,7 kg auf die Waage.

Ebenso wie die Front ist auch das Innere des Verstärkers beleuchtet und die Front ziert natürlich das für die Marke längst typische runde Display, das als OLED ausgeführt ist und dessen Leuchtintensität sich in 20 Stufen dimmen lässt. Neben den wichtigsten Informationen über den Betriebszustand kann es auch als VU-Meter genutzt werden.

Der Lautstärke-Regler als auch Eingangswahlschalter werden mittels CNC aus massivem Aluminium gefertigt und sind mittels hochwertigen Lagern integriert, um eine perfekte Haptik und präzise Kontrolle zu bieten.

Auch ein Kopfhörer-Anschluss sowie die bei Marantz bei Stereo Vollverstärker stets zu findende Klangregelung dürfen natürlich nicht fehlen.

Eine Vielzahl an Anschlüssen – Symmetrisch und unsymmetrisch

Betrachtet man die Rückseite des neuen Marantz Model 10, so präsentiert sich eine Vielzahl an Schnittstellen, und zwar sowohl in unsymmetrischer Form als Cinchbuchsen, als auch symmetrisch ausgelegt und in Form von XLR ausgeführt. Unter all den Anschlüssen findet sich auch eine Phono-Vorstufe, die gleichermaßen für MM als auch MC Tonabnehmer-Systeme ausgelegt ist.

Wenn ein Verstärker nicht genug ist

Explizit hebt man von Seiten Marantz hervor, dass man beim neuen Marantz Model 10 auch die Vorteile von Bi-amping nutzen, somit weitere derartige Verstärker ins Spiel bringen könne. Dabei komme das so genannte Marantz Floating Control Bus System zu Einsatz, auch als F.C.B.S abgekürzt, das die Verstärker nahtlos verbindet und steuert. Auf die diese Art und Weise könnte man gar bis zu vier Marantz Model 10 miteinander verbinden und damit eine wahrlich beeindruckende Konfiguration realisieren.

Die neue Marantz Series 10

Der neue Marantz Model 10 ist nur der Beginn einer komplett neuen Produktlinie, wie die japanische HiFi-Schmiede bereits verrät. So sollen in Bälde weitere Lösungen diesen ergänzen, sodass man eine HiFi-Kette höchster Qualität realisieren könne, so das Versprechen von Marantz.

Marantz Link 10n

Mit dem Marantz Link 10n stehe etwa ein äußerst vielseitiger und voll ausgestatteter High-end-Streaming-Vorverstärker bereit, wobei man von einer Lösung spricht, die mit fortschrittlicher Funktionalität als ideale Wahl für all jene angesehen werden könne, die eine flexible, leistungsstarke Komponente für ihr Referenz-Audiosystem suchen.

Marantz SACD 10

Es wäre nicht Marantz, würde man nicht in jedweder Produktlinie im Premium HiFi-Segment nicht nur einen CD-Player, sondern im besten Fall gar einen Super Audio CD-Player anbieten. Es ist somit geradezu Pflicht, dass die neue Marantz Series 10 mit dem Marantz SACD 10 ebenfalls einen Super Audio CD-Player erhält.

Die Japaner sprechen hierbei von einer Lösung basierend auf dem proprietären SACDM-3-Disc-Transport, Marantz Musical Filtering und Marantz HDAM-Schaltkreisen der neuesten Generation. Abgesehen davon, dass man hier neben Audio CD und Super Audio CD in bester Qualität wiedergeben könne, stehe damit auch ein hervorragender D/A-Wandler bereit, dessen Signalwandlung auch externen Quellen bereit stehe.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Marantz Modell 10 soll in Bälde im Fachhandel zu finden sein. Allerdings sollte man sich darauf einstellen, dass diese Lösung auch den Preis betreffend in neuen Regionen bei Marantz spielt. So ruft die japanische HiFi-Schmiede für diese Lösung einen empfohlenen Verkaufspreis von € 14.500,- auf.

Wir meinen…

Der Marantz Model 10 sei die neue Referenz im Verstärker-Design, so bewirbt Masimo Consumer die neueste Lösung der Marke Marantz. Man spricht hierbei von nicht weniger als dem leistungsstärksten und bestklingendsten Verstärker der japanischen HiFi-Schmiede Marantz. Der Marantz Model 10 soll basierend auf einer jahrzehntelangen Erfahrung der Entwickler in von den japanischen Shirakawa Audio Works entwickelt und gefertigt worden sein und mit besonders aufwendiger Konstruktion, modernsten Technologien und elegantem Design neue Maßstäbe setzen.

PRODUKT Marantz Model M10 Preis € 14.500,-

