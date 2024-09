Follow on X

In aller Kürze Kompakte Aktiv-Lautsprecher-Systeme, ideal als Desktop Audio Solution, so sollen sich die neuen Audio-Technica AT-SP3X Powered Bookshelf Speakers präsentieren.

Man kann hier wohl mit Fug und Recht von einer so genannten Desktop Audio Lösung sprechen, die das Unternehmen Audio-Technica Ltd. nunmehr mit den neuen Audio-Technica AT-SP3X Powered Bookshelf Speakers auf den Markt bringt. Es handelt sich um besonders kompakte Aktiv-Lautsprecher-Systeme, die sich, so das Versprechen des Herstellers, durch Vielseitigkeit und ansprechende Klangqualität auszeichnen sollen.

So soll auf kleinstem Raum ein komplettes Audio-System realisiert werden können, wobei allen voran Bluetooth im Fokus steht, allerdings aber auch klassische Schnittstellen für die Einbindung verschiedener Quellen geboten werden.

Einfachste Handhabung

Die neuen Audio-Technica AT-SP3X Powered Bookshelf Speakers sollen dafür konzipiert sein, Anwendern die möglichst einfache Realisierung eines flexiblen Audio-Systems zu ermöglichen, wie man von Seiten des japanischen Unternehmens Audio-Technica Ltd. ausführt.

Auspacken, aufstellen, und anstecken, derart simpel soll sich die Inbetriebnahme gestalten, wie man hervor hebt. Im Vergleich zu herkömmlichen Audio-Lösungen benötige man hier neben den Lautsprechern keinen Receiver oder Verstärker, hier sei alles direkt in. die Speaker integriert.

Allen voran Bluetooth…

Wie schon erwähnt, setzt man hier allen voran auf Bluetooth, wobei die neuen Audio-Technica AT-SP3X Powered Bookshelf Speakers ein Modul nutzen, das dem Standard Bluetooth 5.3 entspricht. Interessanterweise unterstützen die Speaker damit allerdings nur das Bluetooth Profil A2DP sowie den verlustbehaftet arbeitenden Codec SBC, was nicht mehr ganz zeitgemäß erscheint.

Was allerdings sehr wohl unterstützt wird, ist Bluetooth Multipoint Pairing, sodass man zwei Quellgeräte, etwa einen Schallplatten-Spieler wie den neuen Audio-Technica AT-LP70XBT und ein Smartphone gleichzeitig verbinden, und zwischen diesen die Wiedergabe abwechseln aktivieren kann.

Abseits von Bluetooth bieten diese Aktiv-Lautsprecher in kompakter Form noch einen analogen Eingang ausgeführt als Cinchbuchsen-Paar.

Die Verbindung zwischen den beiden Lautsprecher-Systemen erfolgt mittels klassischem Lautsprecher-Kabel.

Ausgeführt als aktives Zweiwege-Bassreflex-System

Konzipiert sind die neuen Audio-Technica AT-SP3X Powered Bookshelf Speakers als Zweiwege-Bassreflex-System mit DSP-basierter Signalverarbeitung, wobei der 3 Zoll Bass-Mittenton-Treiber und der 1,1 Zoll Hochtöner mit insgesamt einer Leistung von 30 Watt befeuert werden sollen und einen Frequenzbereich zwischen 55 Hz und 20 kHz abbilden.

Abschließend sei noch erwähnt, dass die Lautsprecher-Systeme mit Abmessungen von 200 x 113 x 145 mm aufweisen und der rechte Speaker, in dem sich die komplette Elektronik befindet und alle Anschlüsse bereit stehen 1,6 kg, der linke rund 1,5 kg auf die Waage bringen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Audio-Technica AT-SP3X Powered Bookshelf Speakers stehen ab sofort im Fachhandel bereit, wie der Hersteller ausführt, und zwar zum Preis von US$ 199,-

Wir meinen…

Wer auf der Suche nach einem preislich sehr attraktiv positioniertem Desktop Audio System ist, das durchaus als kleines flexibles Audio-System genutzt werden kann, der könne im neuen Audio-Technica AT-SP3X Powered Bookshelf Speakers die richtige Lösung vorfinden, wobei man hier bei Audio-Technica Ltd. allen voran auf Bluetooth setzt, allerdings hierbei auf eine nicht mehr ganz zeitgemässe Ausstattung vertraut.

PRODUKT Audio-Technica AT-SP3X Powered Bookshelf Speakers Preis US$ 199,-

