In aller Kürze Mit einer Reihe an Verbesserungen wartet die neueste Generation des preiswerten Stereo Vollverstärkers NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier auf.

Seit Jahr und Tag kann die kanadische HiFi-Schmiede NAD Electronics einen ganz besonders kompakten Stereo Vollverstärker in ihrem umfangreichen Produktsortiment vorweisen, den man mit Fug und Recht geradezu als Paradebeispiel dafür anführen kann, was man hinlänglich unter dem Begriff Just add speakers versteht. Die Rede ist vom NAD Masters M10 BluOS Streaming Amplifier, den das Unternehmen als kompakten, modernen Stereo Vollverstärker basierend auf NAD Hybrid Digital nCore Amplifier Technology und mit integriertem Streaming-Client auf Basis von BluOS im Mai 2019 auf den Markt brachte und der im August 2021 mit dem NAD Masters M10 V2 BluOS Streaming Amplifier ein Update erfuhr.

Nun steht mit dem NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier bereits die dritte Generation dieser Lösung bereit, wobei man natürlich einmal mehr auf das bewährte Konzept basierend auf erstaunlich viel Leistung und größtmögliche Flexibilität in eleganter, kompakter Form vertraut.

Ein modernes Meisterstück

Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei dem NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier um eine Lösung der so genannten NAD Masters Series, einer Produktlinie, die laut NAD Electronics selbst höchsten Ansprüchen genügen soll. Auch wenn der NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier hierbei der kleinste in einer Riege feinster High-end HiFi-Lösung ist, so soll er doch stolz die Gene seiner großen Brüder aufweisen.

Leistungsstarker Stereo Vollverstärker in kompakter Form

Im Herzen ist auch der neue NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier ein durchaus sehr leistungsstarker Verstärker, vertraut man hierbei doch auf ein Hybrid Digital NCore Class D Schaltungsdesign, das pro Kanal immerhin 100 Watt an 4 bzw. 8 Ohm entfalten kann. Der Hersteller spricht hierbei zudem von einer dynamischen Leistung von bis zu 160W an 8 Ohms sowie gar 300W an 4 Ohm, der Verstärker weist somit entsprechende Reserven auf.

Neuer D/A-Wandler

Mit der neuesten Generation hält auch ein neuer D/A-Wandler Einzug, ab sofort setz man zur Signalwandlung auf einen ESS Sabre DAC des Spezialisten ESS Technology Inc., und zwar den ESS ES9039 um einen noch höheren Dynamik-Bereich, weniger Rauschen und mehr Details zu erzielen, wie der Hersteller zu Protokoll gibt. Er verarbeitet Audio-Daten mit bis zu 32 Bit und 768 kHz und ist zudem in der Lage, Inhalte kodiert im verlustbehaftetem MQA zu verarbeiten.

Von der Phono-Vorstufe bis hin zu HDMI

An Schnittstellen mangelt es dem „Kleinen“ nicht, denn neben einem Line In und einer Phono-Vorstufe, ausgelegt für Laufwerke bestückt mit MM Tonabnehmer-Systemen stehen hier eine koaxiale und optische S/PDIF-Schnittstelle, ein USB-A Port und ein HDMI-Port für den Anschluss eines TV-Geräts bereit, wobei dieser selbstverständlich als eARC ausgeführt ist und HDMI CEC unterstützt.

Unbedingt angeführt werden muss, dass der NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier nicht nur über einen Vorverstärker-Ausgang sondern zudem über gleich zwei unabhängige Subwoofer-Anschlüsse verfügt und natürlich stehen 12 V Trigger Ein- und Ausgänge bereit.

Hi-res Audio Streaming über BluOS

Integriert man den neuen NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier über WiFi oder dessen Gigabit Ethernet-Schnittstelle ins Netzwerk, so fungiert er über die Streaming-Plattform BluOS als überaus vielseitiger Streaming-Client, der auf lokale Inhalte im Netzwerk ebenso zugreifen kann, wie auf zahllose Streaming-Angebote, etwa Amazon Music, TIDAL, Spotify, Deezer, Qobuz und viele weitere.

Über BluOS unterstützt dieser Verstärker zudem die Streaming-Plattformen Apple AirPlay 2, TIDAL Connect und Spotify Connect und er wird als Roon Ready ausgewiesen.

Bis zu 64 Streaming-Clients können insgesamt genutzt werden, wobei die zentrale Steuerung natürlich komfortabel mittels App, der BluOS App für Apple iOS, Google Android, Apple macOS sowie Microsoft Windows erfolgt.

Aufbau eines Surround Systems

BluOS ist auch die Grundlage dafür, dass man rund um den neuen NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier auf Wunsch ein Surround System aufbauen kann, und zwar mittels optionaler BluOS-fähiger Rear Speaker. So lässt sich Surround in Dolby Digital in Form eines 4.0-Kanal, 4.1-Kanal oder gar 4.2-Kanal Surround Systems nutzen.

Beste Ergebnisse durch Dirac Live, nun inklusive Dirac Live Bass Control

Für stets optimale Ergebnisse bei der Wiedergabe basierend auf den individuellen Gegebenheiten steht hier einmal mehr Dirac Live Room Correction bereit, wobei der NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier erstmals auch Dirac Live Bass Control bieten soll. Dies ermöglicht nicht nur die Optimierung mehrerer Subwoofer, sondern auch die Ko-Optimierung von Subwoofern und Lautsprechern, um die Integration zwischen Hauptlautsprechern und Subwoofern erheblich zu verbessern, wie der Hersteller ausführt.

Bluetooth Transceiver inklusive aptX HD

Der kompakte Stereo Vollverstärker ist mit Bluetooth ausgestattet, wobei hierbei auf einen so genannten Transceiver vertraut, der somit senden und empfangen kann. Dies bedeuet, dass man hier nicht nur etwa Smartphones als Quelle einbinden, sondern ebenso Bluetooth Kopfhrfer ansteuern kann. Es werden hierbei die Codeces SBC, AAC, aptX und aptX HD unterstützt.

Sofern vom Quellgerät unterstützt, erfolgt eine Kopplung über Bluetooth besonders einfach mittels NFC Bluetooth Pairing.

Einbindung in verschiedenste Steuerungslösungen

Der neue NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier kann auf verschiedenste Art und Weise in unterschiedliche Steuerungslösungen eingebunden werden. Er ist kompatibel mit Crestron, RTI, Elan, Lutron, URC und Control4 und damit den führenden Lösungen in diesem Bereich.

Elegant und kompakt, einfach zu handhaben

Der NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier präsentiert sich mit Abmessungen von 215 x 100 x 260 mm als überaus kompakte, und mit seinem in Schwarz gehaltenen Gehäuse aus Aluminium auch als überaus elegante Lösung.

Das Design stammt von dem Unternehmen DF-ID und setzt auf ein an der mit Gorilla-Glas versehenen Front dominierendes Touchscreen-Farb-Display, das als zentrales Bedienelement dient. Zudem ist im Lieferumfang eine passende Infrarot-Fernbedienung enthalten.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier soll nach Angaben des Herstellers im Laufe des vierten Quartal 2024 auf den Markt kommen, und zwar zum empfohlenen Verkaufspreis von € 2.499,-

Wir meinen…

Seit Jahr und Tag forciert NAD Electronics den Bereich so genannter Just ad speakers Systeme, Lösungen also, die in kompaktester, tunlichst eleganter Form alles aufbieten, was man von einem modernen, vernetzten HiFi-System erwarten darf. Man tut dies allen voran mit Lösungen, die erstaunlicherweise dem Premium Segment zuzuordnen sind, und zwar der so genannten NAD Masters Series, wobei nunmehr mit dem neuen NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier bereits die dritte Generation dieser Produktlinie mit durchaus wesentlichen Verbesserungen angekündigt wird. Der ideale Verstärker fürs Internet-Zeitalter werde damit noch besser, wie NAD Electronics diesbezüglich verspricht.

PRODUKT NAD Masters M10 V3 BluOS Streaming Amplifier Preis € 2.499,-

Über NAD Electronics

Quelle NAD Electronics