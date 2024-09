Nubert electronic GmbH setzt nun auch auf Französisch

Follow on X

In aller Kürze Das deutsche Unternehmen Nubert electronic GmbH setzt seine Bestrebungen fort, international Fuss zu fassen und stellt seine Webseite nunmehr auch in Französisch bereit.

Es war vor nahezu exakt einem Jahr, als das deutsche Unternehmen Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd Pläne über eine internationale Expansion verkündete. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es seither, das Angebot nicht mehr allein auf den bisherigen Kernmarkt, die DACH-Region und damit Deutschland, die Schweiz und Österreich zu beschränken, sondern zudem international breiter aufzustellen.

So suchte man aktiv Partner, um international zu expandieren. Erste Schritte machte man in Großbritannien, präsentierte passend dazu die Webseite nicht mehr allein in deutscher sondern zudem auch englischer Sprache.

Online-Store in vielen Ländern verfügbar

Als potentieller Kunde aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich, landet man beim Besuch der Webseite von Nubert electronic GmbH standardmässig im jeweiligen Store, wobei sich das Angebot hierbei auf Deutsch präsentiert.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass das Angebot von Nubert electronic GmbH längst in ganz Europa bereit steht, jedenfalls kann man die entsprechende Auswahl für alle Länder des Kontinents treffen, wobei bislang allein die Sprachen Deutsch und Englisch bereit standen.

Deutsch, Englisch und Französisch

Künftig, so Nubert electronic GmbH, soll die Webseite des Unternehmens auch in französischer Sprache bereit stehen, damit auch Frankreich verstärkt in den Fokus des Direkt-Versenders aus Schwäbisch Gmünd rücken.

Wir meinen…

„Bonjour, passionnés de son“, so begrüsst das Unternehmen Nubert electronic GmbH die neue potentielle Kunden, die das Angebot des Direkt-Versenders aus Schwäbisch Gmünd ab sofort in französischer Sprache nutzen können. Damit ist ein weiterer Schritt getan, um die vor gut einem Jahr eingeläutete Strategie fortzuführen, das Angebot von Nubert electronic GmbH international aufzustellen, somit nicht mehr allein auf die angestammte Region DACH zu beschränken.

