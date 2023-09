Nubert electronic GmbH goes International

In aller Kürze Die Lösungen aus dem Hause Nubert electronic GmbH sollen künftig verstärkt auch international angeboten werden, den Anfang macht Großbritannien, wo man in Blue Aura einen neuen Vertriebspartner fand.

Das Unternehmen Nubert electronic GmbH gilt seit Jahr und Tag als eine feste Größe im deutschsprachigen Markt für Unterhaltungselektronik. Begründet durch Günther Nubert vor über vier Jahrzehnten entwickelt und fertigt das Unternehmen in Schwäbisch Gmünd Elektronik-Komponenten, Soundbar-Systeme, Lautsprecher für HiFi und Heimkino sowie Subwoofer.

Eine ganz besondere Stellung im Markt nimmt Nubert electronic GmbH dadurch ein, dass man als so genannter Direktvertrieb agiert, somit nicht auf die klassische Kette von Hersteller, Vertrieb, Fachhandel und Endkunde setzt, sondern direkt den Kontakt zum Endkunden sucht.

Statement über Social Media – Nubert goes international

Dieser Tage überraschte Nubert electronic GmbH mit einem kurzen, geradezu unscheinbaren, wie nebenbei verfasstem Statement auf einem ihrer Social Media Kanäle, das allerdings bei genauerer Betrachtung von großer Tragweite ist.

„Nubert goes international“, dies stand da zu lesen, das Unternehmen Nubert electronic GmbH will somit offenbar auf neue Märkte expandieren, und zwar im durchaus großen Stil, wie es scheint.

Foto © Nubert electronic GmbH | Nubert electronic GmbH goes International

„Nubert goes international – Seit der High End 2023 in München und der IFA 2023 in Berlin bekommen wir immer mehr Anfragen aus der ganzen Welt – Asien, Südamerika und anderen Teilen der Welt! Werden Sie ein erfolgreicher Teil der internationalen Nubert Welt – wir freuen uns auf Sie!“ Nubert electronic GmbH in einem Statement auf LinkedIn

Das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd geht damit also proaktiv auf potentielle Partner zu, legt ganz klar dar, dass man offen für die Expansion in neue Märkte ist, dies aber nicht unter eigener Ägide bewerkstelligen will, sondern entsprechende lokale Vertriebe sucht.

Vorreiter Großbritannien Blue Aura neuer Vertrieb für Großbritannien

Wie das konkret aussehen soll, das wird gerade am Beispiel Großbritannien vorexerziert, denn hier hat man bereits mit dem Unternehmen Blue Aura aus St. Neots in Cambridgeshire einen lokalen Vertrieb gefunden.

Das Unternehmen kann auf ein durchaus breit aufgestelltes Produktsortiment verweisen, dennoch wird das Angebot der Engländer mit dem neuen Vertriebspartner Nubert electronic GmbH mit einem Schlag geradezu riesig, denn es hat den Anschein, dass Blue Aura tatsächlich die komplette Produktpalette an Elektronik-Lösungen, Soundbars, Lautsprecher-Systemen und Subwoofern übernimmt.

Es versteht sich als Selbstverständlichkeit, dass die Engländer die klassischen Tugenden fürs Marketing aufgreift, die Nubert electronics GmbH seit Jahr und Tag für sich in Anspruch nimmt, wobei man zudem allen voran mit „Made in Germany“ punkten will.

„Blue Aura ist begeistert, bekannt zu geben, dass wir nun der exklusive britische Vertriebspartner für die renommierte deutsche Audio-Marke Nubert sind. Seit über vier Jahrzehnten entwickelt Nubert HiFi-Komponenten, die Tonaufnahmen so originalgetreu wie möglich wiedergeben: Nubert-Lautsprecher und -Verstärker für hochwertige Stereosysteme, Subwoofer, Soundbars und Surround-Lautsprecher für das Heimkino, Aktivlautsprecher für Multimedia-Anwendungen oder die professionelle Audioproduktion.“ Blaue Aura

Wir meinen…

Es ist sehr spannend, dass Nubert electronic GmbH nunmehr offenbar beschlossen hat, deutlich zu expandieren, und zwar nicht nur auf weitere Märkte in Europa, sondern tatsächlich international. Dafür sucht man nunmehr proaktiv Vertriebe, mit denen man dies in Zusammenarbei realisieren kann. Einen ersten Schritt setzte man mit Großbritannien, denn da fand man mit Blue Aura bereits einen lokalen Vertriebspartner, der die Produkte von Nubert electronic GmbH künftig am englischen Markt betreuen wird.

THEMA Nubert electronic GmbH goes International Nubert electronic GmbH

Ähnliche Beiträge

Über Nubert electronic GmbH

Quelle Nubert electronic GmbH