In aller Kürze Er vereine feinen Klang in kompakter Form, lasse sich flexibel überall einsetzen, so FiiO Electronics Technology Co. Ltd. über den neuen FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier.

Wenn es darum geht, eine Musikwiedergabe immer und überall in guter Qualität genießen zu können, so haben sich portable D/A-Wandler mit integriertem Kopfhörer-Verstärker als ideale Lösung etabliert. Lösungen wie etwa die neueste aus dem Hause FiiO Electronics Technology Co. Ltd., und zwar der FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier.

Im Innere biete diese Lösung modernste Ausstattungsmerkmale, wie der Hersteller verspricht, das Design betreffend habe man sich zu etwas durchaus Außergewöhnlichem entschieden. Der neue FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier soll sich nämlich wie ein Retro Tape Recorder präsentieren.

Signalverarbeitung bis hin zu 32 Bit und 768 kHz und DSD256

Das wohl bemerkenswerteste Feature des neuen FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier ist, dass es sich hierbei um eine portable Lösung handelt, die Audio-Signale in Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz und DSD bis einschließlich DSD256 verarbeiten kann. Das sind Auflösungen, die man wohl in der Praxis kaum findet, warum man dies also bei einem portablen Device vorsieht…

Jedenfalls sind dafür D/A-Wandler aus dem Hause Cirrus Logic Inc. verantwortlich, und zwar gleich zwei des Typs CS43198, die hier in Verbindung mit ebenfalls zwei Operationsverstärkern zum Einsatz kommen.

Der neue FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier setzt also prinzipiell auf eine symmetrische Signalverarbeitung, wobei besonders im so genannten Desktop Mode eine durchaus beachtliche Ausgangssleistung von zweimal 560 mW erzielt wird und damit problemlos jedweder Kopfhörer betrieben werden kann. Allerdings steht hier kein symmetrischer Anschluss für Kopfhörer bereit, der neue FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier begnügt sich einzig und allein mit einer 3,5 mm Stereo Mini-Klinke

Diese entspricht allerdings dem so genannten CTIA-Standard, sodass auch eine Steuerung – Kontrolle der Lautstärke, Wiedergabesteuerung – mittels ins Kabel eines Kopfhörers implementierter Fernbedienung unterstützt wird.

Es werden übrigens auch Mikrofone unterstützt, sodass man über ein mittels USB-C angeschlossenes Smartphone auch telefonieren kann.

Über USB-C können auch Devices wie ein Nintendo Switch oder eine Sony PS5 sowie weitere Lösungen unter UAC 1.0 Mode angeschlossen werden.

Besonders hervor heben muss man die besonders feinfühlige Kontrolle der Lautstärke. So spricht der Hersteller von einem 60 Step Quick Adjustment Mode und einem 120 Step Fine Adjustment Mode.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier

Intelligent Dynamic Power Consumption

Wir haben schon erwähnt, dass diese Lösung prinzipiell eine hohe Ausgangsleistung bieten kann, und zwar im so genannten Desktop Mode. Um unterwegs die Energieaufnahme allerdings tunlichst gering zu halten und die Akku-Laufzeit etwa des Smartphones, an dem man diesen USB-Dongle betreibt, zu erhöhen, setzt man hier auf eine Intelligent Dynamic Power Consumption. Damit wird die Leistungsaufnahme automatisch optimiert, wie FiiO Electronics Technology Co. Ltd. verspricht.

DSP-basierte Signalverarbeitung mit 10-Band EQ

Wer die Darbietung den eigenen Klangvorstellungen flexibel anpassen will, dem steht beim FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier eine DSP-basierte Signalverarbeitung bereit, die allen voran einen parametrischen 10-Band EQ aufbietet.

Dieser kann auch dazu genutzt werden, die Wiedergabe optimal für die eingesetzten Kopfhörer anzupassen, wobei sich die Frequenzkurven natürlich als Presets abspeichern lassen.

Eine besonders einfache Bedienung garantiert hierbei die passende FiiO Control App für Google Android und ein optional nutzbares Web-Interface.

Wie schon erwähnt, setzt man hier auf ein durchaus eigenwilliges Design, so soll der FiiO KA15 einem Kassetten-Player ähneln. Er verfügt über ein 0,96 ZollIPS True Color LCD Screen und einige Taster, die eine simple Bedienung garantieren sollen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier steht dieser Tage sowohl in Black und Sky Blue bereit, und zwar zum Preis von € 129,-

Wir meinen…

Mit dem neuen FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier steht defakto der Nachfolger des FiiO KA5 Portable DAC and Headphone Amplifier bereit, wobei sich dieser einmal mehr durch eine solide Ausstattung für beeindruckende technische Daten auszeichnen soll. Ganz besonders sticht aber wohl das eigenwillige Design hervor, denn diese Lösung aus dem Hause FiiO Electronics Technology Co. Ltd. soll sich im Stile eines Retro Tape Recorder präsentieren, wie der Spezialist für Personal Audio Devices anführt.

PRODUKT FiiO KA15 DAC and Headphone Amplifier Preis € 129,-

Ähnliche Beiträge