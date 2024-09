PS Audio Stellar Strata MK2 – Flexibler und kraftvoller Stereo Vollverstärker

In aller Kürze Eine Lösung, die alles aufbietet, was einen modernen Stereo Vollverstärker auszeichnen soll, so beschreibt PS Audio den neuen PS Audio Stellar Strata MK2.

Als die US-amerikanische HiFi-Schmiede PS Audio im Frühjahr 2020 erstmals einen Stereo Vollverstärker der PS Audio Stellar Series präsentierte, war man sehr darauf bedacht, diesen nicht einfach als Integrated Amplifier zu bezeichnen, vielmehr legte man höchsten Wert darauf, vom PS Audio Stellar Strata Full Featured Streaming Amplifier zu sprechen. Damit wollte man ganz klar zum Ausdruck bringen, dass es sich um ein ganz besonders flexibles Produkt handelt, das in kompakter, eleganter Form alle relevanten Funktionen einer modernen HiFi-Kette in sich vereinen kann. Man könnte auch von einer Lösung sprechen, die sich der Kategorie Just add Speakers zuordnen lässt.

Das gilt natürlich auch für den neuen PS Audio Stellar Strata MK2 und damit die neueste Generation dieser überaus flexiblen Lösung aus dem Hause PS Audio. Auch hier spricht die US-amerikanische HiFi-Schmiede von einer Lösung, die eine außergewöhnliche Vorstufe, einen hochmodernen D/A-Wandler und eine fantastisch klingende Phono-Vorstufe mit einem Stereo Endverstärker mit satter Leistung verbinde.

Just add Speakers

Es ist eine Kategorie, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut, die man dieser Tage gerne mit Just add Speakers beschreibt, denn damit stehen Lösungen bereit, die in kompaktester Form höchste Flexibilität bieten sollen. Dazu zählt auch, wie schon beschrieben, der neue PS Audio Stellar Strata MK2.

Was dem Hersteller PS Audio zudem ganz besonders wichtig zu betonen ist, dass man durch besagte kompakte Bauweise und höchste Integration verschiedenster Komponenten dennoch nicht auf Qualität verzichten müsse, der neue PS Audio Stellar Strata MK2 sei ganz ausdrücklich mit dem Ziel entwickelt worden, auch audiophilen Kriterien stand zu halten.

Foto © PS Audio | PS Audio Stellar Strata MK2 Foto © PS Audio | PS Audio Stellar Strata MK2 Foto © PS Audio | PS Audio Stellar Strata MK2 Foto © PS Audio | PS Audio Stellar Strata MK2 Foto © PS Audio | PS Audio Stellar Strata MK2 Foto © PS Audio | PS Audio Stellar Strata MK2

Symmetrische Vorstufe mit PS Audio Gain Cell

Eine Besonderheit des neuen PS Audio Stellar Strata MK2 ist dessen Vorstufe, denn diese sei nicht nur symmetrisch mittels MOSFET in Class A ausgelegt, sie vertraue zudem auf die so genannte PS Audio Gain Cell, die eine besonders feine, detailreiche Darbietung mit einer gar einer Röhren-Vorstufe ähnlichen, sehr warmen Klangcharatkeristik aufweisen soll.

Zwei Cinchbuchsen-Paare stehen als unsymmetrische, ein Paar XLR als symmetrischer analoger Eingang bereit.

Integrierte Phono-Vorstufe

Ganz besonders hebt man von Seiten des Herstellers die integrierte Phono-Vorstufe dieses All-in-One Systems hervor, wobei man explizit von einer Lösung spricht, die die Qualität betreffend einer Stand-alone-Lösung in nichts nachstehe.

Zwei Cinchbuchsen-Paare finden sich hier an der Rückseite als Eingänge für die Phono-Vorstufe, ein Paar für Laufwerke bestückt mit MM Tonabnehmer-System, das zweite für Laufwerke die ein MC Tonabnehmer-System aufweisen.

S/PDIF, I2S und USB – D/A-Wandler mit PS Audio Digital Lens Technology

Der D/A-Wandler des neuen PS Audio Stellar Strata MK2 steht für Quellgeräte bereit, die entweder über eine optische S/PDIF-Schnittstelle, zwei koaxiale S/PDIF-Schnittstellen, oder aber über eine der zwei als I2S fungierende HDMI-Schnittstellen eingebunden werden. Hinzu kommt ein USB-B Port, der den direkten Anschluss eines PCs oder Macs erlaubt.

Während die S/PDIF-Schnittstellen systembedingt nur Daten im Linear PCM-Format mit bis zu 24 Bit und 192 kHz unterstützen, steht das volle Spektrum des D/A-Wandlers über die I2S sowie den USB-Port beriet, denn damit lassen sich Daten im Linear PCM-Format mit bis zu 32 Bit und 384 kHz sowie DSD nativ bis einschließlich DSD256 verarbeiten.

Mittels PS Audio Digital Lens Technology soll die Signalverarbeitung mittels Re-clocking auf besonders hohem Niveau erfolgen und Signale frei von klangschädigendem Jitter garantieren.

Interessant ist, dass der neue PS Audio Stellar Strata MK2 im Gegensatz zu seinem Vorgänger PS Audio Stellar Strata Amplifier nunmehr über keinen integrierten Streaming-Client mehr verfügt, diese Aufgabe lagert man somit an externe Spezialisten aus.

High Current Class A Hybdrid Output Stage

Die direkt gekoppelte Endstufe, ausgelegt als so genannte High Current Class A Hybrid Ausgangsstufe mit passiven Ausgangsfiltern liefert hier satte zweimal 150 Watt Leistung, und zwar an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 4 Ohm. Weisen die Speaker eine Impedanz von 8 Ohm auf, so stehen zweimal 10o0 Watt bereit, wie das Datenblatt verrät.

Für den Anschluss der Lautsprecher-Systeme stehen beim neuen PS Audio Stellar Strata solide Schraubklemmen zur Verfügung.

Erwähnt sei zudem, dass der neue PS Audio Stellar Strata MK2 über einen in Class A aufgebauten Kopfhörer-Verstärker verfügt, der direkt über die Front mittels 6,3 mm Stereo Klinke bereit steht.

Neben 12 V Trigger-Anschlüssen findet man an der Rückseite zudem einen Pre Out, ausgelegt als Cinch-Anschlüsse, auch dies sei nicht vergessen zu erwähnen.

Der PS Audio Stellar Strata MK2 misst 43,2 x 7,1cm x 34,3 cm und bringt es damit auf 9,5 kg. Der Verstärker wird wahlweise in Schwarz oder Silber angeboten.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue PS Audio Stellar Strata MK2 soll bereits dieser Tage im Fachhandel zu finden sein. Ein empfohlener Verkaufspreis für den lokalen Markt liegt uns für diese Lösung aktuell leider noch nicht vor, lediglich die Preisangabe des Herstellers selbst von US$ 3.499,-

Wir meinen…

Mit dem neuen PS Audio Stellar Strata MK2 steht ein besonders vielseitiger Stereo Vollverstärker der PS Audio Stellar Series in neuester Generation bereit, der ganz klar in die Kategorie Just add Speakers einzuordnen ist. Abgesehen von einem Streaming Client, der hier im Gegensatz zum Vorgänger nicht mehr geboten wird, bietet der PS Audio Stellar Strata MK2 im Wesentlichen alles, was man von einer zentralen Schnittstelle einer modernen HiFi-Kette erwarten darf, und dies laut PS Audio auf einem Qualitätsniveau, das selbst audiophile HiFi-Enthusiasten begeistern soll.

PRODUKT PS Audio Stellar Strata MK2 Preis US$ 3.499,-

Ähnliche Beiträge

Über PS Audio

Quelle PS Audio