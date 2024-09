In aller Kürze Es sei eine Premiere, denn erstmals komme bei der neuen Klipsch Flexus Core 300 bei einer Soundbar DIRAC Live Room Correction Technology´ zum Einsatz, so Dirac Research AB.

Mit der neuen Klipsch Flexus Core 300 präsentiert Klipsch nicht nur das Flaggschiff der Klipsch Flexus Sound System im Bereich Soundbar-Systemen, man kann hiermit auch eine Lösung aufbieten, die für packendenden immersiven Surround Sound im Wohnzimmer sorge, so das Versprechen des US-amerikanischen Lautsprecher-Spezialisten, der hierfür auf eine Ausstattung mit nicht weniger als zwölf Treibern und damit eine 5.1.2-Kanal-Konfiguration und die Unterstützung von Dolby Atmos setzt.

Allerdings stellt ein weiteres besonderes Merkmal der neuen Klipsch Flexus Core 300 wohl die größte Neuerung dar, denn hierbei arbeitete man mit dem Unternehmen DIRAC Research AB zusammen und setzt erstmals bei einer Soundbar auf DIRAC Live Room Correction Technology.

Klipsch Flexus Sound System powered by Onkyo

Es war bereits im Rahmen der CES 2024, als das US-amerikanische Unternehmen Premium Audio Company LLC. rund um die Marke Klipsch eine neue Produktlinie präsentierte, und zwar in Form des modularen Systems Klipsch Flexus Sound System für feinen Klang im Wohnzimmer bestehend aus Soundbar, Subwoofer und Surround Speaker, wobei man hierfür mit einer weiteren Marke der Premium Audio Company LLC. zusammen arbeitete, und zwar der japanischen Marke Onkyo, die ja bekanntlich sowohl als HiFi-Schmiede und AV-Experten anzusehen sind, und die die Elektronik beisteuern sollten.

Bereits im Januar 2024 präsentierte man somit die Lösungen Klipsch Flexus Core 100 sowie Klipsch Flexus Core 200, zwei Soundbar-Systeme, die mittels Klipsch Flexus Surround 100 als zusätzliche Surround Speaker sowie dem Subwoofer Klipsch Flexus Sub 100 erweitert werden können.

Das neue Flaggschiff – Klipsch Flexus Core 300 Dolby Atmos Sound System

Nun folgt also eine weitere Soundbar, und zwar die Klipsch Flexus Core 300, die man von Seiten des Herstellers als neues Flaggschiff im Bereich Soundbars ausweist und für die man nicht weniger als packenden Kino-Sound im Wohnzimmer verspricht.

Erste Soundbar mit DIRAC Live Room Correction Technology

Grundlage dafür ist etwa, dass es sich bei der neuen Klipsch Flexus Core 300 um die allererste Soundbar handelt, bei der man auf die DIRAC Live ROOM Correction Technology setzt und hierbei natürlich direkt mit dem Technologie-Unternehmen DIRAC Research AB zusammen arbeitete.

DIRAC Live Room Correction Technology gewinnt zunehmend an Bedeutung, das kann man klar sagen, denn immer mehr Hersteller im HiFi- und AV-Segment setzen auf diese Technologie zur optimalen Anpassung der Wiedergabe an individuelle Raumverhältnisse. Man findet diese Lösung also sowohl in AV-Receivern als auch Verstärkern im klassischen Stereo-Segment, nun mit der neuen Klipsch Flexus Core 300 auch erstmals in einer Soundbar.

Erwähnt sei zudem auch, dass man natürlich auch hier von Seiten der Premium Audio Company LLC. anführt, die Soundbar in intensive Zusammenarbeit mit Onkyo entwickelt zu haben.

So verspricht man, dass man mit der neuen Der Klipsch Flexus Core 300 das volle 5.1.2-Kanal Dolby Atmos-Erlebnis aus einer einzigen Box genießen könne, und zwar mit vier 2,25 Zoll Frontlautsprechern, vier 4 Zoll Hochleistungstieftönern und einem 0,75 Zoll Hornhochtöner für die vorderen Surround- und Center-Lautsprecherkanäle.

Die neue Soundbar verfügt außerdem über zwei 2,25“ diskrete, nach oben abstrahlende Vollbereichstreiber für den Sound der hinteren Surround-Kanäle.

Dass es der Soundbar auch die übrige Ausstattung betreffend an nichts mangelt, darf als gegeben angenommen werden, wenngleich der Hersteller bislang nur ausführt, dass die neue Klipsch Flexus Core 300 über HDMI 2.1 Ports mit eARC für Inhalte in 8K gerüstet ist, sich ins Netzwerk etwa mittels WiFi einbinden lässt und hierbei Streaming-Möglichkeiten über Apple AirPlay 2, Google Chromecast und Spotify Connect bietet, und auch mit Bluetooth 5.3 aufwartet.

Klipsch Flexus Surround 200 und Klipsch Flexus Sub 200

Auch für die neue Klipsch Flexus Core 300 soll es Erweiterungsmöglichkeiten geben, so kündigt Klipsch etwa passende Surround Speaker als auch einen passenden Subwoofer an. Es sind allerdings noch nicht wirklich viele Details, die das Unternehmen rund um die Lösungen Klipsch Flexus Surround 200 und Klipsch Flexus Sub 200 preis gibt, außer, dass es sich beim Subwoofer um eine drahtlos anzusteuernde Lösung mit Front-firing 12 Zoll Woofer handelt und das die Surround Speaker als so genannte Dolby Atmos-enabled Speaker ausgelegt sind und damit einen zusätzlichen Breitband-Treiber für die Abstrahlung nach oben hin verfügen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Klipsch Flexus Core 300 soll ebenso wie die Lösungen Klipsch Flexus Surround 200 und Klipsch Flexus Sub im Laufe des Herbst 2024 im Detail vorgestellt werden und Ende des Jahres zur Verfügung stehen. Dann wird man auch mit exakten Preisen aufwarten. Bislang weist man nur einen Richtpreis für die Soundbar aus, und zwar mit US$ 999,-, für den Subwoofer sind wohl US$ 499,- und für die Speaker US$ 399,- fällig.

Wir meinen…

Mit der neuen Klipsch Flexus Core 300 hält die Raumeinmess- und Raumkorrektur-Technology des Unternehmens DIRAC Resaerch AB erstmals Einzug in Soundbar-Systeme. Basierend auf dieser so genannten DIRAC Live Room Correction Technology soll laut Klipsch mit dem neuen Flaggschiff des Klipsch Flexus Sound System ein packendes, immersives Surround Erlebnis aus nur einer Quelle bei Inhalten in Dolby Atmos geboten werden, wobei man aber auch Upgrades vornehmen kann, und zwar mittels Surround Speaker bzw. Subwoofer, die mit den Produkten Klipsch Flexus Surround 200 und Klipsch Flexus Sub angeboten werden sollen.

PRODUKT Klipsch Flexus Sound System powered by Onkyo Preis Klipsch Flexus Core 100 Soundbar US$ 999

Klipsch Flexus Sub 200 Subwoofer US 499,-

Klipsch Flexus Surround 200 US$ 399,-

