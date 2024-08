Pro-Ject Debut EVO 2 – Legendäres audiophiles Laufwerk in 5. Generation

In aller Kürze Seine Premiere feierte er auf der High End 2024 in München, nun ist er verfügbar, die neuste Generation des Pro-Ject Debut in Form des Pro-Ject Debut EVO 2.

Seit Ende der 1990er Jahre ist sie ein fester Bestandteil des Produkt-Sortiments von Pro-Ject Audio System, die Pro-Ject Debut Series. Mehr noch, der Pro-Ject Debut ist wohl allen voran dieses Laufwerk, dem Pro-Ject Audio Systems seinen immensen Erfolg über all die Jahrzehnte verdankt, der Pro-Ject Debut Turntable. Dass man der neuesten Generation, die nunmehr mit dem Pro-Ject Debut EVO 2 bereit steht, ganz besondere Aufmerksamkeit schenkt, liegt wohl auf der Hand.

Es ist bereits die fünfte Generation des Laufwerks, das man erstmals im Mai auf der High End 2024 in München präsentierte – siehe Reportage bei sempre-audio.at – und das nunmehr dieser Tage im Fachhandel zu finden ist. Wie Pro-Ject Audio Systems verspricht, habe man auch diesmal die Meßlatte ein gutes Stück höher gelegt.

Schallplatte als fester Bestandteil des Lifestyle

Man zeigt sich bei Pro-Ject Audio Systems davon überzeugt, dass der Pro-Ject Debut Turntable, als er Ende der 1990er Jahre eingeführt wurde, maßgeblich dazu beitrug, dass Schallplatten bzw. die Musikwiedergabe von Schallplatte wieder mit größerer Aufmerksamkeit wahrgenommen wird, mehr noch, erstmals, so das Unternehmen, erlangte ein audiophiles Produkt den Status als Lifestyle-Lösung. Der Pro-Ject Debut Turntable veränderte somit rückblickend ganz klar die gesamte HiFi-Welt, so Pro-Ject Audio Systems.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable

Die 5. Generation des Pro-Ject Debut

Wie schon erwähnt, handelt es sich beim neuen Pro-Ject Debut EVO 2 nunmehr bereits um die fünfte Generation dieses Laufwerks und einmal mehr habe man zahlreiche Verbesserungen in vielen Details vorgenommen, um eine Klangqualität zu erzielen, die in der Preisklasse unter € 1.000,- ihresgleichen suche.

Fertigung auf höchstem Niveau in Europa

Ganz besonders hebt das Unternehmen Pro-Ject Audio Systems hervor, dass natürlich auch der neue Pro-Ject Debut EVO 2 aus erstklassigen Materialien und mit höchster Qualität ausschließlich und zur Gänze in Europa gefertigt werde. Dafür verfüge Pro-Ject Audio Systems über eine Fertigung mit modernsten Technologien und umfangreichem Maschinenpark.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable

Konzentriert auf das Wesentliche

In bewährter Art und Weise handelt es sich auch beim neuen Pro-Ject Debut EVO 2 um ein Laufwerk, bei dem man sich auf das wirklich Wesentliche konzentriert, jenen Komponenten, die wirklich klangentscheidend sind, die höchste Aufmerksamkeit widmet, Blendwerk hingegen bewusst weg lässt.

So steht hier ein Laufwerk mit Riemenantrieb bereit, dessen Gehäuse aus MDF gefertigt ist und das auf drei höhenverstellbaren, mittels TPE gedämpft ausgeführten Metallfüssen thront. Das Laufwerk misst 415 x 113 x 320 mm und bringt es damit auf immerhin 6 kg.

Schwerer, gedämpfter Plattenteller

Zu diesem Gewicht trägt der Plattenteller einen Großteil bei, auch wenn es sich um eine Lösung gefertigt in Aluminium-Druckguss handelt, der für höchste Präzision als Pressrohling mittels CNC-Fräsen überarbeitet und feingewuchtet wird. Als Besonderheit setzt man auf der Unterseite innen auf einen Ring aus TPE, ein so genanntes thermoplastisches Elastomer, das maßgeblich dazu beiträgt, dass Resonanzen effektiv unterbunden und Gleichlaufschwankungen minimiert werden.

Explizit hebt man von Seiten Pro-Ject Audio Systems hervor, dass der Plattenteller antimagnetisch ausgeführt ist, sodass ein Einsatz selbst besonders empfindlicher MC Tonabnehmer-Systeme jederzeit problemlos möglich ist.

Als Auflage steht eine Filzmatte bereit und optional kann natürlich auch etwa Pro-Ject Record Puck E erworben werden.

Angetrieben wird der Plattenteller mit einem Durchmesser von 300 mm über eine Subteller und einen Präzisionsriemen, wobei der Motor in einer neu konzipierten Aufhängung mit noch besserer Dämpfung verbaut wurde.

Die Drehzahl wird hier elektronisch geregelt, kann auf Knopfdruck somit zwischen 33 und 45 Umdrehungen pro Minute ausgewählt werden. Basis der Drehzahlregelung ist hier übrigens ein Premium DC/AC Stromgenerator, wie Pro-Ject Audio Systems ausführt, bei dem im Prinzip ein herkömmliches 15 V 0,8 A Steckernetzteil reicht, da die Sinuswelle für den Motor komplett neu erzeugt wird.

Nichts desto trotz bietet man ein optionales Upgrade an, und zwar etwa in Form der Pro-Ject Power Box S3 Phono, die speziell für den Betrieb eines Schallplatten-Spielers plus einer Phono-Vorstufe der Pro-Ject Box Design Series ausgelegt ist Dank ihrer hoch entwickelten Gleichstrom-Filterung einen dramatischen Einfluss auf die Klangqualität haben soll. Zudem, und das ist die ganz praktische Seite, vermeidet man damit so manch Kabelgewirr im HiFi-Rack.

Tonarm der Premium-Klasse

Ganz besonders wesentlich bei jedem Schallplatten-Spieler ist natürlich der Tonarm, daher setzt man beim neuen Pro-Ject Debut EVO 2 auf ein Modell, das Pro-Ject Audio Systems der Premium-Klasse zuordnet.

Es handelt sich um einen 8,6 Zoll Tonarm mit durchgängigem Tonarmrohr aus Kohlefaser von Headshell bis zum Gegengewicht. Die Lagerkonstruktion ist besonders massiv aus Aluminium ausgeführt und wird mittels CNC mit höchster Präzision gefertigt. Man setzt auf besonders reibungsarme Tonarmlager, um so eine präzise Abtastung zu garantieren. Resonanzen werden besonders effektiv durch ein mittels TPE bedämpftes Gegengewicht eliminiert.

Vormontiert und justiert – Pro-Ject Pick it MM EVO Cartridge

Ab Werk ist der Pro-Ject Debut EVO 2 bereits im einem passenden Tonabnehmer-System bestückt und zwar einem Pro-Ject Pick it MM EVO Cartridge, den Pro-Ject Audio Systems gemeinsam mit dem dänischen Spezialsiten Ortofon A/S konzipierte.

Hochwertiges Phono-Kabel, Upgrade auf True Balanced möglich

Im Lieferumfang des Laufwerks ist ein hochwertiges Phono-Kabel inkludiert, und zwar ein Pro-Ject Connect it Phono E RCA, das in Aufbau und Materialauswahl speziell für den Einsatz im Zusammenspiel mit einem Schallplatten-Spieler ausgelegt ist.

Getreu der Strategie von Pro-Ject Audio System, eine symmetrische Signalführung tunlichst zum Standard bei Vinyl zu machen, lässt sich natürlich auch der neue Pro-Ject Debut EVO 2 aufrüsten, benötigt dann aber ein entsprechendes Tonabnehmer-System. Diesbezüglich empfiehlt das Unternehmen allen voran das Pro-Ject Pick it PRO Balanced Cartridge, zudem stehen natürlich beliebige MC Cartridges bereit.

Als passende Phono-Vorstufen empfehlen sich etwa die Pro-Ject Phono Box S3 B oder Pro-Ject Phono Box DS3 B.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable

Man treibt es bunt

Damit auch der Pro-Ject Debut EVO 2 eine Lösung ist, die von Vinyl-Liebhabern als perfekt für ihren persönlichen Lebensstil und als elegantes Laufwerk für jedwedes Wohnambiente angesehen wird, setzt man hier auf eine besonders breite Palette an unterschiedlichsten Ausführungen.

Nicht weniger als zehn Design-Varianten stehen von diesem Laufwerk zur Verfügung, und zwar Hochglanz Schwarz, Hochglanz Rot, Hochglanz Weiss, Matt Schwarz, Matt Weiss, Matt Weinrot, Matt Tannengrün, Matt Goldgelb und Matt Stahlblau. Sollte es anstatt eine Lackierung ein edles Holz-Finish sein, so steht der Pro-Ject Debut EVO 2 auch in Echtholz Walnuss bereit.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Pro-Ject Debut EVO 2 steht ab sofort im Fachhandel zur Verfügung. Für dieses Laufwerk muss man € 699,- veranschlagen.

Wir meinen…

Ganz klar ist der Pro-Ject Debut Turntable wohl das mit Abstand erfolgreichste Laufwerk aus dem Hause Pro-Ject Audio Systems. Seit seiner Markteinführung Ende der 1990er Jahre setzte Pro-Ject Audio Systems neue Maßstäbe mit dieser Lösung, und das soll auch für die nunmehr bereits fünfte Generation gelten, die mit dem Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable nunmehr bereit steht. Einmal mehr habe man auf Verbesserungen in wichtigen Details geachtet und damit die Grundlage gelegt, dass dieses Laufwerk auch künftig als audiophiler Schallplatten-Spieler um besonders attraktiven Preis besticht.

PRODUKT Pro-Ject Debut EVO 2 Turntable Preis € 699,-

Ähnliche Beiträge