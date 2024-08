In aller Kürze Es sei eine Lösung, die den Markt an Open-ear Kopfhörern revolutioniere, davon zeigt sich das Unternehmen Shokz beim neuen Shokz OpenRun Pro 2 überzeugt.

Das Unternehmen Shokz Holding Limited gilt ganz klar als ausgewiesener Spezialist für Kopfhörer, die voll und ganz auf den Einsatz im Freien sowie beim Sport ausgelegt sind. Robuste Lösungen, denen Wind und Wetter nichts anhaben können, und die dafür mit speziellen Konzepten und Technologien aufwarten. So sind die Kopfhörer als so genannte Open-ear Kopfhörer ausgelegt und setzen bislang zumeist auf die so genannte Shokz Bone Conducting Technology, bei der der Schall mittels speziellem Transducer direkt über den Wangenknochen des Anwenders übertragen wird.

Mit dem neuen Shokz OpenRun Pro 2 will Shokz Holding Limited nun erstmals ein Produkt im Angebot haben, das die besagte Bone Conducting Technology mit einem klassischen Treiber verbindet und damit besonders herausragende Ergebnisse ermöglicht.

Shokz DualPitch Technology – Musikhören beim Sport neu definiert

Die so genannte Shokz Bone Conduction Technology basiert, wie schon angedeutet, auf einem Shokz Bone Conduction Transducer, der beim Tragen des Kopfhörers direkt auf dem Wangenknochen des Anwenders aufliegt und damit den Schall auf diese Art und Weise ans Gehör überträgt. Derartig ausgelegte Kopfhörer können leichter als herkömmliche Konstruktionen besonders robust und resistent gegenüber Wasser ausgelegt werden. Mehr noch, man kann derartige Kopfhörer sogar komplett wasserdicht konzipieren.

Die Schallübertragung basierend auf der Shokz Bone Conduction Technology klappt auch recht gut, allerdings vor allem bei hohen und mittleren Frequenzen, zeigt aber ganz klar Schwächen beim Bass, man musste somit bei derartigen Lösungen bislang einen Kompromiss eingehen.

Mit dem neuen Shokz OpenRun Pro 2 soll dies nicht mehr der Fall sein, denn man gleicht den Nachteil der Knochenschall-Technologie im mittleren und vor allem im unteren Frequenzbereich nunmehr mit einem zusätzlichen dynamischen Treiber aus.

Man spricht nunmehr von der neuen Shokz DualPitch Technology bei der ein ultradünner Bone-Conduction-Treiber für eine präzise Wiedergabe hoher Frequenzen sorgt, während der 18 x 11 mm große Niederfrequenz-Treiber, ein Shokz Air Conduction Transducer wie man ihn bereits vom Shokz OpenFit Air kennt, kräftige Bässe liefert.

Natürlich kommt zudem auch die so genannte Shokz DirectPitch Technology basierend auf DSP-basierter Signalverarbeitung zum Einsatz, die den Schall exakt bündelt, sodass er optimal in den Gehörgang des Anwenders abstrahlt.

Das Resultat sei nach Angaben des Herstellers ein unvergleichliches Hörerlebnis, das sowohl klar als auch kraftvoll ist. Zudem wurden die Vibrationen der Knochenleitung deutlich reduziert. Das heißt, dass ein einwandfreier Klang, selbst bei hoher Lautstärke, geboten wird.

Bluetooth 5.3 mit Multipoint Pairing

Die neuen Shokz OpenRun Pro 2 sind mit Bluetooth 5.3 ausgestattet und setzen auf die Bluetooth Profile A2DP, AVRCP und HFP, bei der Signalübertragung aber leider allein auf den verlustbehaftet arbeitenden SBC. Dank Bluetooth Multipoint Pairing lässt sich eine Verbindung mit zwei Quellgeräten gleichzeitig herstellen.

Optimale Gesprächsqualität, intelligente Funktionen für komfortable Nutzung

Natürlich sind die neuen Shokz OpenRun Pro 2 mit Mikrofonen ausgestattet, um über diese jederzeit Gespräche führen zu können. Diese sind so ausgelegt, dass Umgebungsgeräusche wie etwa Wind keine negativen Auswirkungen auf die Sprachqualität haben sollen. Zudem sorge ein hochmoderner KI-Algorithmus dafür, bis zu 96,5 Prozent der Hintergrundgeräusche heraus zu filtern.

Mit Hilfe der Shokz App ist es möglich, den Kopfhörer nach Wunsch zu konfigurieren und etwa einen Equalizer einzusetzen.

Über eine Multifunktionstaste und Lautstärke-Regler ist natürlich auch die Kontrolle direkt über die Kopfhörer jederzeit möglich.

Ultra-leicht für höchsten Komfort

Man setzt beim neuen Shokz OpenRun Pro 2 auf eine schlanke und leichte Bügelkonstruktion aus Nickel-Titan-Legierung überzogen mit ultraweichem Silikon. Der Shokz OpenRun Pro 2 ist nach IP55 zertifiziert und damit resistent gegenüber Staub und Schweiss sowie Spritzwasser.

Bis zu zwölf Stunden Wiedergabe

Der integrierte Akku soll eine Spieldauer von bis zu zwölf Stunden ermöglichen, wie der Hersteller verspricht. Geladen wird der neue Shokz OpenRun Pro 2 mittels USB-C, wobei sich die entsprechende Schnittstelle hinter einer wasserfesten Abdeckung verbirgt. Über eine Schnell-Ladefunktion reichen fünf Minuten am Strom um für 2,5 Stunden gerüstet zu sein.

“Unseren neuen Flaggschiff-Kopfhörer, den OpenRun Pro 2, haben wir von der Klangqualität her so perfektioniert, dass Verbraucher Musik noch besser genießen können und gleichzeitig ein offenes Ohr haben. Es besteht kein Zweifel, dass der OpenRun Pro 2 den Open-Ear-Markt auf ein neues Level hebt.“ Leon Du, Europe Market Director bei Shokz

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Shokz OpenRun Pro 2 steht ab sofort im Fachhandel bereit. Der empfohlene Verkaufspreis für diese Lösung wird vom Hersteller mit € 199,- ausgewiesen. Man kann sich nicht nur zwischen Schwarz und Orange entscheiden, sondern ebenso zwischen den Größen Mini und Standard.

Wir meinen…

Mit dem neuen Shokz OpenRun Pro 2 will der Spezialist für Sport-Kopfhörer Shokz Holding Limited den Markt der so genannten Open-ear Kopfhörer revolutionieren. Erstmals setzt man dabei nicht allein auf die so genannte Knochenschall-Technologie, sondern kombiniert diese mit einem klassischen dynamischen Treiber. Die so genannte Shokz DualPitch Technology soll nunmehr auch beim Sport für einen herausragenden Klang sorgen.

PRODUKT Shokz OpenRun Pro 2 Preis € 199,-

Marke Shokz Hersteller Shokz Holding Limited Vertrieb Österreich Shokz Holding Limited Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

