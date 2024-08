In aller Kürze Erstklassige Performance und herausragende Features verspricht Bowers & Wilkins für die neuen In-ear Kopfhörer Bowers & Wilkins Pi6 und Bowers & Wilkins Pi8.

Es sei die neue Definition von Spitzenleistung, so beschreibt Bowers & Wilkins allen voran den neuen Bowers & Wilkins Pi8, aber auch der neue Bowers & Wilkins Pi6 soll die Qualität und Funktionalität eine herausragende Lösung im Bereich True Wireless In-ear Headphones darstellen. Die beiden neuen Modelle orientieren sich stark an den Lösungen, die bislang an der Spitze des Produktsortiments von Bowers & Wilkins im Bereich Over-ear Kopfhörer stehen, und zwar dem Bowers & Wilkins Px7 S2e sowie Bowers & Wilkins Px8, wie der Hersteller zu Protokoll gibt. Die beiden neuen In-ear Kopfhörer stammen laut Bowers & Wilkins aus der Hand jener Entwickler und Designer, die auch die Flaggschiffe der Marke realisierten.

Die beiden neuen Modelle setzen neben Treibern für beste Klangqualität auf die neueste Technologie des Spezialisten Qualcomm Inc. zur zuverlässigen Signalübertragung und sollen sich neben einer besonders effektiv zu Werke gehenden aktiven Geräuschunterdrückung mit einer Vielzahl an Funktionen auf, die Anwender mit aktivem Lebensstil wünschen.

Bowers & Wilkins Pi6 – Der Einstieg ins Premium Segment

Für den Bowers & Wilkins Pi6 gibt der Hersteller an, dass dieser die Klangqualität betreffend mit dem Bowers & Wilkins Pi7 S2 vergleichbar sei und man dafür auf einen neu entwickelten Treiber mit einem Durchmesser von 12 mm vertraue, bei dem eine Membran aus Biozellulose zum Einsatz kommt. Man spricht von einer Klangsignatur, die speziell für die Wiedergabe hochauflösender Inhalte optimiert sei.

Der Bowers & Wilkins Pi6 ist mit einem 24 Bit DSP ausgestattet, der eine optimale Signalverarbeitung garantieren soll. Dieser dient etwa als Grundlage für das hier gebotene aktive Noise Cancelling, das laut Herstellerangaben mit besonders akkurater Wirkweise überzeugen soll. Für Telefonate verspricht der Hersteller eine hervorragende Sprachqualität frei von störenden Nebengeräuschen.

Über das Bluetooth Modul aus dem Hause Qualcomm Inc., das dem Standard Bluetooth 5.4 entspricht, werden Audio-Signale mittels der Codeces SBC oder AAC, im besten Fall aber aptX Adaptive übertragen.

Natürlich gehört ein Lade-Case zum Lieferumfang des In-ear Kopfhörers, wobei dieses auch als Power Bank fungiert. Der Kopfhörer allein liefert eine Spieldauer von bis zu acht Stunden, über das Case sind weitere 16 Stunden möglich.

Bowers & Wilkins Pi8 – Die Referenz

Auch beim Bowers & Wilkins Pi8 kommt ein Treiber mit einem Durchmesser von 12 mm zum Einsatz, allerdings mit Kohlefaser-Membran, wie dem Datenblatt dieses neuen In-ear Kopfhörers zu entnehmen ist. Die Elektronik betreffend setzt man hier auf die gleiche Plattform, wie beim Bowers & Wilkins Px8 um eine bestmögliche Darbietung auf Referenz-Niveau zu garantieren.

Selbstverständlich kommt damit auch hier ein DSP zur Signalverarbeitung zum Einsatz, dieser arbeitet aber mit 32 Bit und zudem steht ein Verstärker-Modul von ADI zur optimalen Ansteuerung der Treiber bereit. Während man beim Bowers & Wilkins Pi6 auch beim Noise-Cancelling auf die so genannte Noise Rejection Platform des Bowers & Wilkins Pi7 S2 setzt, kommt beim Bowers & Wilkins Pi8 dieTechnologie des Flaggschiffs im Bereich Over-ear-Kopfhörer und damit dem Modell Bowers & Wilkins Px8 zum Einsatz. Die verbesserte Noise Cancelling-Function des Bowers & Wilkins Pi8 enthält einen von Bowers & Wilkins selbst entwickelten ANC-Algorithmus, der optimale Klangergebnisse garantiert. Auch bei Telefonaten soll stets eine tadellose Sprachqualität gewährleistet sein.

Wie auch der Bowers & Wilkins Pi6 ist auch der neue Bowers & Wilkins Pi8 mit einem Bluetooth Modul von Qualcomm Inc. nach Bluetooth 5.4 ausgestattet, neben SBC und AAC unterstützt dieser aber auch den Codec aptX Lossless.

Das Lade-Case des Bowers & Wilkins Pi8 verhilft dem In-ear Kopfhörer zu weiteren 13,5 Stunden, wenn dieser nach 6,5 Stunden Musik-Wiedergabe wieder geladen werden muss. Darüber hinaus bietet dieses Case aber noch weitere Vorteile.

So fungiert es als zentrale Schnittstelle, kann somit wahlweise über USB-C oder 3,5 mm Stereo Mini-Klinke mit verschiedensten Quellen verbunden werden, wobei das Case dann die „drahtlose“ Signalübertragung zu den Ohrstöpseln des Bowers & Wilkins Pi8 übernimmt.

Weitere praktische Ausstattungsmerkmale

Erwähnt sei noch, dass beide Modelle als Made for iPhone (MFi) ausgewiesen werden und kurz nach Markteinführung über Updates auch Google Fast Pair (GFP) unterstützen sollen. EBenfalls beide Modelle unterstützen Bluetooth Multipoint Connection und es steht die Bowers & Wilkins Music App für eine einfache Konfiguration sowie der Möglichkeit einer individuellen Anpassung bis hin zu einem 5-Band Equalizer beim Bowers & Wilkins Pi8 und einer Bass- und Höhenregelung beim Bowers & Wilkins Pi6 bereit.

Die In-ear Kopfhörer sind nach IP54 zertifiziert und damit resistent gegenüber Staub, Spritzwasser und Schweiss. Einem Einsatz bis hin zum Sport steht somit nichts im Wege.

Komfortable Bedienung

Neben den bislang schon genannten Innovationen wurden laut Hersteller bei den beiden neuen In-ear Kopfhörern auch die Bedienelemente umfassend überarbeitet. So soll an der Oberseite jedes Earbuds eine kapazitive Touch-Oberfläche mit moderneren Sensoren zu finden sein, die die Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Touch-Elemente verbessern. Ein neuer IR-

Annäherungssensor gewährleistet zudem eine zuverlässigere und reaktionsschnellere Trage-Erkennung, wie man von Seiten Bowers & Wilkins verspricht.

„Ich bin begeistert, dass es unserem Bowers & Wilkins Team erneut gelungen ist, neue Maßstäbe in Sachen Premium-Design, Performance und Qualität im Kopfhörer-Bereich zu setzen. Unsere neuen In-ear-Kopfhörer Pi6 und Pi8 sind wirklich etwas Besonderes – und ich bin sicher, dass sie genauso erfolgreich sein werden wie unsere Over-ear-Kopfhörer Px7 S2e und Px8.“ Giles Pocock, Vice President of Brand Marketing bei Bowers & Wilkins

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen True Wireless In-ear Headphones Bowers & Wilkins Pi6 und Bowers & Wilkins Pi8 werden natürlich in verschiedenen Design-Varianten angeboten. So steht der Bowers & Wilkins Pi6 i in den AusführungenCloud Grey, Storm Grey, Forest Green und Glacier Blue bereit. Beim Bowers & Wilkins Pi8 kann man sich zwischen Midnight Blue, Anthracite Black, Dove White und Jade Green entscheiden. Der Bowers & Wilkins Pi6 wird ab Anfang September 2024 im Fachhandel zu finden sein, und zwar zum Preis von € 249,- Der Bowers & Wilkins Pi8 steht ab sofort bereit, wobei man für diesen € 399,- veranschlagen muss.

Wir meinen…

Mit den neuen Bowers & Wilkins Pi6 und Bowers & Wilkins Pi8 sollen nunmehr im Bereich True Wireless In-ear Headphones zwei neue Lösungen der Marke Bowers & Wilkins bereit stehen, die laut Masimo Consumer auf ebenso hohem Niveau angesiedelt sind, wie dies für die beiden aktuellen Spitzenmodelle im Bereich Over-ear Headphones, den Bowers & Wilkins Px7 S2e und Bowers & Wilkins Px8 gelte, so beschreibt Bowers & Wilkins seine Intension rund um die Entwicklung dieser beiden neuen Produkte.

PRODUKT Bowers & Wilkins Pi6 und Bowers & Wilkins Pi8 Preis Bowers & Wilkins Pi6 € 299,-

Bowers & Wilkins Pi8 € 399,-

