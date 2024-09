In aller Kürze Lautsprecher-Isolatoren bzw. System-Isolatoren, das bietet das englische Unternehmen Stack Audio Limited mit den Lösungen Stack Audio AUVA und Stack Audio AUVA EQ an.

Klangschädigende Vibrationen sind im Allgemeinen ein Ärgernis in der Welt der HiFi, sie entstehen an verschiedensten Stellen einer HiFi-Kette und wirken sich mal mehr, mal weniger stark negativ auf die Qualität der Darbietung aus. Dem zu begegnen, haben sich viele Hersteller zur Aufgabe gemacht, etwa auch das englische Unternehmen Stack Audio Limited.

Mit den Lösungen Stack Audio AUVA und Stack Audio AUVA EQ bietet man gleich zwei Produktgruppen an, die sich der Eliminierung klangschädigender Vibrationen annehmen, und zwar einmal in Form so genannter Lautsprecher-Isolatoren, im zweiten Fall in Form von so genannten System-Isolatoren.

Vibrationen den Kampf ansagen…

Stack Audio Limited gibt zu Protokoll, dass man sich als Hersteller versteht, der Lösungen ohne Kompromisse entwickle. Eigenen Angaben zufolge bestehe die Mission der Briten darin maskierende Vibrationen zu entfernen und nur die reine, unverzerrte Musik übrig zu lassen.

Dazu setzt man auf die beiden schon einleitend genannten Produktgruppen Stack Audio AUVA und Stack Audio AUVA EQ.

Stack Audio AUVA

Bei den Stack Audio AUVA soll es sich um so genannte Lautsprecher-Isolatoren handeln, wie sie es das Unternehmen selbst bezeichnet, wobei man hierbei allein das Ziel vor Augen hatte, Lautsprecher zu ihrer absoluten Bestleistung zu verhelfen.

Man habe hier alles daran gesetzt, eine Lösung zu konzipieren, die Lautsprecher-Systeme absolut starr halten, gleichzeitig aber auch Schwingungen zu absorbieren. Man setzt dafür auf die Kombination aus den besten Eigenschaften von klassischen Spikes und speziellen Isolatoren, ohne dafür Kompromisse bei der Schwingungsdämpfung oder Steifigkeit eingehen zu müssen.

Die Stack Audio AUVA sollen so konzipiert sein, dass sie Gehäuseschwingungen absorbieren, bevor diese an den Boden weitergegeben werden, und gleichzeitig verhindern, dass Raumschwingungen in die Lautsprecher zurückfließen. Somit sei gewährleistet, dass allein die Musik in reinster Form dargeboten werde.

Aktuell stehen drei Varianten bereit, und zwar Stack Audio AUVA 50, Stack Audio AUVA 70 und Stack Audio AUVA 100, wobei sich diese durch ihren jeweiligen Durchmesser unterschieden. Sie werden für Lautsprecher mit einem Gewicht von bis zu 275 kg empfohlen und im Lieferumfang sind stets verschiedene Schrauben für unterschiedlichste Gewinde enthalten.

Stack Audio AUVA EQ

Mit der Lösung Stack Audio AUVA EQ stehe ein außergewöhnlicher System-Isolator bereit, der zwei schwingungsabsorbierende Technologien verbinden und so für eine hervorragende Geräte-Isolation sorge, so das Versprechen des britischen Herstellers.

Konkret handelt es sich um die ursprünglich für die zuvor beschriebenen Stack Audio AUVA entwickelte so genannte Particle Impact Damping Technology in Verbindung mit CSA, wobei dies für Custom Silicone Absorber steht und eine neue, speziell entwickelte, verformbare Aufhängung beschreibt. Damit setzt man auf Compliant Damping.

Die Stack Audio AUVA EQ werden in Sätzen von drei oder vier Stück geliefert, wobei die CSA-Einsätze in 3 Varianten für unterschiedliche Gerätegewichte – bis 4 kg, 4 bis 10 kg und 10 bis 15 kg – erhältlich sind. Die Stack Audio AUVA EQ sind individuell bis zu 3 mm höhenverstellbar.

Preise und Verfügbarkeit

Die Lösungen Stack Audio AUVA sowie Stack Audio AUVA EQ werden hierzulande nunmehr von HiFi-Suite UG angeboten und stehen ab sofort zur Verfügung. Die Preise entnehmen Sie bitte der Tabelle am Ende dieses Artikels

Wir meinen…

Klangschädigenden Vibrationen in einer HiFi-Kette zu begegnen, dieser Aufgabe hat sich unter anderem das britische Unternehmen Stack Audio Limited verschrieben, dessen Lösungen Stack Audio AUVA und Stack Audio AUVA EQ nunmehr über das Unternehmen HiFi-Suite UG angeboten werden. Damit stehen so genannte Lautsprecher-Isolatoren bzw. System-Isolatoren bereit, die besonders effektiv zur Werke gehen sollen.

PRODUKT Stack Audio AUVA und Stack Audio AUVA EQ Preis Stack Audio AUVA EQ 3 Stück € 175,-

Stack Audio AUVA EQ 4 Stück € 229,-

Stack Audio AUVA EQ 6 Stück € 349,-

Stack Audio AUVA EQ 8 Stück € 469,-

Stack Audio AUVA je nach Ausführung und Stückzahl ab € 190,-

Marke Stack Audio Limited Hersteller Stack Audio Limited Vertrieb HiFi-Suite UG Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Über Stack Audio Limited

Quelle Stack Audio Limited