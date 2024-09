In aller Kürze Aufbauend auf der im letzten Jahr mit dem Technics SL-1200GR eingeführten ΔΣ-Drive Motorsteuerungstechnologie präsentiert sich nunmehr der neue Technics SL-1300G.

Schallplatten-Spieler aus dem Hause Panasonic Corporation der Marke Technics zeichnen sich seit jeher allen voran dadurch aus, dass es sich um Laufwerke handelt, die als so genannter Direkt-Antrieb ausgeführt sind. Liebhaber der Marke Technics und deren Schallplatten-Spielern schwören darauf, mit dieser Antriebstechnologie die beste aller möglichen Ausführungen nutzen zu können. Dass nunmehr Panasonic Corporation bei der Präsentation des neuesten Schallplatten-Spieler der Technics Grand Class auf der IFA 2024 in Berlin allen voran dessen Antrieb hervor hebt, wird also nicht überraschen.

Zumal, mit dem nunmehr beim Technics SL-1300G eingesetzten Antrieb soll die Präzision von Laufwerken mit Direkt-Antrieb nochmals auf ein neues Niveau gehoben werden, kommt doch hier eine so genannte ΔΣ-Drive Motorsteuerungstechnologie zum Einsatz.

ΔΣ-Drive Motorsteuerungstechnologie nun in der Technics Grand Class

Man habe die so genannte ΔΣ-Drive Motorsteuerungstechnologie erstmals im Technics SL-1200GR2 eingesetzt, den man im letzten Jahr auf der IFA 2023 präsentierte, so Panasonic Corporation, nun sei es an der Zeit, diese herausragende, aus Sicht der Japaner gar bahnbrechende Technologie auch eine Klasse höher anzubieten, und zwar in der Technics Grand Class.

„Durch die Verwendung dieser bahnbrechenden Antriebstechnologie namens ΔΣ-Drive in Kombination mit einem hoch entwickelten eisenkernlosen Motor waren wir während unseres Entwicklungsprozesses äußerst beeindruckt von den klanglichen Auswirkungen einer solchen Strategie. Die Eliminierung kleinster Motorvibrationen und der Klanggewinn durch die ΔΣ-Drive-Technologie sind der Beweis, dass wir eine ultimative Motorsteuerungstechnik gefunden haben, deren Vorteile auch in unsere großen Plattenspielermodelle für den ultimativen analogen Vinyl-Genuss übertragen werden können. Der SL-1300G ist unser neuester Coup, der zeigt, dass die Expertise von Technics bei Plattenspielern wirklich einzigartig ist.“ Frank Balzuweit, Senior Product Manager bei Technics Europe

ΔΣ-Drive stelle sicher, das ein perfektes Sinus-Signal für den eisenkernlosen Direktantriebsmotor des Schallplatten-Spielers bereit steht. Es handelt sich dabei um ein Motor-Steuersignal, das aus einem PWM-Signal gebildet wird, welches über eine Delta-Sigma Modulation erzeugt wird.

Man greift hier einmal mehr auf Technologien zurück, die für die High-end HiFi-Komponenten des Unternehmens entwickelt wurden, in diesem Fall der hochpräzisen 1 Bit D/A-Wandlung der Technics JENO Engine und damit dem Herzstück der volldigitalen Verstärker-Systeme der Marke Technics.

Ein absolut perfektes Sinus-Signal habe einen entscheidenden Einfluss besonders auf die Unterdrückung derjenigen Motorresonanzen, die sich mit den natürlichen Resonanzen üblicher Tonarm- und Tonabnehmer-Kombinationen überlagere, sodass auf diese Weise die Präzision der Abtastung drastisch verbessert wird.

Wie schon erwähnt, wurde diese Technologie erstmals im Technics SL-1200GR2 eingesetzt, im neuen Technics SL-1300G verfeinert man diese sogar noch, wie man von Seiten Panasonic Corp. hervor hebt.

Foto © Technics | Technics SL-1300G Direct Drive Turntable

Stärkerer Motor

So verfüge der neue Technics SL-1300G über einen eisenkernlosen Motor mit Doppelrotor und Einzelstator, dessen Antriebskraft markant höher ist als die der einfacheren Version mit nur einem Rotor und einem Stator, wie sie im Technics SL-1200GR2 verwendet wird. Aufgrund der rastmomentfreien eisenkernlosen Konstruktion soll die Laufruhe dieser höheren Motorversion geradezu beeindruckend sein, wie man bei Panasonic Corporation verspricht.

Massiverer Plattenteller in drei Schichten

Der stärkere Motor erlaube es, einen massiveren Plattenteller einzusetzen, das zweite wesentliche Merkmal, das den neuen Technics SL-1300G vom Technics SL-1200GR2 unterscheidet.

Man vertraut hierbei auf einen Plattenteller, der aus drei Schichten besteht, und zwar einem Fundament gefertigt in Aluminium-Druckguss für höchste Steifigkeit, eine damit fest verbundene Schicht aus 2 mm starkem Messing zur Unterdrückung von Vibrationen und nebstbei eines ansprechenden Designs und edler Haptik, sowie schwerem Gummi auf der Unterseite des Plattentellers, die auch jedwede Restschwingungen effektiv dämpfen soll.

Am Referenz-Laufwerk Technics SL-1000R hat man sich bei der Entwicklung des neuen Schaltnetzteils des Technics SL-1300G orientiert, bei dem es sich um eine Kombination aus einem rauscharmen Hochgeschwindigkeitsnetzteil, das mit über 100 kHz arbeitet, und einer Rauschunterdrückungsschaltung, die das verbleibende Rauschen durch Einspeisung des zum Rauschen gegenphasigen Stroms auslöscht, handeln soll.

Foto © Technics | Technics SL-1300G Direct Drive Turntable Foto © Technics | Technics SL-1300G Direct Drive Turntable Foto © Technics | Technics SL-1300G Direct Drive Turntable Foto © Technics | Technics SL-1300G Direct Drive Turntable Foto © Technics | Technics SL-1300G Direct Drive Turntable Foto © Technics | Technics SL-1300G Direct Drive Turntable Foto © Technics | Technics SL-1300G Direct Drive Turntable

Zweischichtiges Chassis

Das Chassis des neuen Technics SL-1300G weist zwei Schichten auf, und zwar aus Aluminium-Druckguss sowie BMC, wobei diese Abkürzung für Bulk Moulding Compound steht. Beim neuen Technics SL-1300G habe man die Dicke des unteren Chassis, also jenem aus Aluminiumdruckguss, großzügiger gestaltet, sodass eine besonders hohe Steifigkeit garantiert ist und eine bessere Schwingungsdämpfung erzielt wird.

Die Unterseite der Chassisplatte zwischen Motor und Tonarm verfügt zudem über eine ausgeklügelte Rippenstruktur, die mechanische Motorvibrationen noch weiter vom Tonarm fernhält, um einen ungestörten Abtastprozess zu gewährleisten, wie man von Seiten des Herstellers hervor hebt.

S-förmiger Tonarm aus Aluminium

Der Technics SL-1300G ist mit einem Tonarm in S-Form ausgestattet, der aus Aluminium gefertigt ist und eine stets exakte Abtastung garantieren soll. In bewährter Art und Weise mündet dieser in einem SME-kompatiblen Bajonett-Verschluss, um hier mittels abnehmbarem Headshell einfach verschiedenste Tonabnehmer-Systeme einsetzen zu können.

Erwähnt sei abschließend noch, dass das Laufwerk auf hochwirksam dämpfenden Füssen ruht, sodass auch externe Vibrationen im Ansatz unterbunden werden und sich nicht klangschädigend auswirken können.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Technics SL-1300G wird nach Angaben des Herstellers ab Oktober 2024 in den Farben Silber und Schwarz im Fachhandel zu finden sein, wobei man für diesen einen empfohlenen Verkaufspreis von € 2.999,- einkalkulieren muss.

Wir meinen…

Mit dem neuen Technics SL-1300G soll jene revolutionäre Motorsteuerung, die Panasonic Corporation zunächst mit dem Technics SL-1200GR2 einführte, nunmehr eine Klasse höher, und zwar in der Technics Grand Class zur Verfügung stehen, und zwar die so genannte ΔΣ-Drive Motorsteuerungstechnologie. Gepaart mit einigen sehr wesentlichen Verbesserungen – stärkerer Motor, massiverer Plattenteller – soll ein Laufwerk der Marke Technics mit höchster Präzision geboten werden, bei dem ein zeitlos elegantes, minimalistisches Design das technische Konzept – Reinheit und Geradlinigkeit – unterstreichen soll.

PRODUKT Technics SL-1300G Direct-drive Turntable Preis € 2.999,-

