In aller Kürze Als praktische Apple MagSafe kompatible Lösung für den komfortable Einsatz eines USB-DAC Dongles an einem Apple iPhone oder beliebigen Smartphone steht der neue Shanling Magnetic Dongle Holster bereit.

Natürlich dominieren den Markt im Personal Audio Segment ganz klar Bluetooth Kopfhörer, sie sind es, die von vielen Anwendern als täglicher Begleiter bei der Musik-Wiedergabe direkt vom Smartphone allen voran eingesetzt werden. Allerdings gibt es nach wie vor Anwender, die auf Kopfhörer mit Kabel schwören, und die dafür sogar bereit sind, in einen zusätzlichen D/A-Wandler samt Kopfhörer-Verstärker zu investieren, die für die Signalwandlung in hoher Qualität im Zusammenspiel mit jedwedem modernen Smartphone erforderlich sind.

Für diese Anwender bietet nunmehr das chinesische Unternehmen Shanling eine einfache, aber überaus praktische Lösung an, um die Handhabung eines UDB-DAC Dongle im Alltag erheblich zu erleichtern, und zwar den neuen Shanling Magnetic Dongle Holster.

Foto © Shanling | Shanling Magnetic Dongle Holster Foto © Shanling | Shanling Magnetic Dongle Holster Foto © Shanling | Shanling Magnetic Dongle Holster Foto © Shanling | Shanling Magnetic Dongle Holster

Leder-Case für USB-DAC

Als mobiler Spielpartner für Smartphones empfehlen sich natürlich in erster Linie Lösungen, die sich als besonders kompakt, tunlichst sogar besonders winzig präsentieren, wie dies etwa bei so genannten USB-DAC Dongle der Fall ist, die ja zumeist auch über einen integrierten Kopfhörer-Verstärker verfügen.

Shanling selbst hat hier ja einiges im Programm, etwa die Shanling UA Series und damit Lösungen wie den Shanling UA1 bis in zum Shanling UA5, aber auch exklusivere Produkte wie den ONIX XI1.

All diese Lösungen müssen irgendwie mit dem Smartphone fixiert werden, und genau das soll der neue Shanling Magnetic Dongle Holster auf besonders einfache Art und Weise leisten.

Es handelt sich, wie der Name schon sagt, um einen so genannten Holster, der huckepack an dem Smartphone befestigt wird. Im Fall eines aktuellen Apple iPhone ist dies besonders einfach, da der neue Shanling Magnetic Dongle Holster als von Apple Corporation zertifizierte Lösung mit Apple MagSafe ausgelegt ist. Mittels Magnet wird das Case somit am Apple iPhone fixiert.

Nutzt man hingegen irgendein anderes Smartphone, so findet man im Lieferumfang des Shanling Magnetic Dongle Holster eine Metall-Klammer mit Doppelklebeband, mit deren Hilfe das Case ebenfalls sicher am Smartphone fixiert wird.

Foto © Shanling | Shanling Magnetic Dongle Holster

Aus Leder und Microfaser

Die Basis des Shanling Magnetic Dongle Holster ist aus Leder gefertigt, auf dem ist eine Schlaufe aus solider Microfaser aufgenäht, die derart flexibel ausgeführt ist, dass USB-DACs unterschiedlichster Größe darin fixiert werden können.

Eine zweite Schlaufe dient dazu, das Kabel des Kopfhörers zu fixieren, sodass es ebenfalls leichter zu handhaben ist.

Preise und Verfügbarkeit

Angeboten wird der Shanling Magnetic Dongle Holster in zwei Farben, und zwar Schwarz sowie Orange. Diese Lösung steht ab sofort bereit, und zwar zum Preis von US$ 20,-.

Wir meinen…

All jene, die für die Musikwiedergabe direkt vom Smartphone nicht auf eine kabellose Lösung und damit Bluetooth Kopfhörer, sondern bevorzugt einen besonders hochwertigen Kopfhörer mit Kabel und entsprechend auf einen USB-DAC Dongle vertrauen, denen könnte mit dem neuen Shanling Magnetic Dongle Holster von Shanling eine überaus praktische Lösung zur Fixierung dieses Devices am Smartphone bereit stehen.

PRODUKT Shanling Magnetic Dongle Holster Preis US$ 20,-

Marke Shanling Hersteller Shanling Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge

Über Shanling

Quelle Shanling