Audio Tuning Vertriebs GmbH – allsound Shop forciert Service- und Reparatur-Angebot

Im November 2021 eröffnete Audio Tuning Vertriebs GmbH den allsound Shop in Wien, und zwar als Lifestyle Shop und Pro-Ject Audio Systems Flagship Store. Dessen Standort Margaretenstrasse 98 war natürlich nicht zufällig gewählt, sondern vielmehr über viele, viele Jahre hinweg die Adresse der Audio Tuning Vertriebs GmbH. Im Zuge der Eröffnung des neuen Headquarter von Pro-Ject Audio Systems in Niederösterreich und damit der wichtigsten Marke des Unternehmens Audio Tuning Vertriebs GmbH wurden die Schwerpunkte der Standorte des Unternehmens neu verteilt.

Neueröffnung des Pro-Ject Audio Systems Headquarter sorgt für Neuausrichtung des Standort Wien

Während nunmehr allen voran die Logistik rund um Audio Tuning Vertriebs GmbH über das neue Headquarter von Pro-Ject Audio Systems in Niederösterreich abgewickelt wird, verblieb am Standort in Wien etwa der Mitarbeiterstab für Beratung sowie die Service-Abteilung.

Anstatt also den traditionellen Standort Wien komplett aufzugeben, wollte man diesen bewusst halten, mehr noch, es galt nunmehr, Wien auf auf das gleiche Niveau zu heben, wie die neue Konzernzentrale in Niederösterreich, wobei man sich dafür ein ganz besonderes Konzept ausdachte.

Der komplett neu gestaltete allsound Shop in Wien sollte so konzipiert sein, dass er perfekt den heutigen Zeitgeist trifft. Hier soll eine Anlaufstelle für HiFi-Enthusiasten „alter Schule“ ebenso geboten werden, wie für eine junge, Lifestyle-orientierte neue Kundenschicht.

Service als wichtiges Standbein

Von Anfang an war Service damit ein ganz wesentliches Standbein des allsound Shop in Wien, und genau dies soll nun noch stärker ausgebaut werden.

So sei der allsound Shop nicht nur die erste Anlaufstelle für alle Service-Belangen rund um Pro-Ject Audio Systems und alle weiteren Marken, die Audio Tuning Vertriebs GmbH in Österreich als Distributor vertritt, sondern es soll auch ein Service-Angebot für alle übrigen Marken der HiFi sein.

„Wir bieten In-House Service und Reparatur für Ihre HIFI-Geräte mit über 30 Jahren Erfahrung. Sie können nicht nur Produkte unserer Eigenmarken oder Vertriebsmarken zur Reparatur bringen, sondern auch Ihre geschätzten Sammelstücke oder Produkte von Fremdmarken.“ Audio Tuning Vertriebs GmbH über das neue Service-Angebot im allsound Shop

Über die genauen Konditionen rund um alle Service-Angebote informiert eine genaue Auflistung auf der Webseite von Audio Tuning Vertriebs GmbH. Hier finden sich auch Möglichkeiten für all jene, die zu servicierende Produkte nicht persönlich vorbei bringen können.

Wir meinen…

Zuverlässiger Service ist ein ganz wesentlicher Aspekt gerade im Umfeld hochwertiger HiFi-Systeme. Allerdings ist dies gerade für Produkte, die etwa schon ein paar Jährchen zuverlässig ihren Dienst verrichteten und nun doch die Betreuung eines Experten benötigen, nicht immer einfach. Speziell für ältere Produkte, für die mitunter Hersteller selbst keine Möglichkeiten der Reparatur mehr bietet, ist es nicht immer leicht, einen derart kompetenten Service-Partner zu finden. Genau dieses Service-Angebot für Produkte jedweder Marke will nun Audio Tuning Vertriebs GmbH im allsound Shop in Wien anbieten.

