Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition – Speziell für McIntosh

In aller Kürze Speziell für Elektronik-Komponenten und Schallplatten-Spieler aus dem Hause McIntosh Laboratory inc. sind die neuen Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition konzipiert.

Mit den neuen Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition erweitert der italienische Spezialist Bassocintinuo Audio Systems S.r.l. einmal mehr sein Angebot in der so genannten Bassocontinuo UltraFeet Enhanced Isolation System, also jener Produktlinie, die die Italiener als optimale Lösung für die Aufstellung allen voran von Elektronik-Komponenten sowie Schallplatten-Spielern anbieten. Diese spezielle neue Ausführung richtet sich dabei an jene HiFi-Enthusiasten, die Lösungen der US-amerikanischen High-end HiFi-Schmiede McIntosh Laboratory Inc. ihr Eigen nennen.

Bassocontinuo Ultra Feet – Spezielle Standfüsse

Bassocintinuo Audio Systems S.r.l. gilt als ausgewiesener Spezialist für erstklasse Rack-Systeme, wobei man eine ganz eigene, bemerkenswerte Strategie verfolgt. Die Italiener können sich rühmen, jedwede Lösung, die sie diesbezüglich entwickeln und im Angebot führen, ausgiebigen Tests von unabhängiger Stelle einer ausführlichen Prüfung ob ihrer Wirksamkeit zu unterziehen.

Das Unternehmen aus Bergamo arbeitet diesbezüglich mit der Universität Politecnico di Milano zusammen, wobei das Institut auf auf die schwingungstechnische Untersuchungen für die Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie spezialisiert ist.

Dieses Verfahren wendet man nicht nur für die Rack-Systeme, sondern ebenso für die von Bassocintinuo Audio Systems S.r.l. entwickelten Dämpfungsfüsse der Bassocontinuo Ultra Feet Series an.

Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition – Für Lösungen aus dem Hause McIntosh Laboratory Inc.

Bassocintinuo Audio Systems S.r.l. kann sich, abgesehen von der eben erwähnten technischen Seite, ebenso rühmen, Lösungen mit einem Höchstmaß an Individualisierung zu fertigen. So kann man etwa die verschiedensten Rack-Systeme in unterschiedlichsten Ausführungen erwerben, nahezu alles lässt sich den eigenen Vorstellungen entsprechend anpassen.

So bietet Bassocintinuo Audio Systems S.r.l. etwa auch in der B by Bassocontinuo Range eine spezielle Modellreihe an, die für die Elektronik-Komponenten von McIntosh Laboratory Inc. konzipiert sind, die so genannte MC Edition. Auch wenn man es aus marketingtechnischen Gründen nicht konkret festhält, so steht MC Edition aber ganz klar für McIntosh Laboratory Inc., die in Handarbeit mit feinstem Leder überzogenen Rack-Systeme weisen eine Naht auf, die im typischen Blau von McIntosh Laboratory Inc. gehalten sind.

Das gleiche Angebot will man nunmehr auch im Bereich Bassocontinuo Ultra Feet machen, eben mit den neuen Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition.

Eine komplette Serie

Es handelt sich bei den Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition übrigens nicht um ein einziges Produkt, sondern vielmehr um eine komplette Serie bestehend aus vier Produkten, die vollständig der Elektronik aus dem Hause McIntosh Laboratory Inc. gewidmet sind, so die Angaben des italienischen Spezialisten.

Drei Größen, und zwar Small, Medium und Large, die den Abmessungen der Elektronik entsprechen, und eine weitere, die speziell für die Plattenspieler-Familie von McIntosh Laboratory Inc. ausgelegt sind, stehen hier zur Verfügung.

Ausgestattet mit Zollgewinde für die Elektronik und metrischem Gewinde für die Plattenspieler, sollen die Füsse der Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition die Original-Füsse der verschiedenen Komponenten und Laufwerke aus dem gesamten Mcintosh-Katalog vom kleinen McIntosh MC275 bis zum großen McIntosh MC901 ersetzen können, so das Versprechen von Bassocintinuo Audio Systems S.r.l.

Dank seiner speziellen mechanischen Eigenschaften bieten die neuen Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition ganz besondere Vorteile. Allen voran soll hier eine spezielle Zusammenstellung mit gummiähnlichen Materialien im Inneren dafür sorgen, dass Vibrationen in Wärme umgewandelt, und damit letztlich eliminiert werden. Der Hersteller gibt an, dass das Ansprechverhalten zwar linear sei, die Dämpfung aber vor allem im unteren Frequenzbereich besonders effektiv sei.

Beschleunigungstests sollen deutlich zeigen, wie der Austausch der Originalfüße durch die Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition den Komponenten von McIntosh Laboratory Inc. die bestmöglichen Bedingungen bieten, um ihr volles Potential frei von störenden äußeren Einflüssen ausschöpfen zu können. Es ist vor allem die eben erwähnte Dämpfung im unteren Frequenzbereich, die maßgeblich dabei hilft, die Bühne zu fokussieren, die Dynamik zu erhöhen und das Signal klar und präzise abzubilden.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition sollen dieser Tage bereits im Fachhandel zur Verfügung stehen. Die Preise gibt der Hersteller folgendermaßen an: Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition Small € 269,-, Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition Medium € 299,- und Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition Large € 329,-. Für die spezielle Version für Schallplatten-Spieler muss man in Form der Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition Turntable € 319,- veranschlagen. Diese Angaben verstehen sich jeweils für Sets mit vier Stück.

Wir meinen…

Standfüsse, die als Ersatz für herkömmliche Lösungen zur optimalen Aufstellung von HiFi-Komponenten und Schallplatten-Spielern angeboten werden, gibt es wohl zahlreiche am Markt. Kaum ein Hersteller kann aber durch derart akribische Messungen von unabhängiger Stelle deren Wirksamkeit auch so gut belegen, wie das italienische Unternehmen Bassocintinuo Audio Systems S.r.l. Deren Bassocontinuo Ultra Feet werden nunmehr um eine weitere Variante ergänzt, und zwar die Bassocontinuo Ultra Feet MC Edition. Diese sind speziell für HiFi-Komponenten und Schallplatten-Spieler der Marke McIntosh Laboratory Inc. ausgelegt.

