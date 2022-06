Bellevue Audio GmbH neuer Vertrieb von KLH Audio

In aller Kürze Produkte aus dem Hause KLH Audio werden ab sofort vom deutschen Vertrieb Bellevue Audio GmbH betreut.

KLH Audio kann auf eine lange Geschichte zurück blicken. Das US-amerikanische Unternehmen wurde bereits im Jahr 1957 als KLH Research and Development Corporation begründet, und zwar unter anderem von der Legende Henry Kloss in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Schnell stellte sich der Erfolg ein und In den frühen 1960er Jahren galt das Unternehmen mit über 500 Angestellten als einer der größten Lautsprecher-Hersteller weltweit, bevor es jedoch 1964 an Singer Corporation verkauft wurde.

Doch nicht allein auf Lautsprecher-Systeme beschränkte sich das Angebot von KHL Audio, man widmete sich ebenso Schallplatten-Spielern, Tonband-Geräten sowie kompakten Radios, konnte also ein weites Produktspektrum abdecken.

Meilensteine des Unternehmens aus dieser Zeit waren etwa der Schallplatten-Spieler KLH Model Eleven, das Tonband-Gerät KLH Model Forty Reel-to-Reel Tape Deck, und nicht zu vergessen das Tisch-Radio KLH Model Eight, das zu Beginn des neuen Jahrtausends als Tivoli Audio Model One erneut einen Siegeszug antrat, wobei auch hier Henry Kloss maßgeblich dafür verantwortlich zeichnete.

Kloss, Low und Hofmann, die Unternehmensgründer von KLH Audio

Hinter der Bezeichnung KLH Audio steht nichts anderes als die Anfangsbuchstaben der Namen der Unternehmensgründer, also Henry Kloss, Malcolm S. Low sowie Josef Anton Hofmann.

1964 ging das Unternehmen, wie bereits beschrieben, an die Singer Corporation, 1970 wiederum übernahm Electro Audio Dynamics KLH und verlegte dessen Hauptsitz 1980 nach Canoga Park in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien.

Im Jahr 1982 kaufte der japanische Konzern Kyocera die Marke KLH, und verlegte die Produktion nach Japan. Allerdings folgte dieser Übernahme wiederum einige Jahre später die Entscheidung, dass Kyocera komplett aus der Unterhaltungselektronik aussteige und sich daher auf die Suche nach einem Käufer für die Marke KLH machte.

Mit Wald Sound wurde dieser 1989 gefunden, wobei das Unternehmen damit wieder in die USA zurück ging, und zwar ins Sun Valley und damit erneut nach Los Angeles, und als Lavcon, Inc. Produkte als KLH Audio Systems vermarktete.

2017 übernahm letztlich die Kelley Global Brands das Unternehmen und initiierte den Namenswechsel wieder hin zu KLH Audio und fokussierte sich nahezu zur Gänze auf die Entwicklung und Fertigung von Lautsprecher-Systemen. Hier deckt man weite Teile des Spektrums ab, bietet neben klassischen HiFi-Lösungen auch Home Cinema Systeme und Custom Installation Lösungen an, zudem findet man im Angebot von KLH Audio auch Kopfhörer. Heute residiert KLH Audio in Noblesville im US-Bundesstaat Indiana.

KLH Model Nine – Eine Legende des 20. Jahrhunderts

Mit ein Grund für den schnellen Erfolg des Unternehmens und einem selbst nach bewegter Geschichte nach wie vor viel beachtetem Ruf ist wohl das Lautsprecher-System KHL Model Nine, welches das Trio der Firmengründer gemeinsam mit Arthur Janszen konzipierte. Basis dieses als Elektrostat konzipierten Systems war das so genannte Acoustic Suspension Design. Allein von diesem Lautsprecher-System sollen in den ersten Jahren tausende Stück verkauft worden sein, und auch heute gilt der KHL Model Nine als eines der besten Lautsprecher-Systeme des 20. Jahrhunderts.

Bellevue Audio GmbH neuer Vertrieb

In den letzten Jahren sei es in Europa recht still geworden um die Marke KLH Audio, doch das soll sich nun ändern, wie der neue, ab sofort für die Lösungen der US-Amerikaner verantwortliche Vertrieb Bellevue Audio GmbH sich nunmehr als Ziel gesetzt hat.

Der Vertrieb aus Unna in Nordrhein-Westfalen sieht in den Lösungen von KLH Audio immenses Potential, denn über all die Jahre konnte das klassische Erbe der Marke beibehalten werden, zudem setzt der neue Eigentümer Kelley Global Brands auf modernste Technik. Diese spezielle Kombination aus alten Werten und Tradition mit modernsten Ausstattungsmerkmalen garantiere Produkte, die einerseits Geschichte vermitteln, gleichzeitig beste Ergebnisse auf dem letzten Stand der Technik ermöglichen.

Bellevue Audio GmbH versteht sich als Vertrieb für anspruchsvolle High-end Audio-Elektronik, Lautsprecher-Systeme und entsprechendes hochwertiges Zubehör. Dabei liege der Fokus der engagierten Audio-Spezialisten immer auf der bestmöglichen Klangwiedergabe zu leistbaren Preisen. Diesem Ziel folgend sei auch das Portfolio der 2007 gegründeten Distribution dediziert selektiert aufgestellt, gibt das Unternehmen zu Protokoll. Neben Lautsprechern der Marken wie KLH Audio und Neat Acoustics, gehören feinste Audio-Elektronik- Komponenten von Cyrus Audio Ltd. ebenso zu den Vertriebsprodukten wie Audio-Möbel von Custom Design und Zubehör von HiDiamond und Vortex HiFi. Über Bellevue Audio GmbH vertriebene Produkte werden ausschließlich über den Fachhandel angeboten.

Wir meinen…

Bellevue Audio GmbH hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, den Lösungen des US-amerikanischen Lautsprecher-Spezialisten KLH Audio wieder zu altem Glanz zu verhelfen. KLH Audio zählte beginnend in den frühen 1960er Jahren zu den großen Marken in der US-amerikanischen HiFi-Szene, lieferte bis heute legendäre Lösungen, und zwar nicht nur im Bereich Lautsprecher-Systeme. Heute ist KLH Audio nach einer bewegten Firmengeschichte ein breit aufgestellter Lautsprecher-Spezialist, der die Bereiche HiFi, Home Cinema und Custom Installation abdeckt und zudem auch Kopfhörer im Sortiment vorweisen kann. Für den neuen Vertrieb Bellevue Audio GmbH stehen allen voran jene Lautsprecher-Systeme im Fokus, die auf einzigartige Weise die Tradition der Marke mit modernsten Technologien verbinden.

