Speziell für die Einbindung in Custom Installation Systeme ist der neue Bluesound Professional B170S Networked Streaming Stereo Amplifier konzipiert, eine Lösung, die das Unternehmen Bluesound Professional als BluOS-enabled Music Player bezeichnet, der mit einem leistungsstarken, dennoch kompakten Verstärker kombiniert wurde. Es soll sich hierbei damit um eine komplette Stereo-Lösung für einen besonders flexiblen Einsatz in verschiedensten Projekten handeln.

Bluesound Professional B170S Networked Streaming Stereo Amplifier – Die Komplett-Lösung

Es sei eine Komplett-Lösung, geradezu perfekt als zentrale Schnittstelle in verschiedensten Bereichen ausgelegt, sei es nun die Beschallung von Geschäfts- und Büro-Räumen, Systemen in der Gastronomie oder Hotellerie, so das Unternehmen Bluesound Professional über den neuen Bluesound Professional B170S Networked Streaming Stereo Amplifier.

So gibt das Unternehmen an, dass es sich beim neuen Bluesound Professional B170S Networked Streaming Stereo Amplifier um einen vernetzten Streaming-Verstärker handle, der eine Vielzahl von kommerziellen Audio-Anforderungen erfüllt. Funktionen wie der niederohmige Leitungsausgang, die Konstantspannungsoption, die energieeffiziente Verstärkertechnologie und der kompakte Formfaktor machen den Bluesound Professional B170S Networked Streaming Stereo Amplifier zur idealen Lösung für große Lautsprecherinstallationen und verkettete Lautsprechersysteme.

Flexible Installations-Möglichkeiten

Der Bluesound Professional B170S Networked Streaming Stereo Amplifier sei für alle Arten von Installationen geeignet. Mit der Niederimpedanz-Option über 4 oder 8 Ohm niederohmige Ausgänge könne eine hohe Audio-Leistung erzielt werden. Die Verwendung der niederohmigen Ausgänge eignen sich nach Ansicht des Herstellers besonders für Anwendungen, bei denen Verständlichkeit und Audioqualität besonders wichtig sind. Die 70/100-V-Konstantspannungsoption ermöglicht die Verkettung von Lautsprechern, wodurch sich Kabellängen und Komplexität reduzieren lassen.

Die Verstärkersektion des Bluesound Professional B170S Networked Streaming Stereo Amplifier bietet verschiedene Leistungsoptionen: so stehen etwa zweimal 80 Watt an Systemen mit 4 bzw. 8 Ohm Impedanz zur Verfügung, oder aber zweimal 100 W bei 70 V oder einmal 100 W bei 100 V, was ausreichend Leistung für kleine, mittlere, aber auch große Installationen ist. Darüber hinaus sorgen eine thermostatische Lüfterkühlung und ein Standby-Modus mit einer Leistungsaufnahme von lediglich 6 W für einen zuverlässigen Betrieb in gewerblichen Umgebungen.

Dank seines schlanken Designs kann der Bluesound Professional B170S Networked Streaming Stereo Amplifier vertikal oder horizontal montiert werden und lässt sich so nahtlos unter Regalen, Tischen oder an Wänden verstecken. Schlüssellochschlitze ermöglichen eine unauffällige Montage in der Nähe des Aufstellungsortes. Mit dem Rack-Zubehör können bis zu sechs Einheiten in einem Rack mit drei Höheneinheiten (3U-Rack) montiert werden.

Grenzenlose Flexibilität durch BluOS

Die große Stärke des neuen Bluesound Professional B170S Networked Streaming Stereo Amplifier besteht natürlich darin, dass dieser über die Streaming-Plattform BluOS der Lenbrook Group nicht nur mit verschiedensten weiteren auf BluOS-basierenden Systemen kombiniert werden kann, sondern ebenso simpel und einfach zu steuern ist. Darüber hinaus bietet BluOS die Möglichkeit, nicht nur auf eigene Inhalte direkt zugreifen zu können, sondern ebenso alle führenden Musik-Streaming-Angebote.

Damit nicht genug, Bluesound Professional bietet über BluOS auch die Möglichkeit, individualisierte, speziell für die jeweiligen Anforderungen maßgeschneiderte Inhalte wiederzugeben, sodass speziell im Umfeld von Geschäftsräumen so eine flexible Nutzung etwa für Marketing möglich ist.

Preise und Verfügbarkeit

Derzeit liegen uns noch keine Informationen darüber vor, wann und zu welchem Preis der neue Bluesound Professional B170S Networked Streaming Stereo Amplifier zur Verfügung steht. Ausdrücklich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um ein Produkt für Custom Installation-Experten handelt.

Wir meinen…

Einmal mehr erweitert Bluesound Professional das Angebot um eine Lösung, die Streaming-Funktionalität auf der Basis der Technologie-Plattform BluOS und allen damit einhergehenden flexiblen Möglichkeiten mit einem leistungsstarken, effizient arbeitenden Stereo Vollverstärker in Form einer kompakten Lösung für Custom Installation Lösungen verbindet. Der neue Bluesound Professional B170S Networked Streaming Stereo Amplifier soll sich hierbei allen voran durch seine Vielseitigkeit für verschiedenste Projekte empfehlen.

PRODUKT Bluesound Professional B170S Networked Streaming Stereo Amplifier Preis k. A.

