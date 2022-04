Dali GmbH präsentiert sich breit aufgestellt auf der High End 2022

In aller Kürze Mit deutlich größerer Standfläche als bislang präsentiert sich Dali GmbH auf der High End 2022 in München.

Dali GmbH hat sich für die High End 2022 Ende Mai 2022 in München viel vorgenommen. Nach zweijähriger Pause nutzt der deutsche Vertrieb von Dali Speaker A/S die vier Tage dauernde Fachmesse in der bayerischen Metropole dazu, ein sehr breites Produktspektrum zu präsentieren. So sollen die verschiedensten Lösungen in den Fokus gerückt werden, wobei man gleichermaßen klassisches Stereo als auch Surround für Home Cinema adressiert.

Dali GmbH mit weitaus größere Standfläche als bisher

Um die verschiedensten Produkte auch tatsächlich bestmöglich in Szene setzen zu können, entschied sich Dali GmbH in diesem Jahr dazu, eine weitaus größere Standfläche zu mieten, als bislang, wie das Unternehmen im Vorfeld der High End 2022 bekannt gibt.

Der neue Stand von Dali GmbH findet sich nunmehr im Atrium 3.1 ganz hinten links auf Stand Nr. C112 des M.O.C. in München, wie das Unternehmen festhält.

Dali RUBICON 8 C – Das Flaggschiff

Allen voran wird man mit dem Dali RUBICON 8 C das Flaggschiff im Bereich aktiver, kabelloser Streaming Lautsprecher-Systeme präsentieren, wohl im Verbund mit weiteren Lösungen der so genannten Dali EQUI Wireless Plattform, zu der die Dali RUBICON C Series ja gehört.

Nach Ansicht von Dali Speaker A/S habe man mit der Dali RUBICON 8 C nicht weniger als den ultimativen High-end Aktiv-Lautsprecher im Angebot, und genau dies zu demonstrieren, wird ein Ziel des Auftritts auf der High End 2022 sein.

Dali OBERON 9 – Der Star der Dali OBERON Series

Ebenfalls dem Thema Stereo gewidmet ist die Präsentation der Dali OBERON 9 und damit dem größten Stand-Lautsprecher-System der Dali OBERON Series. Hier stehe allen voran die unglaubliche Dynamik und Power zum kleinen Preis im Fokus, so Dali GmbH.

Dali OPTICON MK2 Series und Dali EPICON Series

Dali Speaker A/S spricht bei der Dali OPTICON Series von einem Herzstück seines Lautsprecher-Programms, daran kann man schon ablesen, wie wesentlich diese Modellreihe für den dänischen Spezialisten ist. Entsprechend hoch waren die Ambitionen, als man diese Lösung ursprünglich am Markt einführte, und sie waren es umso mehr, als man mit der Dali OPTICON MK2 Series die neueste, zweite Generation präsentiere. In München wird man die Vorzüge dieser Modellreihe ebenso präsentieren, wie die der Dali EPICON Series, die sich ganz am oberen Ende des Produktsortiments von Dali Speaker A/S findet.

Zehn Jahre sei die High-end Lautsprecher-Serie nunmehr bereits auf dem Markt, so Dali GmbH, und immer noch zähle diese Modellreihe zu den klangvollsten und beliebtesten, wie man nicht ohne Stolz festhält.

Dali OBERON C Series – 7.1 Surround Sound System

Ganz speziell für Home Cinema Enthusiasten ist die Präsentation der Dali OBERON C Series von Dali GmbH in München konzipiert, denn diese soll ihre Stärken und Möglichkeiten in Form einer 7.1-Kanal Surround Sound Konfiguration auf der High End 2022 unter Beweis stellen.

Dali GmbH will sich auf der diesjährigen High End 2022 mit einem besonders breit aufgestellten Produktsortiment präsentieren und damit nach zweijähriger Pause Besuchern einen guten Einblick in das aktuelle Angebot im Bereich Stereo, Home Cinema, aber allen voran auch im Bereich Wireless Speaker bieten. Doch abgesehen von den Lösungen, die man nunmehr bereits im Vorfeld ankündigt, hat man wohl sicher auch die ein oder andere Überraschung für München parat.

