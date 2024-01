KEF LS Wireless Collection im Preis gesenkt

Follow on X

In aller Kürze Die Lösungen der KEF LS Wireless Collection stehen ab sofort zu neuen, besonders attraktiven Preisen im Fachhandel zur Verfügung.

Die englische Lautsprecher-Schmiede KEF gilt als klarer Vorreiter im Bereich Aktiv-Lautsprecher-Systeme, kann man mit der so genannten KEF LS Wireless Collection doch seit Jahr und Tag überaus spannende Lösungen anbieten, die geradezu als Paradebeispiel dafür dienen, wie sich so genannte Wireless Speaker heutzutage als auf das Wesentliche fokussierte HiFi-Systeme erweisen können.

Die aktuelle Modellpalette umfasst dabei drei Modelle, und zwar die KEF LSX II, die KEF LS50 Wireless II sowie die KEF LS60 Wireless. Alle drei werden nunmehr zu neuen, besonders attraktiven Verkaufspreisen angeboten.

KEF LSX II – Das elegante Desktop Audio System

Mit der KEF LSX II steht ein überaus elegantes Wireless Speaker System bereit, das wohl am besten in die Kategorie Desktop Audio einzuordnen ist. Es findet seinen Platz etwa auf einem Lowboard im Wohnzimmer, dem Sideboard im Esszimmer oder im Schlafzimmer, ist geradezu perfekt fürs Kinderzimmer und nicht zuletzt eine gute Wahl für den Schreibtisch im Arbeitszimmer.

KEF LS50 Wireless II – Das kompakte HiFi-System

Die KEF LS50 Wireless II präsentiert sich ebenso flexibel, spielt aber die Leistungsklasse betreffend auf deutlich höherem Niveau und kann damit mit Fug und Recht die Aufgabe einer kompletten HiFi-Kette übernehmen, ohne das man dabei irgendwelche Kompromisse die Funktionalität und den Klang betreffend hinnehmen muss.

KEF LS60 Wireless – Das elegante Stand-Lautsprecher-System

Dies gilt umso mehr für die KEF LS60 Wireless, denn hierbei handelt es sich um ein überaus schlankes und elegantes Stand-Lautsprecher-System, das sich dennoch als immens leistungsstark erweist. Selbst in größeren Räume kann es somit bedenkenlos eingesetzt werden und glänzt dabei mit enormer Flexibilität bei der Wahl der Quellen und gleichzeitig, wie auch die übrigen Lösungen der KEF Wireless Collection, mit einer sehr komfortablen, ja geradezu intuitiven Steuerung.

Preisvorteil durch Optimierung der Fertigung an Kunden weiter reichen

Schon bislang erwiesen sich die Modelle der KEF LS Wireless Collection als großer Erfolg, so die englische Lautsprecher-Schmiede. Entsprechend konnte man die Produktionskapazitäten einerseits erhöhen, zudem gleichzeitig optimieren, beides führt dazu, dass letztlich die Kosten gesenkt werden können. Diesen Preisvorteil will man nunmehr direkt an den Kunden weiter reichen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Lösungen der KEF LS Wireless Collection stehen ab sofort zu folgenden Preisen im Fachhandel bereit: für die KEF LSX II muss man nunmehr € 1.399,- veranschlagen, die KEF LS50 Wireless II soll zum empfohlenen Verkaufspreis von € 2.299,- angeboten werden, Am markantesten fällt die Preissenkung bei der KEF LS60 Wireless aus, denn für diese wird der empfohlene Verkaufspreis ab sofort mit € 4.999,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Aufgrund des anhaltenden Erfolgs der Produktreihe und der unablässigen Bemühungen des Unternehmens, die Effizienz der vertikal integrierten Fertigung zu optimieren, könne man mit Stolz eine neue Preispositionierung für die KEF LS Wireless Collection verkünden, so die englische Lautsprecher-Schmiede KEF. Die Modelle KEF LSX II, KEF LS50 Wireless II sowie KEF LS60 Wireless stehen damit ab sofort zu neuen, besonders attraktiven Preisen im Fachhandel bereit.

PRODUKT KEF LS Wireless Collection Preis KEF LSX II € 1.399,-

KEF LS50 Wireless II € 2.299,-

KEF LS60 Wireless € 4.999,-

Marke KEF Hersteller KEF Vertrieb GP Acoustics GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

