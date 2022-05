EC Living Rena S2 und EC Living Rena SA2 – Neues aus der EC Living Series by Electrocompaniet Series

In aller Kürze Im Rahmen der High End 2022 wird Electrocompaniet A/S die neuen Lösungen EC Living Rena S2 und EC Living Rena SA2 präsentieren.

EC Living Rena S2 und EC Living Rena SA2, so präsentieren sich die neuesten Lösungen der so genannten EC Living Series by Electrocompaniet. Die norwegische High-end HiFi-Schmiede Electrocompaniet A/S schickt damit die neueste Generation ihrer Systeme ins Rennen, die sich einmal mehr als Paradebeispiel dafür erweisen sollen, dass High-end HiFi und moderne Lifestyle-Lösungen sich nicht ausschließen, sondern – wenn richtig gemacht – zu einer eleganten, flexiblen und hochwertigen Einheit verbinden lassen. Die beiden neuen Systeme werden erstmals im Rahmen der High End 2022 in München gezeigt, wobei es sich konkret um den EC Living Rena S2 Wireless Streamer sowie den EC Living Rena SA2 Streamer & Stereo Amplifier handelt.

Die EC Living Series by Electrocompaniet – High-end HiFi in kompaktester, flexibelster Form

Die Besonderheit der EC Living Series by Electrocompaniet besteht seit Anbeginn an darin, dass es sich im Wesentlichen um eine Produktlinie handelt, die Musik-Streaming auf besonders einfache Art und Weise, also mit geradezu intuitiver Bedienung, im gesamten Haus ermöglichen soll, und zwar auf Basis von sehr kompakten, sehr eleganten Lösungen, die mit höchster Klangqualität aufwarten können und damit einer High-end HiFi-Schmiede vollends würdig sind.

Man setzt also letztlich genau das im High-end Segment um, was im Consumer-Bereich seit Jahr und Tag von etlichen Herstellern geboten wird, und zwar einen möglichst einfachen Zugang zu Musik aus verschiedensten Quellen, und zwar in Form eines Systems, das keinerlei Aufwand bei der Installation erfordert und auf Grund kompaktester Abmessungen überall einzusetzen ist.

EC Living Rena S2 Wireless Streamer und EC Living Rena SA2 Streamer & Stereo Amplifier

Mit diesen beiden Systemen stehen, wie der Name unschwer erkennen lässt, ein kompakter Streaming-Client sowie ein nicht minder kompakter Streaming-Client im Verbund mit einem Stereo Vollverstärker zur Verfügung.

Während also der EC Living Rena S2 Wireless Streamer zur Erweiterung eines bestehenden Audio-Systems dient, kann mit dem EC Living Rena SA2 Streamer & Stereo Amplifier ein komplettes kompaktes HiFi-System realisiert werden, es fehlen dafür nur ein paar passende Speaker.

EC Living Rena SA2 Streamer & Stereo Amplifier

Der EC Living Rena SA2 ist, wie beschrieben, die zweite Generation der flexiblen Streaming-Lösung aus dem Hause Eletrocompaniet A/S, und diese vereint einen D/A-Wandler, einen Streamer als auch einen Verstärker in sich.

In bewährter Art und Weise basiert diese Lösung auf der eigens entwickelten EC Software Engine und bietet damit eine durchaus bemerkenswerte Vielseitigkeit, wenn es um die Unterstützung verschiedenster Quellen geht.

So kann der Anwender mit Hilfe der EC Living Rena SA2 auf TIDAL zugreifen, und zwar über Tidal Connect, Spotify steht über Spotify Connect zur Verfügung, und auch der Anbieter Qobuz wird direkt unterstützt.

Fürs Streaming eigener Inhalte steht allen voran UPnP beim neuen EC Living Rena SA2 als dlna-zertifizierte Lösung parat, aber auch Apple Airplay 2 wird geboten. Besonders hervor heben muss man zudem, dass diese Lösung als Roon Ready ausgewiesen wird und damit direkt mit der Medien-Verwaltung- und Multiroom Audio-Streaming Software aus dem Hause Roon Labs LLC. für Bit-perfect Hi-res Audio Streaming eingesetzt werden kann.

Wer Smartphones und Tablets direkt mit dem System verbinden will, der kann dies ganz simpel über Bluetooth erledigen.

Außerdem verfügt der neue EC Living Rena SA2 über einen Summit Wireless WiSA-Chip, der die Verbindung mit WiSA-kompatiblen Wireless Speakern ermöglicht, darunter der EC Living Tana L2 und der EC Living Sira L1 Subwoofer.

Darüber hinaus verfügt er über natürlich über einen integrierten Verstärker, er immerhin eine Leistung von zweimal 75 Watt aufbietet, neue Lautsprecheranschlüsse, ein neues Touch-Button-System und einen aktualisierten DSP.

Um weitere Quellgeräte anzuschließen, stehen hier gleich drei digitale Eingänge in Form einer koaxialen und zwei optischer S/PDIF-Schnittstellen bereit. Auch ein Ausgang darf nicht fehlen, wobei dieser analoge und digitale Signale kombiniert.

Die aktualisierte Software und App unterstützen jetzt auch eine Fernsteuerung, sodass das Gerät auch ohne die kostenlose App gesteuert werden kann, wie Electrocompaniet A/S festhält.

EC Living Rena S2 Wireless Streamer

Der neue EC Living Rena S2 Wireless Streamer bietet im Wesentlichen all die eben genannten Funktionen und Möglichkeiten, verzichtet allerdings auf den integrierten Verstärker. Diese Lösung ist damit, wie bereits einleitend erwähnt, allen voran als Erweiterung für bestehende Audio-Systeme konzipiert, speziell etwa eignet er sich famos als Kombination mit Aktiv-Lautsprecher-Systemen.

Vollständig in Norwegen entwickelt und produziert

Ganz besonders hebt Electrocompaniet A/S übrigens hervor, dass auch die neuen Lösungen der EC Living Series by Electrocompaniet, wie alle anderen Produkte des Unternehmens auch, zur Gänze in Norwegen entwickelt, und vor allem auch in der eigenen Fertigung des Unternehmens produziert werden.

Preise und Verfügbarkeit

Wie beschrieben, werden die neuen Lösungen EC Living Rena S2 Wireless Streamer und EC Living Rena SA2 Streamer & Stereo Amplifier auf der High End 2022 in München im Fokus stehen, dann wird man auch konkrete Preise nennen, wie die Norweger im Vorfeld der Fachmesse festhalten.

Wir meinen…

„If music really matters“, dies ist der Leitspruch der norwegischen Unternehmens Electrocompaniet A/S, und dieser soll auch bei jener Produktlinie gelten, die das Unternehmen ganz klar als Lifestyle Serie anpreist, und zwar die EC Living Series by Electrocompaniet. Diese Produktlinie soll zwar den Formfaktor, die Funktionalität und natürlich die Flexibilität betreffend den Streaming-Lösungen im Consumer-Segment in nichts nachstehen, dies alles aber auf einem Qualitätsniveau bieten, der einer High-end HiFi-Schmiede zur Ehre gereicht. Das gilt natürlich auch für die neuesten Produkte der EC Living Series by Electrocompaniet, den Systemen EC Living Rena S2 Wireless Streamer und EC Living Rena SA2 Streamer & Stereo Amplifier, die man im Rahmen der High End 2022 in München präsentiert.

PRODUKT EC Living Rena S2 Wireless Streamer und EC Living Rena SA2 Streamer & Stereo Amplifier Preis k. A.

Marke Electrocompaniet A/S Hersteller Electrocompaniet A/S Vertrieb MRV Audio Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at