In aller Kürze Auf dem Prinzip von FGM soll der isoFORMS Unit Base Saucer optimale Ergebnisse bei der Entkopplung von HiFi-Systemen bieten.

Vom deutschen Unternehmen isoFORMS stammt die Lösung isoFORMS Unit Base Saucer und damit eine nach Angaben des Herstellers besonders effektive Lösung bei der Entkopplung von HiFi-Komponenten. Es handelt sich hierbei um ein System, das auf eine ganz spezielle Technologie vertraut, und zwar auf das Prinzip so genannter FGM.

FGM – Functionally Graded Materials

Das Wirkprinzip auf das man bei isoFORMS beim isoFORMS Unit Base Saucer vertraut, wird als Functionally Graded Materials bezeichnet und kann damit in etwa mit funktional abgestufte Werkstoffe übersetzt werden. Man spricht von derartigen Werkstoffen auch von multifunktionalen Werkstoffen, wobei dies darin begründet ist, dass diese bei einem Werkstück über eine Variation der Zusammensetzung oder Struktur unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Es handelt sich um feinst abgestufte Granulate, die eine räumliche Variation in der Zusammensetzung, Mikrostruktur und Dichte aufweisen. Ingenieure haben damit die Möglichkeit, die thermischen, strukturellen oder funktionellen Eigenschaften gezielt zu steuern.

Genau das macht sich das Unternehmen isoFORMS bei den isoFORMS Unit Base Saucer zu nutze, und zwar in derart, dass über die Variation mit jeweils genau definierten Eigenschaften des Werkstoffs in Summe ein besonders breiter Bereich an störenden Resonanzen unterbunden werden kann. Es soll sich damit um eine besonders effektiv arbeitende Lösung für die optimale Entkopplung handeln.

isoFORMS Unit Base Saucer – Flexibel einsetzbar

Letztlich handelt es sich beim isoFORMS Unit Base Saucer um konisch geformte „Untersetzer“, wobei jeweils zwei davon übereinander gestellt, und durch eine Metallkugel verbunden werden.

Die wohl größten Auswirkungen wird man mit den isoFORMS Unit Base Saucer wie immer bei derartigen Lösungen natürlich etwa beim Einsatz mit Schallplatten-Spielern erzielen, auch CD- und SACD-Player können wohl direkt von den isoFORMS Unit Base Saucer profitieren.

Preise und Verfügbarkeit

Die isoFORMS Unit Base Saucer stehen ab sofort neu bei TAD Audiovertrieb GmbH bereit, das Unternehmen aus Aschau im Chiemgau erweitert nunmehr das ohnehin reichhaltige Vertriebssortiment um diese Lösungen. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 189,- ausgewiesen, wobei dies ein Set mit vier Stück umfasst.

Wir meinen…

Auf besondere Werkstoffe vertraut das deutsche Unternehmen isoFORMS bei den isoFORMS Unit Base Saucer, und zwar Functionally Graded Materials, sodass hiermit eine besonders effektive Entkopplungslösung bereit stehen soll.

PRODUKT isoFORMS Unit Base Saucer Preis € 189,-

Marke isoFORMS Hersteller isoFORMS Vertrieb TAD Audiovertrieb GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

