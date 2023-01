KEF GP Group – KEF und Celestion in neu formierter Tochtergesellschaft von GP Industries Ltd.

In aller Kürze Mit KGG bzw. KEF GP Group begründet GP Industries Ltd. eine neue Geschäftssparte, die alle audiobezogenen Geschäftsbereiche umfassen soll.

Bekanntlich werden die Produkte des englischen Lautsprecher-Spezialisten KEF seit Jahr und Tag von GP Acoustics GmbH mit Sitz in Essen als für Deutschland, die Schweiz, Polen und Österreich verantwortlicher Vertrieb betreut. Dies kommt nicht von ungefähr, schließlich ist KEF Teil des in Singapur beheimatet Konzerns GP Industries Ltd., der wiederum Teil der Gold Peak Technology Group ist. GP Industries Ltd. führt zwei Geschäftsbereiche, und zwar einerseits GP Batteries International Limited, zudem die GP Electronics Divison. Diese GP Electronics Divison setzt sich aus zwei Marken zusammen, und zwar einerseits KEF, zudem aber auch Celestion.

KGG – Neustrukturierung von GP Electronics

Mit 26. Januar 2023 wurde die neue KGG begründet, wie GP Industries Ltd. nunmehr bekannt gibt, wobei es sich dabei um eine Tochtergesellschaft handelt, die alle Audio-bezogenen Geschäftsbereiche des Konzerns umfassen soll.

KGG steht somit für nichts anderes als KEF GP Group und vereint damit die Unternehmen der GP Electronics, KEF und Celeston, unter einer neu geschaffenen Division, wobei sich aber an deren bisheriger Ausrichtung und Tätigkeit rein gar nichts ändern soll. Die Unternehmensstrukturen bleiben unangetatst und auch betreffend dem Management gibt es keinerlei Veränderungen, wie der Konzern ausdrücklich hervor hebt.

Hintergrund dieses Schrittes ist es allen voran, offen für neue Investoren zu sein, die sich speziell für den Bereich Audio begeistern.

„Ich freue mich, ein aufregendes neues Kapitel für KEF ankündigen zu können. Am 26. Januar 2023 haben wir eine neue Tochtergesellschaft von GP Industries gegründet. Die Tochtergesellschaft vereint alle audiobezogenen Geschäftsbereiche von GP Industries (KEF, Celestion und GP Electronics) und wird unter dem Namen KGG (KEF GP Group) firmieren. Eine erste Runde der Kapitalbeschaffung wurde abgeschlossen. Die GP Group wird weiterhin der Hauptaktionär der KGG sein. Diese neue Struktur unterstützt das schnelle Wachstum der Geschäftssparte KGG und zieht gleichzeitig Investoren an, die in unsere audiozentrierten Geschäftsfelder der KGG investieren möchten. KGG beabsichtigt, die neuen Mittel für den Ausbau des KEF Experience Centre, für Forschung und Entwicklung sowie für zusätzliche gezielte Marketing- und E-Commerce-Lösungen einzusetzen. Es wird auch in den Ausbau der KEF-Community in einem ganzheitlichen Ökosystem für unsere Kunden und Einzelhändler investiert werden. An alle Fachhändler und Geschäftspartner von KEF: Wir werden unser Geschäft mit Ihnen weiter ausbauen. Es gibt keinen Wechsel im Management und wir freuen uns darauf, diese spannende Reise mit Ihnen anzutreten. Die neue Struktur und die zusätzlichen Ressourcen werden es der KGG ermöglichen, die Wachstumspläne mit unseren Partnern zu beschleunigen und zu intensivieren.“ Grace Lo, President & Head of Global Marketing KEF

Wir meinen…

Es ist ein Schritt, der letztlich keine unmittelbare Auswirkung auf die Geschäftstätigkeiten der GP Industries Ltd. in Form der GP Acoustics GmbH und damit dem Vertrieb von KEF in Deutschland, der Schweiz, Polen und Österreich hat, der aber im Hinblick auf die langfristige Ausrichtung durchaus spannend erscheint. So öffnet sich GP Industries Ltd. über die neu formierte Tochtergesellschaft KGG bzw. KEF GP Group Investoren, um einerseits ein schnelles Wachstum zu ermöglichen, zudem noch mehr als bislang in die Entwicklung zu investieren.

