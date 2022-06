JBL Stage Architectural Series – Legendärer JBL Sound für Custom Installation Lösungen

In aller Kürze Mit der neuen JBL Stage Architectural Series soll der legendäre JBL Sound in Form diskreter Einbau-Lautsprecher-Systeme geboten werden.

JBL Stage Architectural Series, mit dieser neuen Produktlinie präsentiert Harman Luxury Audio Group als Tochterfirma der Harman International Industries eine komplett neue Serie an Einbau-Lautsprecher-Systemen der Marke JBL Synthesis. Diese Lösungen sollen sich allen voran dadurch auszeichnen, dass sie für den sehr dezenten Einbau ausgelegt sind und sich damit in verschiedensten Projekten im Bereich Custom Installation einsetzen lassen. Zudem verspricht der Hersteller für diese neue Produktlinie, die ihre Premiere auf der High End 2022 in München feierte, den geradezu typischen JBL Sound.

JBL Stage Architectural Series – Leistungsstarken Klang zum erschwinglichen Preis

Primäres Ziel der Entwickler sei es gewesen, mit den Speakern der neuen JBL Stage Architectural Series Produkte anbieten zu können, die sich durch einen leistungsstarken Klang als vollwertige HiFi-Lösungen erweisen, dabei aber zu einem erschwinglichen Preis für eine breite Kundenschicht interessant erscheinen.

Optisch diskret gestaltet

Ein ganz wesentlicher Punkt wurde ja bereits angesprochen, und zwar die möglichst diskrete Installation. So sollen sich die Lösungen der JBL Stage Architectural Series als Systeme erweisen, die man hört, aber nicht sieht, dafür sorge eine entsprechend schlanke Bauform mit einem mittels Magneten fixierten Lautsprecher-Grill. Zudem sei die komplette Produktreihe so ausgelegt, dass sie einfach einzubauen ist.

JBL Stage Architectural Series mit acht Modellen

Die neue JBL Stage Architectural Series geht mit nicht weniger als acht Modellen an den Start, wobei darunter Lösungen für den Wand- als auch Deckeneinbau zu finden sind, um ein möglichst breites Spektrum an unterschiedlichsten Anwendungszenarien abbilden zu können.

Die Systeme sollen sich damit gleichermaßen für den Einsatz einer dezenten Beschallung im gewerblichen Umfeld wie etwa in der Gastronomie, Hotellerie und in Geschäfts- und Büro-Räumen eignen, wie für die Realisierung von Projekten im privaten Umfeld, beginnend bei Multiroom Audio bis hin zu Home Cinema.

Foto © Harman Luxury Audio Group | JBL Stage Architectural Series Foto © Harman Luxury Audio Group | JBL Stage Architectural Series Foto © Harman Luxury Audio Group | JBL Stage Architectural Series

Hochwertige akustische Komponenten

Harman Luxury Audio Group gibt an, dass in den Lösungen der neuen JBL Stage Architectural Series Komponenten zum Einsatz kommen, die man normalerweise nur in deutlich kostspieligeren Produkten vorfinde.

Das Herzstück jedes Lautsprecher-Systems der Produktreihe sei ein Aluminium-Hochtöner mit akustischer Linse und einem Wellenleiter, einem so genannten Waveguide. Damit sollen kristallklare Höhen abgebildet werden können.

Interessant ist, dass die In-wall Speaker einen größeren Waveguide aufweisen als die In-ceiling Speaker der Serie, und zwar in Form der patentierten JBL HDI Geometry (High-definition-Imaging), um so eine besonders gleichmässige Abstrahlung und Wiedergabe frei von Verzerrung zu garantieren.

Polyzellulose-Konus-Tieftöner und Premium-Luftkern-Induktoren sowie Mylar-Cap-Kondensator-Crossover-Netzwerk-Komponenten sollen dafür sorgen, dass der Klang bei allen Hörpegeln dynamisch bleibt. Als weitere wichtige Ausstattungsmerkmale führt der Hersteller etwa ein starres Schallwand-Design mit akustischer Glättung für eine verbesserte Wandleri-Itegration sowie die akustische Zielkurvenleistung von Harman für einen gleichmäßigen, präzisen Klang über einen großen Hörbereich an.

Das XL-2-Montagesystem ermöglicht eine schnelle Installation und ist mit Materialstärken bis zu 50 Millimeter kompatibel. Lackierbare, magnetisch befestigte Zero Bezel-Gitter bieten ein zeitgemäßes Erscheinungsbild, das sich problemlos in jedes Dekor einfügt.

In-wall Speaker der JBL Stage Architectural Series

Der JBL Stage 250WL Einbaulautsprecher verfügt über zwei 5,25 Zoll Polyzellulose- Konus-Tieftöner, einen 1 Zoll Aluminium-Hochtöner mit akustischer Linse und einen JBL HDI Waveguide mit optimierter Geometrie für gleichmäßige Abstrahlung und geringe Verzerrung. Der JBL Stage 260W verfügt über einen 6,5 Zoll Tieftöner mit einem 1 Zoll Aluminium-Hochtöner und JBL HDI Waveguide, während der größere JBL Stage 280W Wand-Einbaulautsprecher einen 8 Zoll Tieftöner mit Polyzellulose-Konus für kräftige Bässe sowie einen 1 Zoll Aluminium-Hochtöner und JBL HDI Waveguide. Alle drei Modelle sind mit vernickelten, federbelasteten Anschlüssen versehen und weisen eine Einbautiefe von weniger als 100 Millimeter auf.

In-ceiling Speaker der JBL Stage Architectural Series

Der Decken-Einbaulautsprecher JBL Stage 260C enthält einen 6,5 Zoll Tieftöner mit einem 1 Zoll- Aluminium-Hochtöner mit akustischem Wellenleiter, während der größere JBL Stage 280C Decken-Einbaulautsprecher einen 8 Zoll großen Konus-Tieftöner aus Polyzellulose für kraftvolle Bässe nutzt und diesen mit einem 1 Zoll Aluminiumkalotten-Hochtöner mit einem akustischen Linsenwellenleiter kombiniert. Der Decken-Einbaulautsprecher JBL Stage 260CDT verfügt über zwei 3/4 Zoll Aluminium-Hochtöner mit akustischen Linsenwellenleitern und einen 6,5 Zoll Tieftöner mit Doppelschwingspule und liefert Stereoklang aus einem einzigen Lautsprecher. Alle drei Modelle verfügen über vernickelte federbelastete Anschlüsse und haben eine Einbautiefe von weniger als 115 Millimeter.

Für alle Lautsprechermodelle sind Vorbauhalterungen verfügbar. Zusätzlich sind für die runden Deckeneinbaumodelle JBL Stage JBL 260C, JBL Stage 280C und JBL Stage 260CDT quadratische Gitterzubehörsätze erhältlich.

„Wir haben dafür gesorgt, dass die Leistung der Lautsprecher der JBL Stage Architectural-Serie die Erwartungen übertrifft und den großartigen Sound liefert, der das Vermächtnis von JBL ist. Ihre Audiowiedergabe ist elegant und gleichzeitig dynamisch – eine perfekte Kombination für einen wunderschönen Klang, egal ob Sie Ihren Lieblings-Musik-Streaming-Dienst hören oder das immersive Erlebnis eines großartigen Film-Soundtracks liefern.“ Jim Garrett, Senior Director, Product Strategy and Planning, Harman Luxury Audio Group

Preise und Verfügbarkeit

Die Lösungen der neuen JBL Stage Architectural Series sollen nach Angaben des Herstellers im dritten Quartal 2022 auf den Markt kommen. Eine Auflistung der Modelle und deren Preise finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Artikels.

Wir meinen…

Gleich eine Vielzahl an Einbau-Lautsprecher-Systemen für den Decken- und Wandeinbau hält die neue JBL Stage Architectural Series bereit. Deren Besonderheit bestehe allen voran darin, dass es sich um Lösungen handelt, die mit typischem JBL Sound aufwarten können, dabei aber zu attraktiven Preisen verfügbar sind. Harman Luxury Audio Group will damit ein besonders breites Spektrum an unterschiedlichsten Anwendungen im Bereich Custom Installation abdecken.

PRODUKT JBL Stage Architectural Series Preis JBL Stage 260W € 150,-

JBL Stage 280W € 225,-

JBL Stage 250WL € 250,-

JBL: Stage 260C € 150,-

JBL Stage 280C € 225,-

JBL Stage 260CDT € 175,-

JBL Stage 260CSA € 150,-

JBL Stage 280CSA € 225,-

