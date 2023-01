JBL Stage Series – Für HiFi und Home Cinema gerüstet

In aller Kürze Eine neue Lautsprecher-Linie, die sich gleichermaßen für HiFi und Home Cinema eigne, stellt Harman Luxury Audio nunmehr mit der neuen JBL Stage Series vor.

JBL Stage Series, mit dieser neuen Produktlinie präsentiert Harman Luxury Audio eine besonders breit aufgestellte Familie an Lautsprecher-Systemen der Marke JBL, die zudem gleichermaßen für HiFi und Heimkino konzipiert ist. Hauptaugenmerk haben die Entwickler hierbei allen voran auf ein Höchstmaß an Klangqualität gelegt, allerdings, und das ist das entscheidende, zu eine besonders attraktiven Preis. Mit der neuen JBL Stage Series will das Unternehmen Harman Luxury Audio also ganz klar eine besonders breite Zielgruppe adressieren.

JBL Stage Series – Hohe Klangqualität zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis

Man setze bei der neuen JBL Stage Series einmal mehr auf die Expertise, die man in jahrzehntelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich Lautsprecher-Systeme habe sammeln können, so Harman Luxury Audio, ein Geschäftsbereich von Harman International Industries, der bekanntlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des koreanischen Konzerns Samsung Electronics Co. Ltd. darstellt.

Gerade bei Lautsprecher-Systemen der Marke JBL fühle man sich einer langen Historie verpflichtet, sodass die Ingenieure auf Lösungen setzten, die im Bereich HiFi sowie Heimkino ein Klangerlebnis besonders nahe am Live-Konzert erzielen sollen.

Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A100P

Bewährte Technologien für tadellose Messergebnisse

Der Schlüssel zum Erfolg, so Harman Luxury Audio, liege allen voran auf der Liebe zum Detail, aber ebenso auf dem Fokus für bewährte Technologien, um tadellose Messergebnisse zu erzielen, die sich natürlich stets in der Praxis in ausführlichen Hörsessions beweisen müssen.

Ausgestattet mit eigens entwickelten 25 mm Aluminium-Kalottenhochtönern in Verbindung mit einer akustischen Linse und High-definition-Imaging-Waveguides garantieren die Lautsprecher-Systeme der neuen JBL Stage Series nach Angaben des Herstellers harmonische, detailreiche Abbildung bis in den obersten Frequenzbereich hinein sowie eine optimale Richtwirkung. Gerippte Woofer-Membranen aus weißer Polyzellulose erinnern an legendäre Designs der Marke JBL und steuern präzise, tiefe Bässe bei, mit denen alle Speaker der JBL Stage Series sowohl bei der Wiedergabe von Musik als auch im Heimkino gleichermaßen brillieren sollen.

Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A100P

Neun Lautsprecher-Systeme zum Start der JBL Stage Series

Mit nicht weniger als neun Lautsprecher-Systemen geht die neue JBL Stage Series an den Start, präsentiert sich somit, wie wir bereits einleitend andeuteten, überaus breit aufgestellt. Der Hersteller will damit sicherstellen, dass Anwender sowohl im Stereo- als auch Surround-Bereich für die unterschiedlichsten Aufgaben stets eine passende Lösung vorfinden.

Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A100P

Drei Stand- und zwei Regal-Lautsprecher, zwei Center Speaker und zwei Subwoofer

Drei Stand-Lautsprecher-Systeme, zwei Regal-Lautsprecher-Systeme, zwei Center Speaker und ebenso zwei Subwoofer, so aufgestellt präsentiert sich die JBL Stage Series.

Bei den Stand-Lautsprecher-Systemen handelt es sich jeweils um 2,5-Wege-Systeme, und zwar um die Lösungen JBL Stage A190, JBL Stage A180 sowie JBL Stage A170. Während die Modelle JBL Stage A190 sowie JBL Stage A180 auf 200 mm sowie 165 mm Doppeltieftöner setzen, ist die JBL Stage A170 mit 133 mm Doppeltieftönern ausgestattet.

Dazu gesellen sich die beiden Regal-Lautsprecher-Systeme JBL Stage A130 und JBL Stage A120, die jeweils als Zwei-Wege-Modell mit Tieftönern von 133 beziehungsweise 114 mm ausgestattet sind. Dazu bietet JBL die zwei Center-Lautsprecher JBL Stage A135C (Zwei-Wege-System mit sechs 75 mm Tieftönern) und JBL Stage A125C (Zwei-Wege-System mit 133 mm Doppeltieftöner) an.

Für zusätzlichen Punch in den tiefen Frequenzen sind außerdem die zwei Aktiv-Subwoofer JBL Stage A120P mit 305 mm Woofer und 500 Watt Musikleistung sowie JBL Stage A100P mit 254 mm Woofer und 300 Watt Leistung erhältlich.

Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A100P Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A100P Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A100P Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A120 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A120 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A120 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A120P Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A120P Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A120P Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A125C Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A125C Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A125C Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A130 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A130 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A130 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A135C Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A135C Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A135C Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A170 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A170 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A170 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A180 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A180 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A180 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A190 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A190 Foto © Harman International Industries | JBL Stage Series – JBL Stage A190

„Wenn es um das Design von Lautsprecher geht, nutzen wir bei JBL ein konkurrenzloses Arsenal von Entwicklern sowie Erfahrungen aus unserer mehr als 75-jährigen Geschichte. Wir möchten zu jedem Zeitpunkt und in jeder Preisklasse die hohen Erwartungen unserer Kunden übertreffen. Und genau dieses Ziel verfolgt auch die neue JBL Stage-Reihe. Für ein potentes Zweikanalsystem oder ein größeres Heimkino-Setup, mit diesen Lautsprechern finden sie die passende Lösung.“ Scott Campbell, Director of Sales für die Harman Luxury Audio Group

Preise und Verfügbarkeit

Die Lösungen der neuen JBL Stage Series stehen ab sofort im Fachhandel zur Verfügung. Die Preise für diese neue Produktlinie sind, wie schon erwähnt, überaus attraktiv positioniert, wobei wir diese in der unten stehenden Tabelle zusammen gefasst haben.

Wir meinen…

Lautsprecher-Systeme, die sich gleichermaßen für HiFi und Home Cinema empfehlen, und zum besonders attraktiven Preis mit einer ansprechenden Klangqualität aufwarten können, dies will Harman Luxury Audio Group nunmehr mit der neuen JBL Stage Series bieten. Besonders spannend hierbei ist zudem, dass sich besagte JBL Stage Series auch sehr breit aufgestellt präsentiert, schließlich stehen hier gleich drei Stand- und zwei Regal-Lautsprecher-Systeme, zwei Center Speaker und ebenso zwei Subwoofer bereit.

PRODUKT JBL Stage Series Preis JBL Stage A190 €499,- pro Stück

JBL Stage A180 € 385,- pro Stück

JBL Stage A170 € 329,- pro Stück

JBL Stage A130 € 275,- pro Paar

JBL Stage A120 € 219,- pro Paar

JBL Stage A135C € 399,- pro Stück

JBL Stage A125C € 329,- pro Stück

JBL Stage A120P € 499,- pro Stück

JBL Stage A100P € 385,- pro Stück

