In aller Kürze Mit Audirvāna Studio 2.2.3 steht ein weiters Update der Software für Apple macOS und Microsoft Windows aus Frankreich bereit.

Mit Audirvāna Studio 2.2.3 steht ein weiteres Update der beliebten Medien-Verwaltung- und Hi-res Audio-Player Software der Software-Schmiede Audirvāna SAS bereit, wobei es sich, dies kann man klar sagen, um ein weiteres reines Service-Release handelt. Diesmal widmen sich die Entwickler allen voran Details bei der Benutzer-Oberfläche, dem so genannten User Interface.

Audirvāna Studio 2.2.3 mit Aktualisierung am User Interface

Ganz besonders hervor heben muss man, dass der Anwender nun über neue Auswahlmöglichkeiten festlegen kann, wie die Startansicht aussieht, einschließlich des Starts mit der zuletzt angezeigten Ansicht. Diese Option steht in den Einstellungen auf der Seite „Erscheinungsbild“ zur Verfügung.

Neu sind nunmehr auch Bestätigungs-Popups vor dem Löschen von Titeln oder ganzen Alben aus der lokalen Mediathek oder aus einer Wiedergabeliste, wobei man dies natürlich auch unmittelbar rückgängig machen kann, sofern man sich es trotz Bestätigung über die neuen Popups danach doch anders überlegt hat.

Foto © Audirvāna SAS | Audirvāna Studio 2.2.3 – Neues Service-Release

Setzt man auf Qobuz, so werden nunmehr alle Alben und Wiedergabelisten angezeigt, selbst wenn diese mehr als 1.000 Titel überschreiten, wie die französische Software-Schmiede in den Release Notes zum neuesten Update ausführt. Hier gibt man zudem an, dass mit dem neuen Update auch diverse kleine Korrekturen und eine Performance-Optimierung einhergehen.

Preise und Verfügbarkeit

Audirvāna Studio 2.2.3 steht ab sofort zum Download bereit, wobei es sich natürlich für bestehende Kunden um ein kostenloses Update handelt.

Wir meinen…

Eins kann man der Software-Schmiede Audirvāna SAS garantiert nicht vorwerfen, und zwar Untätigkeit. Das Unternehmen liefert in regelmässigen Abständen Updates, manche mit spannenden Neuerungen, manchmal, so wie nunmehr bei Audirvāna Studio 2.2.3, als reines Service-Release.

PRODUKT AUDIRVĀNA STUDIO 2.2.3 UND AUDIRVĀNA ORIGIN 2.2.3 Preis Audirvāna Studio 2.0 bei monatlicher Zahlung € 6,98 pro Monat

Audirvāna Studio 2.0 Abonnement bei jährlicher Zahlung € 69,98 pro Jahr

Audirvāna Origin 2.0 € 119,99

Marke Audirvāna Hersteller Audirvāna SAS Vertrieb Audirvāna SAS Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge

Über Audirvāna SAS