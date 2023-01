In aller Kürze UPnP, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect und TIDAL Connect, dies bietet der neue NAD CS1 Network Audio Streamer, der zudem als Roon-ready ausgewiesen ist.

NAD CS1 Network Audio Streamer, damit soll auf einfachste Art und Weise nahezu jedes Audio-System um Streaming erweitert werden, so das Versprechen der kanadischen HiFi-Schmiede NAD Electronics, die dies gar mit höchster Qualität in Aussicht stellt, spricht man doch beim neuen NAD CS1 Network Audio Streamer wörtlich von audiophile-grade streaming. Möglich soll dies über die wichtigsten Standards sein, sei es nun UPnP, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect und TIDAL Connect. Zudem, und das ist nicht unwesentlich, ist der neue NAD CS1 Network Audio Streamer als Roon-ready ausgewiesen.

NAD CS1 Network Audio Streamer – audiphile-grade Streaming

Was NAD Electronics genau mit besagtem audiophile-grade Streaming meint, präzisiert das Unternehmen damit, dass man von einer Signalverarbeitung bis hin zu 24 Bit und 192 kHz spricht, wobei der neue NAD CS1 Network Audio Streamer dafür auf eine so genannte Advanced Differential Digital Section basierend auf einem TI PCM5141 DAC aus dem Hause Texas Instruments setzen soll. Man habe hier besonders Wert auf ein besonders geringes Rauschen, geringste Verzerrungen und höchste Dynamik gelegt, so NAD Electronics. Der NAD CS1 Network Audio Streamer kann, dies sei natürlich an dieser Stelle auch erwähnt, Inhalte kodiert in MQA wiedergeben, wohingegen DSD leider nicht unterstützt wird.

Foto © NAD Electronics | NAD CS1 Network Audio Streamer

Kein BluOS

Wirklich erstaunlich ist, dass man bei NAD Electronics im Fall des neuen NAD CS1 Network Audio Streamer auf die Haus-eigene Streaming-Technologie BluOS verzichtet. Dies bedeutet allerdings nicht, dass es dieser Lösung an Flexibilität mangelt, denn wie wir schon kurz ausführten, werden hier im Wesentlichen alle relevanten Streaming-Technologien unterstützt.

So ist der neue NAD CS1 Network Audio Streamer als dlna-zertifizierter UPnP Streaming-Client ausgelegt, dem einzigen tatsächlichen Industrie-Standard im Bereich Audio-Streaming, so nebstbei erwähnt.

Zudem versteht sich der neue NAD CS1 Network Audio Streamer auf Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect und TIDAL Connect. Desweiteren soll er, so der Hersteller, zur Markteinführung die Zertifizierung von Roon Labs LLC. als Roon-ready bereits durchlaufen haben.

Foto © NAD Electronics | NAD CS1 Network Audio Streamer

Alle relevanten Schnittstellen

Erwähnt sei, dass der neue über WiFi und Kabel gleichermaßen ins Netzwerk eingebunden werden kann. Als Audio-Schnittstellen steht hier zunächst für analoge Signale ein Cinch-Pärchen bereit, zudem kann der NAD CS1 Network Audio Streamer aber auch als reiner Streaming Transport genutzt werden und verfügt hierfür über eine optische als auch koaxiale S/PDIF-Schnittstelle als digitale Ausgänge. Über einen 12 V Trigger ist eine zentrale Steuerung mit weiteren Komponenten möglich und die Stromversorgung erfolgt über eine USB-C Schnittstelle mit 5V und 1 A.

Bluetooth 5.0

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass der neue NAD CS1 Network Audio Streamer auch über Bluetooth verfügt, wobei das Bluetooth 5.0 Modul in diesem Fall dazu dient, um etwa Smartphones und Tablets direkt als Quelle nutzen zu können.

Foto © NAD Electronics | NAD CS1 Network Audio Streamer

„Streaming hat die Art und Weise, wie Menschen Musik entdecken und erleben, grundlegend verändert. Der CS1 macht es einfach, Streaming zu einer bestehenden Stereo- oder Heimkinoanlage hinzuzufügen. Oder jemand könnte ein platzsparendes System für ein Arbeitszimmer oder ein Heimbüro konfigurieren, indem er den CS1 mit einem Paar Aktivlautsprechern kombiniert. Einfacher kann Streaming nicht sein.“ Cas Oostvogel, Produktmanager von NAD Electronics

Preise und Verfügbarkeit

Der neue NAD CS1 Network Audio Streamer soll nach Angaben des Herstellers im Märt 2023 auf den Markt kommen. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 399,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Mit dem neuen NAD CS1 Network Audio Streamer soll eine besonders flexible, gleichzeitig kompakte und preiswerte Lösung bereit stehen, um jedwedes Audio-System um Hi-res Audio Streaming zu erweitern. Interessanterweise setzt die kanadische HiFi-Schmiede NAD Electronics hierbei nicht auf die eigene Streaming-Plattform BluOS, das erstaunt dann doch sehr. Nichts desto trotz stehen hier UPnP, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, TIDAL Connect und Spotify Connect bereit und auch eine Zertifizierung als Roon-ready darf nicht fehlen.

PRODUKT NAD CS1 Network Audio Streamer Preis € 399,-

