Lautsprecher-Systeme von Russell K. Ltd. nunmehr bei TAD-Audiovertrieb GmbH

In aller Kürze Lautsprecher-Systeme aus dem Hause Russell K. Ltd. werden nunmehr von TAD-Audiovertrieb GmbH betreut.

Russell K. Ltd. sei ein britisches Unternehmen, das audiophile Lautsprecher-Systeme entwirft und baut, wobei der Hersteller sich vollständig darauf konzentriere, den authentischsten und glaubwürdigsten Klang zu produzieren, der für Produkte der jeweiligen Preisklasse möglich ist. So beschreibt Russel K. Ltd. selbst die Unternehmens- und damit auch Produktphilosophie.

Die Lösungen aus dem Hause Russell K. Ltd. sollen künftig von TAD-Audiovertrieb GmbH betreut werden, wie das Unternehmen aus Aschau im Chiemgau nunmehr bekannt gab.

Russell K. Ltd. – the most authentic and believable sound possible

Das Unternehmen Russell K. Ltd. wurde von Russell Kauffman begründet und nimmt für sich selbst in Anspruch, basierend auf mehr als 50 Jahren Erfahrung Lautsprecher-Systeme zu entwickeln, die allen voran eins können, und zwar eine möglichst authentische Darbietung zu garantieren, und zwar zum tunlichst attraktiven Preis.

Russell K. Ltd. verfolgt dabei durchaus spannende Ansätze, wie etwa jenen, dass man das Gehäuse eines Lautsprecher-Systems als essentielle Komponente ansieht, und zwar dahingehend, dass diese sich im Takt der Musik mit bewegen sollen. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen vertraut man daher auf möglichst geringe Wandstärken, verzichtet auf aufwendige interne Bedämpfung, und setzt stattdessen vielmehr auf einen komplexen internen Aufbau mit aufwendigen Verstrebungen. Für die perfekte Balance des Klangs sei laut Russell K. Ltd. zudem auch die perfekte Abstimmung von Treibern und Frequenzweiche entscheidend, sodass man auch hier höchsten Aufwand bei der Entwicklung betreibe.

Das Design betreffend orientiert man sich sehr stark an klassischen Konzepten, liegt damit angesichts des Vintage HiFi Revivals vollends im Trend.

Das Spektrum an Produkten reicht bei Russell K. Ltd. vom kompakten Regal-Lautsprecher-System Russell K Red 50 Precisiopn Audio Loudspeaker System bis hin zum Stand-Lautsprecher-System Russell K Red 150Se Precision Audio Loudspeaker System und deckt damit einen sehr breiten Bereich im Bereich HiFi ab. Erwähnt sei zudem, dass man sich, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen im Bereich Lautsprecher-Systeme, allein auf Stereo fokussiert, das Segment Home Cinema also außen vor lässt.

Foto © Russel K. Ltd. | Russel K Red 50 Foto © Russel K. Ltd. | Russel K Red 100 Foto © Russel K. Ltd. | Russel K Red 120 Foto © Russel K. Ltd. | Russel K Red 120Se Foto © Russel K. Ltd. | Russel K Red 150 Foto © Russel K. Ltd. | Russel K Red 150Se

TAD-Audiovertrieb GmbH als neuer Vertrieb

Für den neuen Vertrieb von Russell K. Ltd., das Unternehmen TAD-Audiovertrieb GmbH, ist diese spezielle Herangehensweise geradezu perfekt, versteht man sich doch seit Jahr und Tag als ausgewiesener Spezialist allen voran im HiFi-Segment, und kann somit eine durchaus spannende Alternative zu jenen Produkten bieten, die man bereits bislang im Vertriebssortiment hatte.

Wir meinen…

Mit der Aufgabe als neuer Distributor der Marke Russell K. Ltd. zeigt TAD-Audiovertrieb GmbH einmal mehr, dass die Liebe des Unternehmens allen voran englischer HiFi gilt. Die Lösungen von Russel K. Ltd. erweitern ab sofort das Vertriebssortiment des engagierten Unternehmens aus Aschau im Chiemgau.

THEMA Lautsprecher-Systeme von Russell K. Ltd. nunmehr bei TAD-Audiovertrieb GmbH TAD-Audiovertrieb GmbH

