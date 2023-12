Produkte von Atlas Cables Ltd. nun bei TAD-Audiovertrieb GmbH

In aller Kürze Das bayerische Unternehmen TAD-Audiovertrieb GmbH erweitert das Sortiment um Lösungen aus dem Hause Atlas Cables Ltd.

Atlas Cables Ltd. residiert in Schottland, hier entwickelt und produziert das Unternehmen allen voran Kabel aber auch weitere Produkte im Bereich Zubehör, wobei letztgenannter Bereich sich ebenfalls allen voran um Kabel dreht, also etwa verschiedenste Steckverbindungen umfasst. Das Spektrum deckt alle Bereiche der HiFi und auch das Segment Home Cinema sowie Custom Installation, zudem gar auch Personal Audio ab.

Völlig zu Recht spricht TAD-Audiovertrieb GmbH und damit der neue Vertrieb von Atlas Cables Ltd. davon, dass die Produkte aus Schottland die bisherige Produktpalette des bayerischen Unternehmens optimal ergänzen würde.

Atlas Cables Ltd. – Das perfekte Zubehör für HiFi, Home Cinema und Custom Installation

Alles, was Atlas Cables Ltd. produziere, fusse auf eigener Forschung und Entwicklung, man investiere somit sehr viel in diesen Bereich, so das Versprechen des schottischen Unternehmens. Ein weiterer wesentliches Merkmal aller Lösungen aus dem Hause Atlas Cables Ltd. sei, dass diese intensiven Tests unterzogen werden.

Dass man alles, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zu Tests im eigenen Hause abwickle, erlaube eine konstant hohe Qualität.

Produkte von Atlas Cables Ltd. werden in weltweit über 30 Länder weltweit vertrieben und man zeigt sich stolz darüber, dass man auf viele Auszeichnungen verweisen könne und Produkte unabhängig vom Preis – als einige der klanglich besten und audiophilsten Kabel gelten, und zwar sowohl in Europa, den USA und Kanada als auch in Japan und weiteren Märkten in Fernost.

TAD-Audiovertrieb GmbH als neuer Distributor

Die Produkte von Atlas Cables Ltd. sind nunmehr, wie einleitend bereits erwähnt, ab sofort bei TAD-Audiovertrieb GmbH zu finden. Das Vertriebssortiment umfasst das komplette Angebot der Schotten, das, wie ebenfalls bereits angeführt, das gesamte Spektrum an Kabel und entsprechender Zubehör-Produkte in den Segmenten HiFi, Home Cinema und Custom Installation umfasst. Selbst den florierenden Bereich Personal Audio hat man längst im Fokus.

Wir meinen…

Mit den vielfach ausgezeichneten Produkten des schottischen Kabel- und Zubehör-Spezialisten Atlas Cables Ltd. ergänze man das die eigene Produktpalette optimal, dies gibt TAD-Audiovertrieb GmbH zu Protokoll, die ab sofort als neuer Vertrieb des schottischen Unternehmens fungieren.

THEMA Produkte von Atlas Cables Ltd. nun bei TAD-Audiovertrieb GmbH TAD-Audiovertrieb GmbH

Marke Atlas Cables Ltd. Hersteller Atlas Cables Ltd. Vertrieb TAD-Audiovertrieb GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

